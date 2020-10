Republikein moet langs de deuren

We zijn ouderwets op deuren aan het kloppen in West-Baltimore. De Democraten doen het niet meer. Ze zijn bang corona te verspreiden. „Mr. Mfume voert zijn campagne virtueel”, had zijn directeur communicatie deze week geantwoord. Het team van Republikein Kim Klacik is naar West Mulberry Street gekomen – ze moet wel, want ze staat nog altijd flink achter en bovendien: Republikeinen zijn laconieker over Covid-19.

Naar het Capitool Over deze serie De VS kiezen op 3 november een president en 470 leden van het Congres. Jutta Chorus volgt de verkiezingscampagne in het door Democraten gedomineerde Baltimore.

Een wellevende wijk achter de uitgebrande panden van Edmondson Avenue. Een basisschool, een kruidenier, een kapper. Bewoners zitten achter het gaas van hun tuinhek in de herfstzon of op de veranda. „Dit is een kansrijke wijk voor Kim”, oordeelt naaste medewerker Markus, die zijn achternaam niet wil geven. Hij bedoelt: in deze Afrikaans-Amerikaanse arbeiderswijk is de frustratie over de verloedering van de stad groot. Hier wonen treinconducteurs, soldaten, schooljuffen, bejaardenverzorgsters. Iedereen draagt een mondkapje, behalve het campagneteam.

Markus probeert een gesprekje aan te knopen met automonteur Stanley Gilyard in Delison Street. „Obama gaf de stad 1,8 miljard dollar”, zegt Markus. „Maar het stadsbestuur stal het geld.” Gilyard knikt. „Kim kan daar iets aan doen.” Gilyard knikt. „Ze is eigenlijk kaal. Ze heeft de ziekte alopecia. Ken je die?” Gilyard kijkt naar de folder waarop de politica met lang donkerbruin haar staat afgebeeld. „Daardoor had ze problemen op school, ze was depressief”, gaat Markus door. „Ik zal mijn huiswerk doen”, zegt Gilyard.

„Trouwens, mijn remvloeistof is op”, zegt Markus. „Wat moet ik doen?” „Ik zou naar de garage gaan”, zegt Gilyard.

Als de mannen van team-Klacik zijn doorgelopen, zegt Gilyard: „Zij lijkt me een aanwinst voor de stad, maar op Trump zal ik nooit stemmen. Hoe die met vrouwen omgaat…”

Zo gaat het bij elke deur. Vorige maand telde de politie in een week tijd 46 schietpartijen in Baltimore, waarvan twaalf met dodelijke afloop. „Tijd voor verandering”, zegt de hovenier die woont tussen twee verlaten panden. „Democraten zien we hier nooit aan de deur”, zegt voormalig ambtenaar John McClinton. „Maar Trump moet weg.”

„Laten we niet moe worden goed te doen”, citeert Markus uit Paulus’ brief aan de Galaten. „Blijf de hoop zien, want zij brengt hoop.” Uit een opiniepeiling van het conservatieve Democracy Institute, naar de politieke verhoudingen in het 7de district van Maryland, blijkt dat Klacik haar achterstand ten opzichte van Mfume inloopt. In april van dit jaar kreeg Mfume nog 74 procent van de stemmen, zijn opponent 25 procent. Nu zou het verschil tussen de kandidaten nog maar 12 procentpunten zijn.

„Klacik is uitgesproken en brutaal in een tijd dat bewoners zich afvragen: waarom hebben we eigenlijk altijd op Democraten gestemd terwijl zij onze problemen niet oplossen”, zegt Patrick Basham van het Democracy Institute. „Alleen steunen ze liever Klacik dan president Trump. Ze wantrouwen zijn aanpak van de epidemie en zijn law and order-politiek.”

Molensteen

In de Washington Post lees ik dat dit het dilemma is van Republikeinse kandidaten in het hele land: de resultaten van Trumps beleid – prima, die helpen hen. Maar hoe de president zich gedraagt, dat is een molensteen om hun nek.

Woensdagavond bezoekt Kim Klacik een uithoek van het district: Ellicot City. In een groot hamburgerrestaurant organiseert ze een meet & greet. In juli bezocht ik avondjes waar de bezoekers op twee handen te tellen waren, nu staat er een rij van meer dan 150 mensen. Bijna niemand draagt het verplichte mondkapje. Sinds kort laat Klacik zich in een grote zwarte touringcar rondrijden. Op de zijkanten haar reusachtige portretten. Ze heeft een camerateam bij zich en een gastvrouw die haar aankondigt.

Tienermeisjes dringen naar voren om hun verkiezingsbord te laten signeren. Middelbare schooljongens knijpen de politieke ster bijna fijn, terwijl ze een selfie met haar maken. „Ik wou dat ik haar was”, zegt een meisje van veertien met een paardenstaart dromerig.

Achterin de rij weigert een vrijwilliger zijn mondkapje voor te doen. „Ik sta toch een biertje te drinken”, zegt hij tegen de barman. „Als u mijn bevel niet opvolgt, moet ik u laten verwijderen”, antwoordt de barman.

Ik vraag Klacik hoe zij zich tot Trump verhoudt. Op haar twitteraccount bejubelt ze de partijleider. Zijn familie steunt haar op sociale media, maar haar kiezers zitten niet op hem te wachten. „Het enige wat ik wil, is mijn eigen werk doen”, zegt ze. „En het is nu eenmaal zo dat Biden niet aanbiedt om met mij samen te werken en Trump wel.”