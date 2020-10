Onvoorwaardelijke teruggave buitgemaakte kunst wekt weerstand

Op een nacht in juni werden verfbommen gegooid tegen de entree van het Tropenmuseum in Amsterdam, een van de vier volkenkundige musea die samen het Nationaal Museum van Wereldculturen vormen. De groep Helden van Nooit eiste de actie op met een wat onhandig geformuleerde verklaring op Instagram: „Het Tropenmuseum is een koloniaal instituut dat tot op heden menselijke resten uit voormalige koloniën in zijn kelder waarborgt. Ondanks dat zij hun racistische en koloniale achtergrond erkennen, doet dit geen recht aan het verleden. Collecties zijn geroofd en tot de dag van vandaag nog steeds niet teruggekeerd naar het land van herkomst.”

De actie kwam niet uit de lucht vallen. Op vele manieren en op veel plekken in de wereld is de afgelopen twee jaar geprotesteerd tegen herinneringen aan het koloniaal verleden. Dat begon met een toespraak van de Franse president Macron. In een universitaire aula in Ouagadougou, Burkina Faso, deed hij in november 2017 een taboe doorbrekende belofte. Binnen afzienbare tijd zouden Afrikanen niet langer naar een museum in Parijs hoeven te reizen om van hun erfgoed te kunnen genieten, hield Macron de studenten voor. „Binnen vijf jaar wil ik dat de voorwaarden geregeld zijn om het Afrikaanse erfgoed tijdelijk of definitief terug naar Afrika te brengen.”

Een steen in de vijver, die grote kringen maakte. Diverse westerse landen pikten de boodschap van Macron op en zetten stappen om de teruggave van ‘koloniale roofkunst’ mogelijk te maken. Maart vorig jaar presenteerde het Nationaal Museum van Wereldculturen een restitutie-richtlijn. Die kreeg afgelopen woensdag een vervolg met een advies aan minister Van Engelshoven (Cultuur, D66) van de commissie-Gonçalves, Koloniale collecties en erkenning van onrecht. Het belangrijkste beleidsvoorstel: als landen van herkomst daarom vragen, moeten rijksmusea bereid zijn om in voormalige Nederlandse koloniën buitgemaakte cultuurgoederen onvoorwaardelijk terug te geven. Sinds de zeventiende eeuw zijn veel cultuurgoederen onder dwang verkocht, of simpelweg gestolen.

Het advies richt zich in eerste instantie op de circa 300.000 koloniale voorwerpen in de rijkscollectie, maar kan volgens de commissie ook richtinggevend zijn voor lokale overheden, provincies, universiteiten, stichtingen en particulieren met erfgoed uit Nederlands-Indië, Suriname en de Antillen.

De betrokken rijksmusea reageerden enthousiast. Het advies strookt met de teruggave-richtlijn van het Museum van Wereldculturen. Het Rijksmuseum Amsterdam, dat zo’n vierduizend koloniale objecten beheert, had eerder ook al aangegeven open te staan voor teruggave van roofgoed.

In de wereld van de dansmaskers en voorouderbeelden loopt iedereen op eieren

Publieke tegengeluiden bleven uit. Toch kost het weinig moeite om liefhebbers, verzamelaars en handelaren van etnografica te vinden die onvoorwaardelijke teruggave van koloniaal roofgoed geen verstandig uitgangspunt vinden. Zij huiveren om hardop hun bezwaren te ventileren, daarvoor is de discussie in hun ogen te zeer gepolariseerd en gepolitiseerd. Ze vrezen activisten die „de plundering van Afrika” aan de orde willen stellen. Alle oude volkenkundige voorwerpen zijn door deze activisten besmet verklaard en ze proberen „het straatbeeld vrij te maken van koloniale verheerlijking”, zoals Helden van Nooit het noemt.

Dat gebeurt door standbeelden en straatnaamborden van VOC-kopstukken als Piet Hein, Jan Pieterszoon Coen en Witte de With omver te trekken en te bekladden, door te protesteren bij veilingen en beurzen met etnografica, door demonstratief beelden te stelen uit musea voor volkenkunde, door musea te bedreigen die de VOC-geschiedenis belichten, en dus ook door verfbommen te gooien naar een instituut dat net bekend had gemaakt roofgoed terug te willen geven.

Activisten hebben de discussie gekaapt, zegt een verzamelaar. „Culturele voorwerpen zijn daardoor politieke stukken hout geworden waarvan de betekenis zoek raakt. Ik hou van die voorwerpen, weet er iets van af. Maar wat liefde is voor mij, is voor anderen politiek.” Een handelaar in etnografica zegt dat het onnozel zou zijn om openlijk op het advies te reageren. Als hij met mijn naam in de krant komt, vreest hij het volgende doelwit te worden.

In de wereld van de dansmaskers en voorouderbeelden loopt iedereen op eieren. Na de verfbommen tegen het Tropenmuseum haastte directeur Stijn Schoonderwoerd zich om begrip te tonen voor de frustratie en het onbegrip bij de actievoerders. In Het Paroollegde hij ook uit waarom hij geen aangifte deed: „We zien wat er maatschappelijk gaande is en dan is het niet passend om aangifte te doen.”

