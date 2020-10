Twitter maakt retweeten misleidende berichten moeilijker

Twitter werpt extra drempels op om te voorkomen dat misleidende informatie over de Amerikaanse verkiezingen wordt verspreid. Gebruikers die een bericht willen retweeten dat is aangemerkt als desinformatie, worden vanaf volgende week eerst verwezen naar „betrouwbare” informatie. Pas daarna kunnen ze het bericht doorsturen.

„We labelen nu tweets die indruisen tegen ons beleid, dat zijn tweets met misleidende informatie over verkiezingen, Covid-19 en berichten met namaak of gemanipuleerde media”, schrijft Twitter in een blogpost. „Vanaf volgende week krijgen mensen die zo’n tweet willen doorsturen een verwijzing te zien naar betrouwbare informatie over het onderwerp voordat ze het kunnen retweeten.”

Voor misleidende tweets van politici, campagneteams en Amerikaanse accounts met meer dan 100.000 volgers komen extra beperkingen. Als die als desinformatie zijn gelabeled worden de functies retweet en like, en de antwoordmogelijkheid uitgeschakeld. Ook zullen de algoritmes van Twitter voorkomen dat die tweets worden aanbevolen in de tijdlijn van gebruikers. Daarmee wil de berichtendienst twitteraars aanmoedigen om goed zelf na te denken en dergelijke berichten alleen te quoten in plaats van zomaar te retweeten.

Verder mogen op verkiezingsavond alleen verkiezingsoverwinningen worden geclaimd die officieel zijn vastgesteld door kiesraden van de staten of op basis van prognoses van tenminste twee verschillende nationale nieuwsmedia.

Met de aangescherpte maatregelen wil Twitter voorkomen dat nepnieuws over de verkiezingen viraal gaat. De berichtendienst kreeg in de afgelopen jaren vaak de kritiek dat het te weinig deed om te voorkomen dat politici onwaarheden verspreiden. Maar president Donald Trump en andere critici vinden juist dat het niet aan Twitter is om te bepalen welke informatie „betrouwbaar” is.

De afgelopen maanden zijn al duizenden tweets voorzien van een waarschuwingslabel. Ook berichten van president Trump. Bijvoorbeeld zijn bewering dat de verkiezingsuitslag mogelijk nooit precies vastgesteld zal kunnen worden omdat er via de post gestemd wordt en dit een onbetrouwbare methode zou zijn.

Dit artikel maakt ook deel uit van ons slowblog: Twitter maakt retweeten misleidende berichten moeilijker