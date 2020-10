Verijdeld terreurcomplot wekt debat over ‘bemoediging’ extremisten door Trump

Een mislukte couppoging, een verijdelde ontvoering van de gouverneur van Michigan – donderdag maakte de FBI bekend dat het bureau zes personen vervolgt wegens deze samenzwering, nog eens zeven mensen worden door het openbaar ministerie in Michigan vervolgd wegens (medeplichtigheid aan) terrorisme. Het strafrechtelijk onderzoek kreeg dezelfde dag meteen een politieke nagalm toen gouverneur Gretchen Whitmer in een persconferentie uithaalde naar president Trump. Ze zei dat hij had geweigerd „milities zoals deze twee” te veroordelen in het presidentiële debat van vorige week.

„Ons staatshoofd heeft degenen die angst, haat en verdeeldheid zaaien, op hun gemak gesteld”, zei Whitmer. Volgens haar hebben ‘haatgroepen’ de woorden van de president („doe een stapje terug en blijf waakzaam”) opgevat als een oproep tot mobilisatie.

Bij Fox News beklaagde Trump zich ’s avonds over de „ondankbaarheid” van Whitmer. „Het was mijn ministerie van Justitie dat deze groep heeft opgepakt”, zei hij. En hij nam het de gouverneur kwalijk dat door haar strenge maatregelen tegen de epidemie, kerkbezoek nog altijd niet is toegestaan. Daarmee raakte de president precies aan de grieven van de gearresteerde samenzweerders.

Wolverine Watchmen

De zes mensen die door de FBI zijn opgepakt, horen bij een grotere groep die over de ‘tirannie’ van Whitmer en de staat Michigan begonnen te praten sinds de Covid-pandemie het land lamlegde. Uit de aanklacht van de FBI blijkt dat ze in eerste instantie discussieerden over zowel vreedzame als gewelddadige actie, maar dat een klein groepje al snel hardop nadacht over het vermoorden van „tirannen” en het „uitschakelen” van een zittende gouverneur. Ze opperden een bestorming van het State Capitol van Michigan – maar daar zouden ze 200 man voor nodig hebben. Ten slotte planden ze een overval op de vakantiewoning van gouverneur Whitmer. Met de bedoeling haar te kidnappen of te doden.

Ze legden contact met een militie die volgens een verklaring van het OM in Michigan ‘Wolverine Watchmen’ heet. Dat lijkt een verwijzing naar de film Red Dawn uit 1984. Daarin vallen Russen de Verenigde Staten binnen en trekt een groep voornamelijk jonge mensen de bergen in om verzet te organiseren. Zij noemen zichzelf Wolverines, en ze komen allemaal om in de strijd maar worden later, als de VS weer is bevrijd, als helden herdacht.

Bij de Wolverine Watchmen oefenden ze in het gebruik van vuurwapens en kregen ze tactische training. Volgens verklaringen van het OM in Michigan was het doel van deze militie de ‘boogaloo’, de speelse benaming van bepaalde extreem-rechtse groepen voor een „politiek-gemotiveerde burgeroorlog”. De Wolverine Watchmen probeerden achter de adressen van politiemensen te komen.

Bebaarde mannen

Op verschillende sociale media zijn uitlatingen terug te vinden van de verdachten – witte, meest bebaarde mannen tussen de 21 en 42 jaar oud. Zo is Barry Croft, die volgens de FBI in juli vergeefs een explosief in elkaar probeerde te knutselen van kruit, ballonnen en kogeltjes, te zien in een video uit 2017. Met een driekantige steek op zijn hoofd waarschuwt hij kijkers tegen de overheid: „Ze komen je vrijheid afnemen, ze komen je religie afnemen.”

Van Brandon Caserta, die de FBI op geluidsopnamen hoorde zeggen dat „politieke parasieten” niet moeten worden bang gemaakt, maar dat „de wereld beter af is zonder hen”, zijn verschillende video’s online te zien. We horen hem uitvaren tegen de politie en de overheid, terwijl hij onder een zwarte vlag met een rode anarchisten-A zit. In een andere video zegt hij dat „de prijs van vrijheid eeuwige waakzaamheid is”.

Een strijdbaar vrijheidsstreven lijkt de gezamenlijke noemer van alle verdachten. Pete Musico, medeoprichter van de Wolverine Watchmen, heeft filmpjes op een YouTube-kanaal geplaatst. Daarin houdt hij onder meer, al autorijdend, een tirade tegen de verplichte veiligheidsgordel. „Waarom hoeft die motorrijder geen helm op in Michigan, maar moet ik, in mijn eigen auto, wel een riem om?” Het kanaal, waar 26 korte filmpjes op stonden, was donderdagavond verwijderd.