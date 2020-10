Ivo Niehe in de voetsporen van Willem Duys en Mies Bouwman

Behalve de man die Rolf Wouters de beste televisiepresentator van Europa vond, heb ik zelden een wonderlijker kerel gezien op televisie dan Ivo Niehe. Donderdagavond kreeg de AvroTros-veteraan een Gouden Televizier Oeuvre Award voor veertig jaar De TV Show, een programma waarvan de titel al verraadt dat het stamt uit een tijdperk waarin nog niet vrijwel alle televisie een show over televisie was. Het was ook een tijdperk, bleek uit een korte Ivo-compilatie, waarin Niehe de grote Tina Turner voorhield dat de Heer haar toch maar mooi die twee geweldige benen had gegeven, waarop zij dadelijk riposteerde: „The Lord gave me that voice!”

De prijs werd Niehe bij verrassing overhandigd in een Amsterdams grachtenpand door Paul de Leeuw. Niehe slikte even bij de aankondiging, maar meteen daarop leek er in zijn hoofd een autocue aan te slaan. Met zijn onmiskenbare presentatorendictie en […] gebruikmakend van de mogelijkheid om op onnatuurlijke momenten […] pauzes in te lassen, zei hij: „Ik wil nu janken. Dat doe ik niet. Ook al, omdat ik het een betrekkelijke verdienste vind, veertig jaar. En ik zal je uitleggen waarom.”

Van pure verbijstering over zoveel beheersing kiepte Paul de Leeuw bijkans achterwaarts uit zijn fauteuil. Hij sommeerde Niehe te genieten van dit moment. Wist hij wel dat in 55 jaar deze prijs alleen was uitgereikt aan Willem Duys, Mies Bouwman en Linda de Mol? Het sierde Ivo Niehe dat hij daar geen idee van had, zoals het hem ook enorm sierde dat hij geen zin had om ‘te janken’ op televisie.

Uiteindelijk liet hij zich door Paul de Leeuw toch in gedachten meevoeren naar het moment waarop hij thuis zou komen met zijn onderscheiding, waarop Niehe onthulde wat daar dan zou voorvallen: „De hond gaat blaffen.”

Beter werd het niet in het eigenlijke gala, dat de trekken heeft van een onecht kind van glamour en Hollandse nuchterheid. Dit jaar werd die dubbelheid extra geaccentueerd door de zee van lege Carré-stoelen die de dertig uitgenodigde genomineerden omspoelde.

Vooraf leek het AvroTros-feestje uit te draaien op het Open Volendams Kampioenschap Televisiemaken. Jan Smit (met het tranentrekkende Beste zangers) en Simon Keizer, Nick Schilder en Kees Tol (met de onderhoudende Simon & Garfunkel-pelgrimstocht Homeward Bound) waren genomineerd voor de Gouden Televizier Ring, maar grepen naast de prijs. Die ging uiteindelijk met een ruime meerderheid van de stemmen naar Tim Hofman voor Over mijn lijk (BNNVARA).

Een sprankelende show over tv was het gala niet. Mooi was de stemmige herdenking van gestorven televisiemakers met verlichte bollen die de Amstel afdreven. Niet zo mooi was een merkwaardig optreden van enkele coaches van The voice of Holland. Daartussenin zat een verdediging van de cultuur én de televisie door Chantal Janzen – de enige prijswinnaar die de moeite nam om iets in een breder perspectief te zetten.

Tim Hofman, intussen, zat er in afwachting van de uitslag bleekjes bij. Het leek alsof hij het gewicht van alle ongeneeslijk zieke deelnemers uit acht jaar Over mijn lijk op zijn schouders voelde rusten. Zelfs toen hij al kleinere prijzen had gekregen als beste presentator en als maker van het beste online programma (#BOOS), leek hij er nog niet gerust op.

De verlossing kwam uiteindelijk van Matthijs van Nieuwkerk die de onderscheiding van zijn BNNVARA-collega als ‘een grand slam’ aankondigde. Op het podium schoof Hofman, eindelijk ontspannen, de ring snel om de vinger van Alex, de enige kandidaat uit het laatste seizoen die nog in leven is.