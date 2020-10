Trump weer op campagne: kan dat wel?

Tien dagen na zijn positieve coronatest voelt de Amerikaanse president Trump zich naar eigen zeggen „zo goed”, dat hij dit weekeinde weer in het openbaar campagne wil gaan voeren. Met even grote haast als hij zich begin deze week uit het ziekenhuis liet ontslaan, kan hij nu niet wachten weer massa’s aanhangers toe te spreken. Trump wil zaterdag een rally houden in Florida, zondag in Pennsylvania: twee cruciale swingstates. Vrijdag ondergaat hij wel eerst nog een nieuwe coronatest, zei hij donderdag tegen Fox News-presentator Sean Hannity. In dit gesprek moest hij twee keer zwaar hoesten en klonk hij schor.

Met nog 25 dagen te gaan tot de verkiezingen is Trumps ongeduld politiek gezien begrijpelijk. Sinds zijn agressieve debatoptreden (eind september) en daaropvolgende coronabesmetting (begin oktober bekendgemaakt) is zijn gemiddelde achterstand in landelijke peilingen gegroeid tot 10 procentpunt. Trumps triomfantelijke terugkeer naar het Witte Huis, maandagavond, en zijn claim van een miraculeus herstel hebben die val nog niet kunnen stuiten.

Medisch gezien is Trumps voornemen weer op campagne te gaan, twijfelachtig en waarschijnlijk in strijd met de quarantaine-richtlijnen van zijn eigen gezondheidsautoriteiten. Vijf vragen en antwoorden over de presidentiële gezondheid.

1 Wat zegt Trump zelf?

Maandag zei hij „beter” en „misschien wel immuun” te zijn. Woensdag prees hij in een video zijn behandeling met een experimentele kunstmatige antilichamen-cocktail van farmaceut Regeneron. „Het maakte me beter, ik noem dat een geneesmiddel (cure).”

Nu zijn populariteit in de peilingen vooral keldert onder senioren, beloofde hij dat dit medicijn (REGN-COV2) „snel” en „gratis voor iedereen” beschikbaar komt, wel pas na verkiezingsdag. Hij prees het aan als „belangrijker dan een vaccin” en „een zegen van God” – een geste naar zijn christelijke achterban, die ontstemd kan zijn dat REGN-COV2 deels getest is op cellen die zijn opgekweekt uit een foetus die in 1970 werd geaborteerd – in Nederland overigens. Voor streng-christelijke gelovigen is zulk onderzoek omstreden en de regering-Trump heeft geprobeerd dit in te perken.

2 Wat zegt Trumps medische team in het Witte Huis?

Trumps lijfarts Sean Conley zei donderdag dat de president zijn „behandeling voor Covid-19 afgerond heeft” en dat hij zaterdag „zijn openbare verplichtingen” kan hervatten. De diagnoses van de Witte Huis-dokter worden met enige argwaan ontvangen. De osteopaat erkende eerder dat hij de toestand van de president tijdens diens ziekenhuisopname bewust rooskleurig weergaf, om het ziekteverloop van zijn patiënt niet negatief te beïnvloeden door hem ongerust te maken. Zijn medische bulletins sluiten nauw aan op de wensen van de president. Zo koos Conley donderdag Trumps zijde, nadat de onpartijdige commissie die de presidentiële debatten organiseert, bepaalde dat het voor 15 oktober geplande treffen met Joe Biden virtueel gehouden moest worden. Trump wil echter niet vanachter de computer debatteren, „want dan kunnen ze je zomaar het woord ontnemen”. Waarschijnlijk gaat het debat de 15de niet door.

3 Kan de klap nog komen voor president Trump?

Het verloop van de ziekte Covid-19 na een besmetting met het coronavirus varieert sterk per individu en kan grillig zijn. Gemiddeld duurt het vijf dagen voor iemand na besmetting met het coronavirus symptomen ontwikkelt, meestal koorts, hoesten en benauwdheid. Blijven die klachten mild, dan zijn ze na pakweg een week voorbij. Soms worden de klachten ernstiger en krijgen patiënten longontsteking. Als daarbij zuurstof nodig is, zoals bij Trump, beschouwen artsen het als een ernstige longontsteking en moeten patiënten in het ziekenhuis worden behandeld worden. Aanvankelijk zijn artsen vaak overvallen door een plotselinge sterke verslechtering van een patiënt die aan de beterende hand leek. Nu er meer bekend is over de ziekte zijn artsen daar alerter op en kunnen ze een verslechtering vaker voor zijn.

4 Beïnvloeden de toegediende medicijnen de mentale staat?

Bij een longontsteking krijgt een patiënt ontstekingsvocht in de longen, waardoor hij benauwd wordt. Om dit te voorkomen krijgen patiënten soms de ontstekingsremmer dexamethason. Dat middel heeft Trump ook gekregen, maar vermoedelijk niet vaak. De bijsluiter meldt een lijst van mogelijk bijwerkingen, waaronder psychische reacties. Vanaf de eerste toediening kunnen stemmingswisselingen optreden: iemand kan energieker, prikkelbaar, angstig, rusteloos of agressief worden, maar ook juist futloos of neerslachtig. Die bijwerkingen komen zelden voor (bij minder dan 1 op 10.000 mensen), meldt de beroeps- en brancheorganisatie van Nederlandse apothekers KNMP op haar site. Ernstige psychische klachten, zoals een overdreven opgewekt gevoel, impulsief gedrag, verwardheid, en psychotische verschijnselen zoals wanen en hallucinaties, komen zeer zelden voor, dat wil zeggen bij 1 op 100.000 mensen. Hoe korter iemand het medicijn gebruikt en hoe lager de dosering, hoe minder kans op deze bijwerkingen.

5 Hoe experimenteel is de experimentele cocktail?

De president prees de experimentele antistoffen-cocktail van het farmaceutische bedrijf Regeneron, die hij in het ziekenhuis kreeg, woensdag als hét geneesmiddel tegen Covid-19. Een paar uur daarna vroeg het bedrijf goedkeuring voor noodgevallen aan bij medicijnenautoriteit FDA.

Of deze antistoffencocktail bijgedragen heeft aan een mogelijke genezing van Trump, is onmogelijk te zeggen, naast alle andere medicijnen die Trump kreeg toegediend. De werkzaamheid ervan staat niet vast: de klinische studie waarin de cocktail van twee antistoffen op veiligheid en effectiviteit wordt onderzocht is nog lang niet afgerond. Regeneron heeft alleen voorlopige resultaten bekend gemaakt, op basis van resultaten bij 275 proefpersonen. Dat moeten er uiteindelijk 2.000 woorden. Bij een deel van de proefpersonen werden symptomen verlicht en de hersteltijd verkort, maar dat gebeurde alleen bij personen die zelf geen antilichamen maken.

Verschillende bedrijven ontwikkelen antistoffen tegen Sars-CoV-2, maar de productie ervan is duur en complex. Het is de vraag of klinische studies op tijd worden afgerond en er genoeg doses geproduceerd kunnen worden. Regeneron zei vijftigduizend doses op korte termijn klaar te kunnen maken, dat zijn er in ieder geval minder dan de honderdduizenden doses die Trump deze week beloofde.

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 10 oktober 2020