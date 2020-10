Rechter: benoeming directeur omroep L1 blijft overeind

De rechtbank in Maastricht besloot hiertoe vrijdag in een kort geding, aangespannen door de Ondernemingsraad. Deze OR had om schorsing van het benoemingsbesluit gevraagd. De Raad van Commissarissen (RvC) en de OR besloten op 4 juli van dit jaar tot een mediation rond de benoeming van de andere directeur, Bert Lemmens. Hoewel geschikt geacht als kandidaat, was met hem op het laatste moment een geschil ontstaan over de arbeidsvoorwaarden. De bij het omroeppersoneel populaire Lemmens, eerder al aan het werk als een van de interim-directeuren van L1, wilde geen vast dienstverband maar een managementcontract (zzp-achtige constructie).

Lees ook: Onmin bij regionale omroep Limburg over directeuren

Terwijl de bemiddeling gaande was, benoemde de RvC alvast de andere directeur, Elbers. De OR voelde zich gepasseerd en overvallen door dat besluit en wilde wachten met een advies over de benoeming tot duidelijk zou zijn wie de tweede directeur werd.

Mirjam Depondt-Olivers

Maar volgens de rechtbank verplichten de afspraken van 4 juli niet tot een langdurig uitstel, nu de mediation met Lemmens nog niets heeft opgeleverd en onduidelijk is hoelang die nog gaat duren. Bovendien maakte de RvC goed duidelijk dat ze een afzonderlijk advies over het aanstellen van Elbers wenste.

De rechtbank weegt ook mee dat schorsing van de benoeming van Elbers als directeur bij L1 de omroep zou verlammen. Dringende zaken blijven in dat geval liggen, betoogde de RvC tijdens het kort geding. De OR heeft daar volgens de rechter onvoldoende tegenin gebracht.

Waarschijnlijk blijft het ondanks de uitspraak in het kort geding nog wel even onrustig bij L1. Waar de OR nog on speaking terms is met de RvC, zei het personeel eerder al haar vertrouwen in dit orgaan op. Het Commissariaat voor de Media kijkt ondertussen naar een van de commissarissen, Mirjam Depondt-Olivers, die voor het CDA ook lid van Provinciale Staten is geworden. De Mediawet ziet een politiek ambt en een toezichthoudende rol bij een omroep als onverenigbaar.

L1 heeft al een turbulente periode achter de rug. Een bestuurlijke fusie met Omroep Brabant, waar jaren over was gepraat, ketste in 2018 af.