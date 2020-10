Regio’s mogen van het kabinet zelf zware coronamaatregelen nemen, zoals thuiswerken verplicht stellen

Regio’s waar de coronabesmettingen zo ver oplopen dat er een ‘ernstig’ veiligheidsrisico ontstaat, kunnen onder meer scholen, toeristische attracties en sectoren met veel bezoekers gaan sluiten. Daarnaast mogen de regio’s verkeersstromen beperken, een avondklok introduceren, thuiswerken verplicht maken en de avondverkoop van alcohol verbieden.

Als de situatie landelijk „ernstig” is, dan kan er een inreisverbod afgevaardigd worden voor „niet-noodzakelijke reizen”. Ook kunnen de fysieke grenzen gesloten worden voor zulk verkeer en kunnen er „verregaande beperkingen” aan bezoek van verpleeghuizen worden ingevoerd. Net als in het voorjaar kan uitvoering van contactberoepen weer verboden worden, kunnen sectoren als de horeca en theaters gesloten worden en kan geadviseerd worden om het openbaar vervoer weer alleen te gebruiken voor „noodzakelijke reizen”.

Dat blijkt uit de ‘gereedschapskist’ die het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft opgesteld voor regionale overheden. In dit document, ingezien door NRC en volgens betrokkenen de laatste versie, opgesteld op 23 september, staan lijsten met mogelijke maatregelen die regionale overheden kunnen nemen om het besmettingsrisico in hun gebied te verkleinen.

Deze optionele regionale maatregelen worden naar verwachting komende week door minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid, CDA) gepresenteerd aan de Tweede Kamer.

Regionale aanpak

Al voor de zomer kondigde hij een regionale aanpak van het coronavirus aan. Daarmee hoopte hij te voorkomen dat er opnieuw verregaande landelijke maatregelen genomen moesten worden, die ook regio’s zouden raken waar minder virusverspreiding was. Begin augustus kondigde De Jonge een ‘gereedschapkist’ aan voor lokale overheden. Maar terwijl de besmettingscijfers in de zomer in met name de Randstad opliepen, bleven lokale maatregelen uit. De ‘kist’ en bijbehorende regionale indelingen waren nog niet af.

De verwachting is dat als de besmettingen weer teruglopen, er alsnog gebruik gemaakt gaat worden van regionale maatregelen zoals in het document beschreven. De mogelijke maatregelen zijn onderverdeeld in de verschillende statussen die een veiligheidsregio kan hebben: waakzaam, zorgelijk of ernstig. Inmiddels hebben de drie veiligheidsregio waarin Amsterdam, Rotterdam en Den Haag liggen volgens het landelijk coronadashboard het predicaat ‘ernstig’. In bijna alle andere regio’s is de status zorgelijk.

Als een regio naar een zwaardere status verschuift, betekent dat volgens het document niet dat er automatisch bijbehorende extra maatregelen worden genomen. Er vindt eerst „afstemming” tussen „Rijk en regio” plaats. In sommige gevallen moet de rijksoverheid een wettelijke aanwijzing geven, net als in het voorjaar.

R terugbrengen

Welk effect de maatregelen hebben op het terugdringen van het zogenoemde reproductiegetal R, staat in de gereedschapskist niet vermeld. R is het gemiddeld aantal mensen dat besmet wordt door één persoon met het coronavirus. Ligt dat getal boven de 1, dan verspreidt het virus zich onder de bevolking.

Toen het kabinet op 28 september aanvullende landelijke coronamaatregelen koos, had het RIVM wel berekend welke effecten die op de R zouden hebben. Zo zou het dragen van maskers in ‘winkels en openbare gebouwen’ de R met 0,05 terugdringen. De uiteindelijk niet gekozen avondklok zou een effect van 0,15 hebben. Een sluiting van middelbare scholen zou de R met 0,1 terugdringen. Het kabinet deed met de maatregelen die het toen nam, het minimale om onder de 1 uit te komen: de verwachte uitkomst van de maatregelen was een R van 0,9.