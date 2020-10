Rafael Nadal bereikt voor dertiende keer finale Roland Garros

Rafael Nadal heeft zich voor de dertiende keer geplaatst voor de finale van Roland Garros. De Spanjaard was de Argentijn Diego Schwartzman in drie sets de baas: 6-3, 6-3 en 7-6 (0).

Nadal had in de derde set moeite om het duel af te maken. Hij gaf twee keer een break voorsprong uit handen en moest zich flink inspannen om te voorkomen dat Schwartzman een vierde set zou afdwingen. Nadal werkte bij 5-5 drie breakpoints weg.

In de tiebreak was Schwartzman slordig. Zo miste hij onder meer een gemakkelijke smash, waardoor het gauw gedaan was met zijn geloof in de overwinning. In de vorige ronde had Schwartzman nog in een zinderend gevecht afgerekend met Thiem, de afgelopen twee jaar finalist in Parijs. Het niveau van die wedstrijd haalde de nummer 14 van de wereld geen moment.

Het duel duurde ondanks de 3-0 uitslag meer dan drie uur. De derde set nam ruim 80 minuten in beslag.

In aanloop naar Roland Garros verloor Nadal op het masterstoernooi van Rome nog van Schwartzman, die het toernooi uiteindelijk op zijn naam schreef.

Twintigste grandslamtitel Nadal in zicht

De 34-jarige Nadal, de mondiale nummer 2, neemt het zondag op tegen de winnaar van het duel tussen de Serviër Novak Djokovic en de Griek Stefanos Tsitsipas, dat later deze vrijdag wordt gespeeld. Het is de zesde keer in zijn loopbaan dat Nadal de eindstrijd weet te bereiken zonder een set te verliezen.

Nadal verloor nog nooit een finale in Parijs. Hij jaagt op zijn twintigste grandslamtitel, waarmee hij op gelijke hoogte zou komen met Roger Federer. Djokovic kan dit weekend op achttien majors komen. (ANP)