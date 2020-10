President Kirgizië roept noodtoestand uit na nieuwe ongeregeldheden

De op omstreden wijze aan de macht gekomen president Sooronbaj Jeenbekov van Kirgizië heeft vrijdag de noodtoestand uitgeroepen in de hoofdstad Bisjkek, meldt persbureau Reuters. Hij kondigde ook aan troepen in te zetten tegen de rivaliserende politieke groeperingen die na de inmiddels ongeldig verklaarde parlementsverkiezingen van zondag massaal de straat op zijn gegaan.

Volgens Reuters klonken vrijdag schoten in Bisjek en gooiden verschillende groepen demonstranten stenen en flessen naar elkaar. Daarbij zijn voor zover bekend geen gewonden gevallen.

Lees ook: Wie heeft de macht in Kirgizië?

De noodtoestand in het Centraal-Aziatische land gaat vrijdagavond in en duurt tot woensdag 21 oktober. Er gelden strikte veiligheidsmaatregelen en een avondklok. Jeenbekov heeft niet gezegd hoeveel troepen hij in gaat zetten, maar ze zullen gebruik maken van militaire voertuigen, checkpoints opzetten en moeten gewapende confrontaties voorkomen.

Bij de parlementsverkiezingen van afgelopen zondag behaalde de partij van president Jeenbekov en zijn bondgenoten een grote meerderheid, maar volgens de oppositie is er op grote schaal gefraudeerd. Sindsdien is het uiterst onrustig in Bisjkek, helemaal nadat de uitslag van de verkiezingen ongeldig werd verklaard.

In het nu ontstane politieke machtsvacuüm heeft president Jeenbekov gezegd bereid te zijn af te treden op het moment dat er nieuw kabinet is aangewezen. Twee leiders van de verdeelde oppositie hebben met steun van oud-president Almazbek Atambajev de handen ineengeslagen. Atambajev zat een gevangenisstraf uit voor corruptie, maar werd door zijn aanhang bevrijd uit de gevangenis.