Vier jaar celstraf voor bezorgen vuurwerkbom in Urk

Een 24-jarige man is veroordeeld tot 4 jaar celstraf voor het laten ontploffen van een vuurwerkbom in een woning op Urk. Daarmee bracht hij een gezin in gevaar, is het oordeel van de rechtbank in Lelystad vrijdag. De bom was voor iemand anders bedoeld. Die persoon had op Facebook geklaagd over vuurwerk.

In de nacht van zondag 3 november vorig jaar gooide de verdachte samen met een medeverdachte een vuurwerkbom door een brievenbus in een woning op Urk. De bom ontplofte in het huis waar op dat moment een gezin met twee kinderen lag te slapen en veroorzaakte veel schade. De twee mannen sloegen daarna op de vlucht.

Als gevolg van de ontploffing was het huis een aantal maanden onbewoonbaar. Het gezin ervaart nog steeds psychische klachten door het voorval. De twee verdachten wilden eigenlijk een bewoonster verderop in de straat laten schrikken, omdat zij op Facebook had geklaagd over illegaal vuurwerk. De verdachten vergisten zich echter in het adres. De zaak tegen de medeverdachte dient op 23 december.

De rechtbank legde een hogere straf op dan de vier jaar cel waarvan anderhalf jaar voorwaardelijk die het OM had geëist. De rechters rekent het de verdachte zwaar aan dat hij de veiligheid van de familie in eigen huis in gevaar heeft gebracht en niet naar voren kwam toen hij wist dat hij gezocht werd. Ook liep de verdachte nog in een proeftijd voor een eerdere veroordeling van brandstichting. De verdachte moet naast zijn celstraf ook een schadevergoeding van 20.000 euro betalen aan de slachtoffers.