Gegijzelde Franse hulpverlener na bijna vier jaar vrijgelaten door jihadisten in Mali

Een Franse hulpverlener die bijna vier jaar geleden in Mali werd ontvoerd door jihadisten, is vrijgelaten. Dat maakte het kantoor van de Malinese president donderdag bekend. Sophie Pétronin (75) landde met drie andere gijzelaars in een militair vliegtuig in Bamako, waar zij werd opgewacht door haar zoon. Pétronin werd in december 2016 in de stad Gao ontvoerd door islamitische rebellen. Zij deed daar vrijwilligerswerk voor ondervoede kinderen. De andere bevrijde gijzelaars zijn een in maart ontvoerd prominent lid van de Malinese oppositie en twee in 2018 ontvoerde Italianen, onder wie een priester. De bevrijding kwam enkele dagen nadat de Malinese regering bijna tweehonderd jihadisten had vrijgelaten. (AFP)

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 9 oktober 2020