Het is ironie waar ze bij Shell niet om kunnen lachen: ga met Google Streetview naar hun hoofkantoor in het Haagse Benoordenhout, en je valt midden in een manifestatie van Milieudefensie.

De beelden zijn van april vorig jaar, toen de organisatie de dagvaarding kwam bezorgen voor de Klimaatzaak tegen het olieconcern. Die gaat in december van start.

Woensdagavond stond Milieudefensie er weer. In corona-stijl: twaalf demonstranten, in een cirkel, hielden twaalf minuten stilte voor de slachtoffers van olielekkages in de Nigerdelta, waar zij Shell voor verantwoordelijk houden. De minuten symboliseren de jaren dat de rechtszaak nu al duurt namens vier Nigeriaanse boeren van wie land en levens zijn verwoest door olielekkages. Donderdag en vrijdag zijn de slotpleidooien.

Twaalf minuten stilte is lang. Bijna drie keer de befaamde stiltecompositie van John Cage, die het publiek wilde laten stilstaan bij het toevallige omgevingsgeluid. Hier is dat: de twee vlaggen met het schelplogo die klapperen in de wind. Dorre bladeren die over de stoeptegels schuiven. Autobanden over nat asfalt. Geen Streetviewwagentje, wel vijf fotograferen, die uit steeds weer andere hoeken hun holle dubbele klik afvuren. Twee vrouwen, opgewekt kakelend, passeren rakelings op de fiets. Onder Hagenaars heerst er een onverschilligheid ten aanzien van demonstraties, spandoeken en protestborden die dagelijks wel ergens onderdeel zijn van het straatbeeld.

Toch is de stilte bedrieglijk: 2020 is een historisch jaar voor Shell. Midden in de crisis komen ook allerlei slepende juridische zaken tot een climax. Zo oordeelde de rechtbank onlangs dat een klokkenluidster bij Buitenlandse Zaken onterecht is ontslagen toen ze te nauwe banden tussen Shell en de ambassadeur in Nigeria aankaartte.

De Nigerdelta is behalve de grootste olieramp ter wereld ook een juridisch moeras geworden. Bij aanvang van de zitting donderdagochtend heeft de verdediging namens Shell al bijna twaalf minuten nodig om alleen maar de namen te noemen van alle advocaten, experts, juristen en ‘legal councels’ die, al dan niet per video, present zijn.

Het heeft iets gênants, zeker in contrast met de indringende video-getuigenissen van de Nigeriaanse boeren erna. „Waar zouden we staan als Shell zich aan de internationale normen had gehouden?” vraagt de advocate van Milieudefensie. „Dan stonden we vandaag niet hier.” Gênant is dat overheden en miljardenconcerns pas verantwoordelijkheid nemen als een rechter ze ertoe dwingt. Vorig jaar de Urgenda-klimaatzaak tegen de Staat, straks die tegen Shell.

Het bedrijf straalt vooral uit bezig te zijn aan een zoveelste procedurele klus. Meteen aan het begin komt er op hoge toon bezwaar tegen het gebruik van ‘niet eerder ingebrachte beelden’. De advocate glimlacht. Ad rem: „Er zullen geen beelden bij zitten die u zullen verbazen.”

