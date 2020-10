Mier slurpt dankzij zand

Zwarte vuurmieren gebruiken zandkorrels om suikerwater te slurpen én de verdrinkingsdood te vermijden, schrijven biologen uit China en de VS in Functional Ecology.

Dat mieren gereedschappen gebruiken, was bekend: zo transporteren ze soms water met blaadjes. Onduidelijk was hoe flexibel ze daarin zijn: kunnen ze bij veranderende omstandigheden hun gereedschapgebruik aanpassen? Dat onderzochten de biologen met containertjes suikerwater. Normaal drinken de mieren ‘drijvend’ op het wateroppervlak. Maar toen de oppervlaktespanning in het experiment kunstmatig verlaagd werd, dreigden de mieren te verdrinken. In reactie daarop stapelden ze de zandkorrels zó dat het water uit de containers stroomde, waardoor ze het veilig konden drinken.

Naam: zwarte vuurmier of BIFA (black imported fire ant) Wetenschappelijke naam: Solenopsis richteri Leefplek: oorspronkelijk Zuid-Amerika, nu invasief in het zuiden van de VS Uiterlijk: donker, 2-6 mm. Petiole (‘taille’) uit 2 delen, antennes 10 segmenten. Eet: nectar en honingdauw Opvallend: vuurmieren spuiten gif in dat voor brandende pijn zorgt – géén mierenzuur zoals de meeste mieren