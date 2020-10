Armenië en Azerbeidzjan onderhandelen in Moskou over wapenstilstand

De ministers van Buitenlandse Zaken van Armenië en Azerbeidzjan komen vrijdag bijeen in Moskou om te praten over een wapenstilstand in Nagorno-Karabach, op uitnodiging van de Russische president Vladimir Poetin. Dat melden internationale persbureaus. Armenië en Azerbeidzjan zijn sinds eind september met elkaar in gevecht vanwege een opleving van een decennia oud conflict in Nagorno-Karabach. De regio is officieel onderdeel van Azerbeidzjan, maar wordt voornamelijk bewoond door etnische Armeniërs.

Volgens de regionale overheid in Nagorno-Karabach sloegen tot nu toe de helft van de 140.000 inwoners op de vlucht. Zeker 376 militairen en 22 burgers zouden inmiddels zijn omgekomen, meldde de regio vrijdag. Volgens Armenië en Azerbeidzjan zijn steden buiten de enclave ook doelwit geweest van aanvallen. Ook raakte donderdag een historische kathedraal in Nagorno-Karabach beschadigd bij een aanval van vermoedelijk Azerbeidzjan.

De Armeense minister van Buitenlandse Zaken gaat maandag in Moskou in gesprek met diplomaten van Frankrijk, Rusland en de Verenigde Staten. Deze landen maken deel uit van de Minsk-groep, die sinds de jaren negentig bemiddelt tussen Armenië en Azerbeidzjan. De groep kwam donderdag in Genève al bijeen met de Azerbeidzjaanse minister in een poging te bemiddelen in het conflict.

De twee voormalige Sovjetrepublieken vochten vanaf eind jaren tachtig een oorlog uit over de regio, waarbij meer dan dertigduizend doden vielen. De inwoners van Nagorno-Karabach verklaarden zich in 1991 onafhankelijk als republiek, die ook wel Artsach wordt genoemd. Deze republiek wordt niet internationaal erkend.