Ondernemen in crisistijd: ‘Het ging iets beter – vanuit een heel diep dal. Nu is de dip weer groot’

Lisette Spaargaren (44)

Eigenaar Capoeira School Semente in Haarlem

Aantal werknemers: geen

„Na de zomervakantie ben ik weer binnen gaan lesgeven. Aan het begin van de coronacrisis deed ik mijn lessen online, toen buiten, nu hebben we weer een mooie zaalvloer onder onze voeten. Dat is heerlijk. Er is minder afleiding en je bent niet afhankelijk van het weer. In maart maakte ik me nog wel zorgen dat er leerlingen gingen stoppen. Maar dat is niet gebeurd, er is gewoon natuurlijk verloop geweest, en er hebben zich ook weer leerlingen aangemeld. Volgend jaar zomer gaan we met mooi weer wel weer een paar weken naar buiten.”

Quirijn Kroese (30)

Mede-eigenaar boksclub Girl Power Boxing in Groningen

Aantal werknemers: 20-30

„Hoewel het officieel niet hoeft, zijn we sinds vorige week toch weer met kleinere groepen gaan werken, ook omdat leden erom vroegen. Een training is nu met maximaal 26 mensen, en duurt minder lang: drie kwartier, in plaats van een uur. Daar hebben we veel positieve reacties op gehad. Voor een nieuwe lockdown ben ik niet zo bang. We zijn drie maanden dicht geweest voor groepen, ik geloof niet dat dit snel nog een keer gebeurt. Maar ik vrees wel voor wat de corona met de economie gaat doen. Als het straks minder wordt, gaan leden dan opzeggen?”

Gilleske Kreijn (47) en Jitske van der Velde (37)

Eigenaren van yogaschool Yogaya in Utrecht

Aantal werknemers: 10 zelfstandige ondernemers

„Het gaat oké, maar niet geweldig. Waar we voorheen achttien mensen kwijt konden in een les, zijn dat er nu elf. Dat heeft natuurlijk impact op onze omzet. We hadden gehoopt weer op volle kracht te kunnen draaien. We overleven wel, ook omdat we maatregelen hebben genomen. Zo kopen we iets minder lessen in van freelance docenten. En we keren onszelf minder uit. Het is best heftig dat de crisis op die manier invloed heeft op jezelf. In vijf jaar hebben we vanuit het niets een heel mooie school opgebouwd, die tot corona geweldig draaide. Dat wordt nu aangetast door iets wat buiten onze macht ligt.”

Saskia Buring (34)

Dansschool Etudes in Haren

Aantal werknemers: 6

„Het grote voordeel is dat we heel veel lesgeven aan kinderen. Voor hen gaat het leven gewoon door, ze hoeven geen afstand te houden van elkaar. De docent staat in een afgeplakt vak. We hebben ramen en deuren open, dus we vragen ouders hun kinderen wat meer kleren aan te trekken. De afgelopen tijd hebben we wel wat leden verloren, maar aan de andere kant: TikTok heeft dans een enorme boost gegeven. Ik heb het geluk dat de dansschool goed loopt en de lessen vrij vol zitten.”

Kinderen (6-8 jaar) krijgen les bij dansschool Etudes in Haren. Veerle Dijkman, de dansdocente, houdt afstand van de kinderen in het zwartomlijnde vak. Foto Dieuwertje Bravenboer

Daniël Albering (54)

Eigenaar kinderboekwinkel De Kleine Kapitein in Rotterdam

Aantal werknemers: 6

„Het is de laatste maanden wel iets beter gegaan, maar dat is ‘beter’ vanuit een heel diep dal. Nu is de dip weer groot. We zijn van acht naar zes werknemers gegaan. Als ondernemer ga je er altijd vanuit dat er een oplossing komt, er zijn altijd uitdagingen. Toen ik acht jaar geleden aan een mooie winkelstraat zat en een gigantische huurverhoging kreeg, dacht ik eerst ook: dit kan niet, ik durf niet te verhuizen. Uiteindelijk heb ik toen op een andere plek een grotere kinderboekwinkel kunnen openen. We moeten nu nadenken over hoe we het in de toekomst gaan doen. De coronasituatie blijft voorlopig, en zal de maatschappij waarschijnlijk blijvend veranderen.”

IJsbrand van Buijtenen (39)

Mede-eigenaar van delicatessen- en broodjeszaak Familie Van Rijk in Utrecht

Aantal werknemers: 6 parttimers

„Met die mondkapjes zit ik wel. We hebben nu gezegd: als werknemers zich er fijn bij voelen, mogen ze hem dragen. Maar klanten kunnen je amper verstaan, joh. Ik ben nog steeds op zoek naar een goed, doorzichtig mondkapje. Met de winkel gaat het goed. Beter dan voor corona, aanzienlijk zelfs. Het is een heel goede zet geweest het horecagedeelte eruit te halen, om meer ruimte te maken. We hebben nu bijvoorbeeld olijfolietapjes en stukken kaas van de kaasboer. Het is ook geschilderd, we hebben toffe planten, het is zoveel mooier dan het was.”

