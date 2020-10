Wereldvoedselprogramma wint Nobelprijs voor de Vrede

Het Wereldvoedselprogramma van de Verenigde Naties heeft de Nobelprijs voor de Vrede toegekend gekregen. Dat heeft het Noorse Nobelprijscomité vrijdag bekendgemaakt. Het Wereldvoedselprogramma krijgt de prijs voor de inspanningen die de organisatie doet om honger in de wereld tegen te gaan en voor de bijdrage aan het verbeteren van de vredesvoorwaarden in conflictgebieden.

Volgens het comité is het Wereldvoedselprogramma van de VN een „drijvende kracht bij het voorkomen van de inzet van honger als wapen bij oorlogen”. De organisatie hielp vorig jaar zo’n 100 miljoen mensen die in acute voedselonzekerheid en hongersnood verkeerden, verdeeld over meer dan tachtig landen. Volgens het comité is het Wereldvoedselprogramma het belangrijkste instrument om hongersnoden over de hele wereld terug te dringen. De Nobelprijs, die begin december wordt uitgereikt, bestaat onder meer uit een bedrag van bijna 1 miljoen euro.

De Nobelprijs voor de Vrede wordt jaarlijks toegekend aan mensen of organisaties die zich inzetten voor het bevorderen van de vrede. Vorig jaar won de Ethiopische premier Abiy Ahmed de Vredesprijs voor zijn inspanning bij de vredesonderhandelingen met Eritrea. Dit jaar waren meer dan driehonderd nominaties ingezonden, onder wie de Duitse bondskanselier Angela Merkel, de Zweedse klimaatactiviste Greta Thunberg en de Wereldgezondheidsorganisatie.