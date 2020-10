Protestacties in Berlijn bij ontruiming kraakpand Liebig34

In Berlijn is vrijdag een grootschalige politieactie gaande die draait om het ontruimen van een kraakpand genaamd ‘Liebig34’. In het pand aan de Liebigstrasse houden zich volgens Duitse media linkse activisten schuil die protesteren tegen de stijgende huurprijzen in de Duitse hoofdstad. Een Duitse rechter had besloten dat het pand vrijdagochtend om 07.00 uur moest worden ontruimd.

Volgens de politie zouden zich tientallen mensen in de woning aan Liebigstrasse 34 begeven. De politie is het gebouw inmiddels via een balkon binnengegaan en doorzoekt het pand per etage. Aanwezige personen worden geïdentificeerd, ondervraagd en vervolgens mee naar buiten genomen. Een aantal van hen zijn met handboeien om naar buiten gebracht.

Het huurcontract van de groep bewoners, die zichzelf het Anarcha-Queer-Feminist-collectief noemen, is formeel al bijna twee jaar afgelopen. De rechter besloot daarom eind augustus dat de bewoners het pand moesten verlaten. De groep ging in beroep tegen die uitspraak, maar dat werd eerder deze week door de rechtbank afgewezen.

Protestacties

Voor het pand, dat onder meer voorzien is van diverse graffititekeningen, wordt door tientallen mensen gedemonstreerd tegen de ontruiming. Actiegroep Berliner Linke had de autoriteiten opgeroepen de ontruiming uit te stellen vanwege de heersende coronapandemie. De groep heeft ook diverse protestacties aangekondigd voor vrijdag. Zo’n 1.500 politiemensen uit acht verschillende deelstaten staan paraat.

De Berlijnse autoriteiten waren al uitgegaan van meer protesten in de stad na de ontruiming van het kraakpand. Donderdag werd op verschillende plekken in de stad tot diep in de nacht geprotesteerd door volgens Duitse media overwegend linkse extremisten. Daarbij werd de politie onder meer met eieren bekogeld. Meerdere demonstranten zijn gearresteerd.