Het is 1997, zomer en onze trouwdag. Op het feest zijn veel voetballers uitgenodigd, mijn man speelt bij een amateurvoetbalclub, vandaar. In het begin van de avond blijft de dansvloer tamelijk leeg. Totdat de dj het nummer van Eddie van Halen draait,JUMP. Twee mannen doen een voetbaltraining op de dansvloer, ze springen hoog in de lucht en duwen tijdens de sprong hun borstkast tegen elkaar aan. Uiteindelijk staat de dansvloer vol met voetballers die deze oefening doen.

Het werd een geslaagd feest –met dank aan Eddie van Halen. En mocht u geïnteresseerd zijn: ik ben nog steeds getrouwd met deze voetballer.

Lezers zijn de auteur van deze rubriek. Een Ikje is een persoonlijke ervaring of anekdote in maximaal 120 woorden. Insturen via Een Ikje is een persoonlijke ervaring of anekdote in maximaal 120 woorden. Insturen via ik@nrc.nl