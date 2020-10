Rotterdamse vuurwerkorganisaties stappen naar rechter om lokaal verbod

De Belangenvereniging Pyrotechniek Nederland, Stichting VuurwerkCheck en vijftien Rotterdamse vuurwerkwinkeliers spannen samen een kort geding aan tegen de gemeente Rotterdam om het lokale verbod op vuurwerk tijdens de jaarwisseling dat zij heeft ingevoerd. Dat maakten de organisaties vrijdag bekend. Volgens hen doet het verbod geen recht aan mensen die „wel op een goede manier met vuurwerk omgaan”, en zijn bovendien de gevolgen voor de vuurwerkondernemers groot.

In februari stemde een meerderheid van de Rotterdamse gemeenteraad in met het totaalverbod in de stad. Het is de eerste gemeente in Nederland die hiertoe besloot. De vuurwerkorganisaties besloten naar de rechter te stappen nadat de burgemeester hun aangetekende bezwaren vorige week naast zich neer legde. De organisaties pleiten voor alternatieven op het totaalverbod zoals vuurwerkvrije zones, „verbeterde handhaving, strengere controles en hardere straffen”.

De discussie om een landelijk vuurwerkverbod laaide afgelopen jaarwisseling op vanwege meerdere vuurwerkincidenten gericht tegen hulpdiensten en de dood van een vader en zijn kind door een vuurwerkongeluk in Arnhem. In de Tweede Kamer ontstond in januari een meerderheid voor een vuurwerkverbod. Of dit er komt en hoe dit eruit moet komen te zien is nog onduidelijk.