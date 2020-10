Ook appels en peren willen we ordenen, beheersen en verbeteren

In historische binnensteden van Amersfoort tot Zierikzee herinnert de naam Appelmarkt aan wat zich ooit op die plek afspeelde: de verkoop van fruit, met de appel in de hoofdrol. Een Perenmarkt trof ik alleen aan op een non-descript industrieterrein in Zwaagdijk (Noord-Holland). Nederland is vanouds vooral een appelland.

Intussen doen we er alles aan om dit uit ons collectieve geheugen te wissen. Zo verrees in Rotterdam nabij de Wijnhaven The Red Apple, een woontoren waarvan de naam moet verwijzen naar de plek waar tot voor de oorlog appels werden verladen en verhandeld. Uit het straatbeeld verdween de naam ‘Appelmarkt’ – alleen de naam van de glimmende hoogbouw schmiert met het voorbije, vergeten verleden.

En net als bij die andere potsierlijke Engelse namen van prestigieuze nieuwbouwprojecten in Nederland – Rotterdam bouwt ook nog een Little C, een Central District en een Weenapoint – wordt ook de Nederlandse appel verdrongen door de Pink Lady of de Granny Smith. Wat is er mis met de Schone van Boskoop of de Elstar?

De afgelopen honderd jaar is naar schatting ruim de helft van de fruitsoorten in ons land verdwenen. Kende vroeger iedere streek zijn eigen variëteit aan fruitrassen, in twee generaties zijn we verworden tot een eentonige smaakwoestijn. Gelukkig keert het tij en spelen liefhebbers en gedreven telers in op de toenemende belangstelling voor streekeigen producten en gerechten. Zo vond in 1987 de eerste boerenmarkt plaats op de Noordermarkt in Amsterdam. Aangewakkerd door de gestaag groeiende trend van seizoensgebonden ingrediënten, vergeten groenten, biologisch en bewust eten, nam ook de belangstelling voor oude fruitboomrassen toe. Door het hele land worden tegenwoordig historische rassen gekoesterd en opgekweekt dat het een lieve lust is.

Zo staan bij Eindhoven een stuk of tweehonderd fruitbomen in de Monumentale Hoogstam Boomgaard Acht. De Stichting IJsselboomgaarden koestert bijzondere boomrassen en geeft voorlichting. Landgoed Verhildersum kent een historische hoogstamboomgaard met maar liefst 135 oude fruitboomrassen, met prachtige namen als het Zomer Zijden Hempje, Zoete Bloemee en natuurlijk de lokale Groninger Noorderkroon. En de Drentse Fruithof Frederiksoord vormt met achthonderd historische fruitrassen een levend openluchtmuseum. Het onderhoud berust vaak bij vrijwilligers en op veel plekken worden cursussen gegeven, om meer te leren over fruitrassen. Educatief van aard zijn ook de jaarlijks op verschillende plekken gehouden appelplukdagen.

Den Nederlandtsen Hovenier

De kennis over het telen van appels, peren en tal van andere fruitsoorten stond al in de zeventiende eeuw beschreven in Den Nederlandtsen Hovenier. De boomgaard was strak georganiseerd volgens „twee bequame voorbeelden, hoedanig men een boomgaart zal planten”. Het plukken, bewaren en verwerken tot „goede en nutte confituren”, marmelades of sappen, was al bekend. Het ambachtelijk fruit telen en verwerken werd nog lang op landbouwhuishoudscholen nagevolgd. „Zoo lang de boomen in blad staan en het weer gunstig is, wint de smaak er door, als men iets later plukt. Het plukken moet gebeuren midden op den dag als de vruchten droog zijn. Daarbij moet men zorgen dat ze niet kneuzen. Elke gekneusde plek geeft aanleiding tot spoedige rotting”, valt te lezen in Groenten, fruit, bloemen en kamerplanten op de boerderij uit 1926.

De grondlegger van de pomologie in ons land en later internationaal, was de van oorsprong Duitse Johann Hermann Knoop. Hij werd naar Leeuwarden gehaald door Maria Louise van Hessen Kassel, de weduwe van de jong overleden Friese stadhouder Johan Willem Friso van Nassau-Dietz (1687-1711) en stammoeder van ons vorstenhuis. In 1758 publiceerde hij zijn Pomologia, waarin voor het eerst op systematische wijze meer dan honderd appelsoorten en ruim negentig perensoorten staan beschreven en geïllustreerd. Al gaat het om appels en peren, de drang om te ordenen, te vergelijken en de natuur te willen beheersen of zelfs te verbeteren, was in Nederland al vroeg tot grote hoogte ontwikkeld.