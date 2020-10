Ook Zeeuwse raffinaderij wil elektrolyser

Raffinaderij Zeeland Refinery wil op grote schaal ‘groene’ waterstof gaan maken. Dat blijkt uit een waterstofplan dat bedrijven in de Nederlands-Belgische Schelderegio donderdag bekendmaakten. De beoogde waterstoffabriek heeft een vraag naar stroom die gelijk staat aan die van honderdduizenden huishoudens en die opgewekt moet worden met windparken op zee.

Maandag kondigde de Zeeuwse kunstmestfabrikant Yara aan dat het de komende jaren een ‘elektrolyser’ van 100 MW wil bouwen. In het nu gepresenteerde rapport staan de projecten van Yara en Zeeland Refinery genoemd als duo. Na vragen van NRC meldt de raffinaderij dat hun eigen elektrolyser volgens de plannen zelfs nog groter wordt: 150 à 300 MW, op te leveren in 2024 of 2025. Eerder presenteerden alleen Shell en BP/Nouryon plannen van die omvang.

Een elektrolyser is een fabriek die waterstof maakt uit water, met elektriciteit. Raffinaderijen zijn grootverbruikers van waterstof. Bij de productie van het gas komt nu veel CO 2 vrij.

Elektrolyse uit water biedt een CO 2 -vrij alternatief, mits de nodige elektriciteit duurzaam wordt opgewekt. De Zeeuwse raffinaderij, in handen van oliebedrijven Total en Lukoil, zegt dat het door de plannen minder CO 2 zal uitstoten. De raffinaderij heeft daarnaast plannen voor ondergrondse CO 2 -opslag. Ook zal de totale productie van de raffinaderij afnemen, aldus transitiemanager Koen Van Leuven.

Critici zijn bezorgd dat door de grote stroomvraag van elektrolysers de Nederlandse CO 2 -uitstoot juist zal toenemen. Volgens Van Leuven wil Zeeland Refinery voor de elektrolyser alleen windstroom gebruiken. „Voor de energietransitie is duurzame stroom belangrijk en waterstof ook. Het zal een uitdaging zijn om die twee hand in hand te laten lopen.”

