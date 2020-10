Wachten op de griepprik

‘Het’ vaccin laat op zich wachten, maar gelukkig hebben we die saaie griepprik nog. Voor veel mensen lijkt dat een hele troost te zijn, want ze melden zich massaal bij hun huisarts. Het NOS Journaal waarschuwde zelfs dat een tekort aan griepvaccins zou kunnen ontstaan.

Ik zag het al voor me: rijen tot voorbij de straathoek, gevuld met hoofdzakelijk bejaarden, huiverend in de kille herfstbuien waar geen paraplu tegen bestand was. Na anderhalf uur koukleumen zou een medische assistent moedig voor het front van de wachtenden treden met de boodschap: „De dokter betreurt het hevig, maar hij moet u laten weten dat zijn vaccinvoorraad is uitgeput en dat het onzeker is of deze nog dit jaar aangevuld kan worden. Wel kunnen wij u binnen nog een beker warme thee aanbieden.”

Met dit vooruitzicht kon de werkelijkheid alleen maar meevallen – en dat deed ze in ons geval dan ook. Ik meldde me met mijn vrouw halverwege de morgen bij de prikpost, waar maar zeven mensen vóór ons waren. Daarna groeide de rij achter ons snel aan, wat een wonderlijk gevoel van voldoening geeft, elke keer dat je omkijkt.

Een doktersassistente stond bij de ingang om de bezoekersstroom vriendelijk te reguleren en de bekende vragen van de verplichte gezondheidscheck te stellen: heeft u koorts, last van benauwdheid, hoesten et cetera. Elke dag moeten er tienduizenden van zulke checks worden uitgevoerd, maar zou er ooit iemand zijn die onmiddellijk ruiterlijk bekent: „Nu u het vraagt, ja, ik mag hier eigenlijk niet staan, want ik snotter als een otter. Sorry! Ik ga maar weer”?

Binnen kregen we een informatievelletje met onder meer de kanttekening dat we door de griepprik ongeveer 40 procent minder kans op griep hebben. Dat viel me wat tegen – als het percentage bij het coronavaccin straks ook zo laag ligt, krijgen we een nationale opstand onder aanvoering van Baudet en zijn Engel. De prikkende assistent maakte het er niet gunstiger op met zijn antwoord op mijn vraag hoe lang de griepprik werkzaam is: een half jaar. In coronatermen zou dat betekenen: een half jaar feesten, een half jaar lockdown.

Na de prik ging ik met mijn vrouw cappuccino drinken in een zaakje dat een verrukkelijk uitzicht bood op de nog steeds wassende rij voor de prikpost. Toch mooi dat je zulke ervaringen nog samen kunt ondergaan, dacht ik, opeens een beetje sentimenteel.

De laatste dagen had ik door een toeval veel over oude weduwnaars gelezen. Over Joost Prinsen die in een mooi artikel van Hugo Logtenberg in NRC zijn hart uitstortte over de dood van zijn vrouw: „Ik heb af en toe een onbedaarlijke huilbui, maar ik sla me erdoorheen.” En over Zo tedere schade…, de nieuwe roman van Hans Vervoort, een goed bedachte whodunit met gevoelige passages waarin een weduwnaar treurt om zijn gestorven vrouw. „Maar binnendringen in iemands gedachten, dat lukt nooit bij een ander. En echt kennen deed je elkaar dus niet. Dat maakte het gemis eigenlijk nog groter: de wetenschap dat je iemand verloor die met zich meenam wat altijd onbereikbaar was gebleven, haar diepste wezen.”

Ik las de passage aan mijn vrouw voor en vroeg: „Weet jij wat mijn diepste wezen is?” Ze haalde haar schouders op en zei: „Ik weet het niet eens van mezelf.”