Schuldgevoelens

Handelaren en verzamelaars ergeren zich aan de directeur van het Museum van Wereldculturen. Zij noemen hem een „gutmensch” omdat hij te koop zou lopen met zijn politiek correcte gedrag. Volgens een handelaar worden onder druk van de tijdgeest en een veranderende moraal grote, politiek gemotiveerde beslissingen genomen. „Op die koloniale voorwerpen worden nu schuldgevoelens geprojecteerd. De voorzitter van de adviescommissie zei deze week: ‘Waar het om gaat, is schoon schip te maken met het verleden.’ Alsof dat kan, onrecht herstellen door gebruiksvoorwerpen te retourneren.”

De eenvoud waarvoor de commissie heeft gekozen – roofgoed moet onvoorwaardelijk worden teruggegeven – doet geen recht aan de werkelijkheid, zegt een verzamelaar. „De herkomstgeschiedenis is vaak buitengewoon complex. Is elke schenking in een koloniale context onvrijwillig? Je hebt echt tachtig tinten grijs.”

Tegen onvoorwaardelijke restitutie worden meer bezwaren ingebracht. In de rijkscollectie zitten geroofde voorwerpen van verdwenen culturen. Aan wie geef je die dan terug? Ook wordt het onverstandig gevonden om geen eisen te stellen aan de conservering van kwetsbare en zeldzame cultuurgoederen. Museale faciliteiten ontbreken vaak in de bronlanden. De Federatie Indische Nederlanders (FIN) pleitte donderdag naar aanleiding van het teruggave-advies van de commissie-Gonçalves voor repatriëring van de VOC-archieven in Jakarta. Door het tropische klimaat en de gebrekkige conservering dreigt historisch erfgoed daar verloren te gaan, aldus het FIN.

Houten voorouderbeeldjes

Karel Weener wil wél on the record reageren. Hij is etnohistorisch onderzoeker. In opdracht van verzamelaars en musea ontrafelt hij de herkomstgeschiedenis van volkenkundige collecties. Deze week publiceerde hij het boek Steinharts biecht. Daarin doet hij verslag van zijn onderzoek naar een zeldzame collectie houten voorouderbeeldjes van de Batoe-eilanden in Indonesië, in 2009 teruggevonden op een zolder in Den Haag.

Het restitutie-advies vond Weener bij eerste lezing verstandig en redelijk. Dat gepleit wordt voor een expertisecentrum voor onderzoek naar de herkomstgeschiedenis van de honderdduizenden koloniale voorwerpen in de rijkscollectie, juicht hij toe. Weener: „Hoewel ik overtuigd ben van de goede wil van musea om dit echt aan te pakken, hoop ik dat ze er voldoende van doordrongen zijn wat een enorme klus dit onderzoek is als je het goed wilt doen. Dit soort collectiegeschiedenissen zijn complex.”

De focus moet wat hem betreft niet louter op de objecten liggen. De bijbehorende verhalen zijn minstens zo belangrijk als de voorwerpen zelf, zegt hij. „Met objecten alleen kunnen gaten in de culturele geschiedenis van deze gemeenschappen niet worden gedicht. Als we niet tegelijk de verloren geschiedenis teruggeven die samenhangt met deze objecten, doen we deze gemeenschappen tekort.”

In zijn recente boek over de Batoe-eilanden komen niet alleen de zendelingen die de beeldjes daar verzamelden aan het woord, maar ook de eilandbewoners die er, vaak onder druk, afstand van deden. Weener: „In deze discussie wordt het etiket ‘roofkunst’ vaak wel erg gemakkelijk op deze collecties geplakt. Dat is een krachtige term die goed bekt, maar die veelal geen recht doet aan de kleine menselijke geschiedenissen die aan deze collecties ten grondslag liggen. Met dit doel heb ik mijn boek geschreven: geef deze collecties een menselijk gezicht! De objecten en de geschiedenis ervan vormen een geheel, die ook een brug kan slaan tussen ons als voormalige koloniale macht en de gemeenschappen waar deze objecten vandaan zijn gekomen.”

Bij het Nationaal Museum van Wereldculturen zijn een jaar geleden twee herkomstonderzoekers aangenomen. Volgens Weener zou dit onderzoek zeer geholpen zijn als musea de deuren openzetten voor samenwerking met universiteiten. „De grotere onderzoekscapaciteit die dit zou genereren hebben we nu hard nodig. Studenten leren niet alleen goed en nieuw onderzoek te doen, maar kunnen ook bruggen slaan naar studenten in de herkomstgebieden. Dit moeten we willen. Deze studenten, daar en hier, zijn de historici van de toekomst.”

Karel Weener: Steinhards biecht. Zielenstrijd op de Batoe-eilanden. Boom, 260 blz., €24,90