Margreet Plukker (53)

Eigenaar van boekhandel Plukker in Schagen

Aantal werknemers: 20

„We staan nu net allerlei plastic maskers in elkaar te knutselen. Hopelijk is het lekkerder dan die stoffen kapjes. We moeten er nog wel een beetje aan wennen: wanneer wel, wanneer niet? Het najaar is een drukke tijd voor ons. We merkten het vorig weekend tijdens de kinderboekenweek al. Sommige mensen doen het uit zichzelf goed, bij anderen moet je steeds zeggen: denkt u aan de anderhalve meter? Dat is best zwaar. Maar we zijn blij dat we open mogen zijn, hoor. We moeten het echt hebben van deze maanden.”

Jan Postma (58)

Mede-eigenaar van een filiaal van supermarkt Plus in Lelystad

Aantal werknemers: 130

„Het dringende advies om een mondkapje te dragen hebben we in de winkel opgehangen, maar we laten de keuze aan klanten en medewerkers zelf. Als je dat gaat verplichten, moeten mijn mensen dat met de klant gaan uitvechten. Dat probeer ik zo lang mogelijk te voorkomen. De helft van mijn personeel draagt nu een mondkapje, bij de klanten is dat 20 tot 25 procent. Met nieuw gehamster houden we geen rekening. Ik geloof dat mensen in de eerste ronde wel geleerd hebben dat hamsteren niet nodig is. We merken ook nog niet dat klanten nu meer potgroente en wc-papier inslaan.”

Jan Postma, eigenaar van ‘Plus Postma’ in gesprek met een van zijn medewerkers. Foto Dieuwertje Bravenboer

Danny Kovacevic (28)

Eigenaar restaurant Monarh (1 Michelinster) in Tilburg

Aantal werknemers: 20

„Normaal zitten onze gasten tot een uurtje of elf, twaalf. Nu moet de zaak om tien uur dicht. Gasten die langer kunnen blijven, eten meer gangen, nemen een wijntje extra, nog een koffie… dat heb je nu allemaal niet. Ik heb wel moeite met de maatregel. Omdat er wat misgaat in sommige cafés, moet alle horeca ineens eerder dicht. Ook restaurants zoals het onze, waar de regels zo strikt nageleefd worden. Voor het personeel is het ook vreemd. Mensen werken in de horeca voor de sfeer. Dat is nu gewoon minder. En we zijn een bepaald ritme gewend. Je bent gewoon laat thuis, punt. Nu zit je om half 11 op de bank.”

Elise Moeskops (37)

Mede-eigenaar van restaurants Lastage en Lazuur in Amsterdam

Aantal werknemers: 32

„In Lazuur draaien we nu op halve capaciteit. Dat is minder dan dertig plekken, dus dat kan volgens de regels. Lastage is nog steeds dicht. Dat is een klein zaakje, heel smal, met veel trappetjes. Een ander concept ook: zes gangen, het hoofdgerecht staat vaak niet voor 22.00 uur op tafel. Op 1 november willen we weer openen. We kunnen er tien tot twaalf man kwijt, denk ik. Maar veel is nog onduidelijk, over mondkapjes bijvoorbeeld. Dat doen we nu in de bediening, maar wat doe je met een open keuken? Hoe ga je een gerecht dan proeven?”

Bibi May ’t Hart (36)

Mede-eigenaar van koffiecafé Buutvrij in Tilburg

Aantal werknemers: 6

„We hebben een verrassend goede zomer gedraaid, misschien wel beter dan vorig jaar, maar deze nieuwe maatregelen komen toch wel wat sneller dan we gedacht en gehoopt hadden. Normaal hebben we regelmatig borrels, babyshowers en zakelijke groepen. Nu dat wegvalt, voelen we dat zeker. Tegelijk zien we wel weer heel veel studenten en zzp’ers langskomen, die niet meer op school of kantoor terecht kunnen. Dat is bijna een luxeprobleem, want we kunnen de hele zaak ermee vullen. We hebben nu afgesproken dat laptops alleen nog bij de leestafel en in het café mogen. De andere tafels zijn laptopvrij, zodat er ook plek overblijft voor andere gasten.”

Thijs van Lier (33)

Eigenaar van spelletjescafe De Ping Pong Club in Utrecht

Aantal werknemers: circa 20

„Onze zomer was eigenlijk best goed. We mochten ons terras van de gemeente verruimen, waardoor we aardig wat gasten konden ontvangen. Maar over de winter, als het weer minder wordt, maak ik me zorgen. Het lastige is ook dat de boodschap dubbel is. Je mag nog van alles doen, maar je moet óók zoveel mogelijk thuisblijven. Dan kan ik moeilijk oproepen: kom allemaal hier. Veel hangt af van hoe lang deze situatie duurt. Ze zeggen nu eerst drie weken, maar als ik eerlijk ben, denk ik dat dit na drie weken nog niet voorbij is.”

