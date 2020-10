Pakistaanse autoriteiten blokkeren video-app TikTok

De populaire sociale media-applicatie TikTok is sinds vrijdag niet meer te downloaden in Pakistan. Dat meldt persbureau Reuters. Volgens de Pakistaanse autoriteiten lukt het TikTok niet om „immorele en onfatsoenlijke” inhoud te filteren uit de duizenden video’s die op het platform verschijnen. Eind 2019 verwijderden de autoriteiten al meer dan 3,7 miljoen TikTok-video’s vanwege hetzelfde argument.

De Pakistaanse Telecommunicatie Autoriteit (PTA) zou diverse klachten hebben ontvangen uit „alle lagen van de maatschappij” over onfatsoenlijke content in video’s. De PTA zegt TikTok te hebben geïnformeerd over de blokkade.

De video-app werd vorig jaar 19,5 miljoen keer gedownload in het overwegend islamitische Pakistan. Tiktok is een platform waarop korte muziekvideo’s kunnen worden gemaakt en gedeeld met andere gebruikers. Naar schatting wordt de app wereldwijd door meer dan 800 miljoen mensen gebruikt. Vooral onder jongeren is de app populair.

India en de Verenigde Staten

Pakistans buurland India blokkeerde TikTok in juni dit jaar nog vanwege oplopende spanningen met China. Volgens het Indiase ministerie van Informatie zou de Chinese ontwikkelaar achter TikTok, ByteDance, niet goed omgaan met gebruikersgegevens. Daarmee zou de integriteit en soevereiniteit van Indiase TikTok-gebruikers in gevaar komen. De spanningen tussen India en China zijn dit jaar in de grensregio bij de Galwanvallei opnieuw opgelaaid.

De Amerikaanse president Donald Trump uitte om dezelfde privacyreden eerder ook zijn zorgen over het gebruik van TikTok in de Verenigde Staten. Trump tekende zelfs al een presidentieel decreet om TikTok te verbieden. Dat is tot dusver nog niet doorgevoerd.