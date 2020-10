Weer poging om spijkers met Jezus te verbinden

‘Een spijker is een lelijk ding”, schreef Gerrit Achterberg al in zijn gedicht Een reiziger doet Golgotha. En inderdaad zien de twee spijkers die nu gepresenteerd worden als mógelijke kruisigingsspijkers van Christus er inderdaad akelig uit: twee krom geslagen nagels die ook in een vergeten hoekje van je grootvaders schuurtje hadden kunnen liggen. In een artikel in het wetenschappelijke tijdschrift Archaeological Discovery houden twee geologen, een nanowetenschapper en een houtdeskundige de twee spijkers uitvoerig tegen het licht, met geochemische en petrochemische elektronenmicroscopische analyse (SEMEDX), röntgendiffractie (XRD) én isotoop-analyse. Conclusies: de sporen van bot en hout op de spijkers wijzen erop dat ze gebruikt kunnen zijn voor kruisiging. En: „Wij concluderen met behoorlijke zekerheid dat deze spijkers, waarvan de herkomst niet bekend is, de verloren gegane spijkers zijn die zijn opgegraven in de graftombe van de Kajafas-familie.”

Knekelkisten

En zo is een theorie van de filmmaker Simcha Jacobovici uit 2011 weer helemaal terug van weggeweest, dat Kajafas door wroeging geteisterd de spijkers van Jezus’ kruisiging altijd bij zich zou hebben gedragen. Zoals met alle resten die iets met Jezus te maken zouden kunnen hebben, is ook hier de redenering complex, de mogelijke causale keten lang en het betoog vooral hoopvol. In 1990 werden in een 2.000 jaar oude graftombe in Jeruzalem knekelkisten gevonden, waarvan twee met de namen ‘Kajafas’ en ‘Jozef, zoon van Kajafas’ erop. Een connectie met de hogepriester Kajafas, die volgens het Nieuwe Testament Jezus ter dood liet veroordelen, is dan snel gelegd. De archeologen vonden er ook een spijker op de grond, en één in een naamloze knekelkist. Deze nooit gefotografeerde spijkers raakten vrij snel zoek. Maar Jacobovici wist twintig jaar later twee oude spijkers uit een antropologisch lab in Tel Aviv op te duiken, die nu geanalyseerd zijn.

De IAA, de Israëlische Archeologische dienst, noemt het nieuwe onderzoek deze week in de Israelische krant Haaretz ‘interessant’ maar denkt niet dat dit de zoek geraakte spijkers zijn. En die graftombe was te simpel voor een hogepriester, herhaalt de IAA nog maar eens. Ook meldt een spijkeronderzoeker aan Haaretz dat de bot- en houtsporen niet per se wijzen op een kruisiging, het kan ook vervuiling uit de graftombe zijn. En de houtsporen op de spijkers zijn van het dure cederhout, niet echt materiaal voor een verraderskruis.