Carlina de Lorenzo (53)

Mede-eigenaar van ijssalon Roberto Gelato in Utrecht

Aantal werknemers: 1 vaste medewerker, ongeveer 30 parttime oproepkrachten

„Wij zijn vorige week dichtgegaan voor de winter. Normaal doen we in die periode van vijf maanden mee aan de wereldkampioenschappen ijsmaken. Dat zal dit jaar niet doorgaan. Financieel gezien valt het me mee hoe we ervoor staan. Ja, we gaan veel slechter de winter in dan vorig jaar, maar het is niet zo erg als we in het begin dachten. En weet je wat zo leuk is? Ik zit tussen de bloemen en cadeautjes en flessen wijn. Wie krijgt dat nou van zijn personeel en klanten? Misschien is dat wel meer dan vorige jaren.”

Marjolein Smit (40)

Bierlokaal Café de Koffer in Groningen

Aantal werknemers: 6

„Rond kwart over negen is bij ons nu de laatste ronde. We verkopen speciaalbier, dat is geen drankje dat je in tien minuten wegtikt. Het was nog wel een gedoe om mensen om tien uur de deur uit te krijgen. We moesten het tl-licht aandoen. Dat past helemaal niet bij ons, zo de boeman spelen. We hebben best een goede zomer gedraaid, al hebben we geen extreem groot terras. En onze webshop heeft ons er de eerste maanden doorheen gesleept. Als we straks niet nog een keer dicht moeten, hoop ik dat we dit jaar wel quitte kunnen draaien.”

Onze webshop heeft ons er de eerste maanden doorheen gesleept Marjolein Smit Café de Koffer

Marjolein Smit in het magazijn van biercafé ‘De Koffer’. Hier maken ze bierpaketten om tijdens corona iets bij te verdienen. Foto Dieuwertje Bravenboer

Noémie Winkel (30)

Taalschool voor expats More than Les in Amsterdam

Aantal werknemers: 20

„Ik vind het heel tof dat de bedrijven waarvoor ik werk, vooral techbedrijven in Amsterdam, juist nu investeren in het welzijn van hun werknemers. Dat ze zich afvragen: hoe zorgen we ervoor dat jij je fijn voelt in Nederland? Het gaat daardoor goed met mijn bedrijf. De cursisten leren Nederlands in mijn lessen, maar ik wil ook dat ze elkaar en het bedrijf beter leren kennen. Zeker expats zijn daar nu extra bij gebaat.”

Silvana Sodde (40)

Initiatiefnemer literair centrum The Writers Guide (To The Galaxy) in Rotterdam

Aantal werknemers: 6

„Nog voordat het kabinet extra coronamaatregelen aankondigde, hebben we besloten het hele cursusaanbod weer alleen online aan te bieden. Ik vond het niet meer verantwoord om mensen hierheen te laten komen. Maar ik ga voor de glas-halfvolbenadering: nu kunnen er ook mensen buiten Rotterdam meedoen. We hebben een aanmelding uit Zwitserland, iemand uit Griekenland. Misschien gaan we wel cursussen in het Engels aanbieden, er werken een paar native speakers bij ons. Corona is supershit enzo, maar het heeft me ook nieuwe inzichten gegeven.”

Rogier van Bemmel (35)

Bijlesbedrijf Bijlescontact in Amsterdam en omstreken

Aantal werknemers: 50

„We hebben het op het moment heel druk. Er is grote behoefte aan bijles. Veel leerlingen hebben het afgelopen half jaar toch een achterstand opgebouwd. Niet gek, als alles vanuit huis en digitaal moet. En veel toetsen werden uitgesteld. Tot de zomer hadden we het dan ook heel rustig. Ik ben blij dat we nu weer een verschil kunnen maken. Het is ontzettend nodig.”

Astrid Schluter (51)

Directeur vastgoedmanagement woningverhuurder Vesteda in Amsterdam

Aantal werknemers: 220

„We hebben laatst zo’n 6.000 van onze huurders een enquête gestuurd om te vragen naar hun ervaringen met thuiswerken. Er zijn toch andere dingen waar je op gaat letten als je veel thuis bent. Ervaren ze geluidsoverlast? Is er behoefte aan een gemeenschappelijke ruimte? Op kantoor zijn we terug bij de situatie van maart. Iedereen werkt thuis, tenzij. Bezichtigingen en opleveringen gaan nog steeds digitaal. We waren er goed op voorbereid. De shock was nu minder groot dan in maart.”

Sep Visser (56)

Commercieel directeur Lifeguard, bureau voor vitale organisaties in Utrecht

Aantal werknemers: 50 in dienst, 50 flexibel

„We hebben de afgelopen weken tientallen vragen van bedrijven gekregen, eigenlijk sinds de strengere maatregelen zijn afgekondigd. Want organisaties voelen dat ze nu echt iets met de vitaliteit van hun werknemers moeten. We bieden een aantal nieuwe diensten aan, zoals leidinggeven op afstand. Zakelijk zijn we herstellende. Wij hebben een grote flexibele schil, van zo’n 50 man. Die hebben echt de klap opgevangen, zij hebben gemiddeld genomen weinig business gehad. Bij hen begint de agenda zich weer te vullen. En in het managementteam hebben we het laatst voor het eerst weer gehad over wie we misschien kunnen aannemen.”

