‘Vermeende opdrachtgever martelkamers in containers aangehouden in cel’

De Rotterdamse crimineel Roger P. (bijnaam Piet Costa) is in zijn cel aangehouden vanwege vermeende betrokkenheid bij martelkamers die de politie eerder dit jaar vond in zeecontainers in een loods in het Brabantse Wouwse Plantage. Dat schrijft Het Parool vrijdag. Justitie verdenkt P. ervan opdracht te hebben gegeven voor de preparatie van het complex waar de martelkamers zich bevonden.

In de containers vond de politie eerder dit jaar onder meer een vastgeschroefde tandartsstoel, handboeien en vermeende foltervoorwerpen als knipscharen en vingerhandboeien. In door de politie onderschepte gesprekken tussen criminelen over de martelkamers zou zijn gesproken over methodes om mensen te pijnigen. Daarom houdt justitie er rekening mee dat de zeecontainers bedoeld waren om criminele tegenstanders in op te sluiten. De Utrechtse crimineel Robin van O. zou leider zijn van de bende die de containers gebruikte. In juli werden zes verdachten aangehouden in verband met de zaak.

Cocaïnesmokkel

Roger P. werd in juni dit jaar opgepakt op verdenking van het leiden van een bende die zich bezighield met drugssmokkel. Zijn criminele organisatie zou tussen 2015 en 2016 duizend kilo cocaïne het land in hebben gesmokkeld. P. woonde al lange tijd in Spanje, maar keerde eerder dit jaar terug naar Nederland nadat een van zijn partners werd geliquideerd.

Justitie kwam de containers op het spoor via de Encro-hack. Daarbij ontsleutelden justitie en politie miljoenen berichten over de Nederlandse onderwereld, die waren verstuurd via cryptofoons van het Canadese bedrijf EncroChat. Het zou gaan om het grootste onderzoek naar georganiseerde misdaad in Nederland ooit.