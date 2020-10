Met een kleine raket wil Isar Aerospace het Europese SpaceX worden

Dromen van ruimtereizen naar Mars is mooi, zegt Daniel Metzler (28) vanuit München, maar de échte ruimterace speelt zich een paar honderd kilometer boven ons hoofd af, waar bedrijven en landen met kleine satellieten complete data- en observatienetwerken aanleggen.

Daniel Metzler. topman van Isar Aerospace

De Duitse topman en mede-oprichter van Isar Aerospace wil eind 2021 zijn eerste Spectrum-raket lanceren, die tot duizend kilo aan kleine satellieten in een lage baan om de aarde kan brengen. Met die zogenoemde microlanceringen hoopt Metzler de Europese Elon Musk te worden, en Duitsland en de EU iets van de achterstand op China en de VS te laten inlopen.

In geschreven tekst komt het patseriger over dan wanneer Metzler het via Zoom vertelt. Hij blijft een Duitser, zegt hij zelf – nuchter en realistisch. De overtuiging is er niet minder om. In vijftien jaar tijd heeft Elon Musk in de VS een privaat raketbedrijf opgebouwd dat inmiddels zo’n 70 procent van de markt voor satellietlanceringen in handen heeft. Maar Musks Falcon 9-raket is nog altijd groot en relatief inflexibel: er kan ruim 22 keer zoveel gewicht aan lading mee als straks in de Spectrum. En dat terwijl de markt voor goedkope en kleine satellieten hard blijft groeien. Dáár zien veel beginnende raketbedrijfjes over de hele wereld wel brood in. Isar Aerospace van Metzler ook.

Apparatuur lanceren

De komende tien jaar zullen bedrijven en overheden toenemende behoefte hebben aan mogelijkheden om kleine communicatie-, observatie- en onderzoeksapparatuur te lanceren, of het nu is om klimaat of landbouw in de gaten te houden of om autonoom rijdende voertuigen op aarde te assisteren. Soms is dat een enkele kleine satelliet, vaak ook een constellatie van mini-kunstmanen. Wie zoiets met SpaceX of de Ariane-raket en het kleinere zusje Vega van de Europese ruimtevaartorganisatie ESA in de ruimte wil brengen, moet meestal lang wachten.

„De onderdelen voor een minisatelliet koop je tegenwoordig voor relatief weinig geld online, inclusief een paar uur technische ondersteuning”, zegt Metzler. „Maar je moet altijd een paar maanden, soms zelfs jaren wachten tot de lancering. Je moet met de bus, zeg maar, terwijl een taxi veel sneller en handiger zou zijn. Wij willen die taxi zijn.”

Volgens grove schattingen van analisten is de markt voor kleine satellieten in 2025 ongeveer 8 miljard euro groot. In Europa is nog geen commerciële mogelijkheid om die dingen snel en flexibel naar de ruimte te brengen. Het is dan ook niet verwonderlijk dat Markus Söder, minister-president van Beieren, in september zijn handen stuk stond te klappen bij de opening van Isars eerste fabriekshal, 4.500 vierkante meter, in Ottobrunn, net onder München.

Daar werken sinds enkele weken 150 mensen aan de inrichting van het productieproces dat uiteindelijk de eerste, 27 meter hoge Spectrum moet afleveren, ergens volgend jaar. 3D-printers spelen daarin een belangrijke rol. Daarmee is de productie van onderdelen – en dus de bouw van raketten – snel op te schalen.

Voor Söder (CSU) moet de opening van Isars fabriek zoet zijn geweest. In 2018 werd hij nog weggehoond toen hij het idee van een Beiers ruimtevaartprogramma opperde, waarvoor zo’n 700 miljoen euro is vrijgemaakt. Critici deden het voornemen af als ‘grootheidswaan’ en ‘Star Trekje’ spelen.

Artist impression van de Spectrum, het te ontwikkelen ruimtevoertuig van Isar Aerospace. De start-up uit München hoopt deze raket eind 2021 te lanceren. Foto Isar Aerospace

Maar zo vreemd is het idee nu ook weer niet. De regio München is een knooppunt voor lucht- en ruimtevaart. In Beieren houden zeker 600 bedrijven zich met deze materie bezig, van Airbus tot veel kleine, beginnende spelers. De ESA heeft er een broedplaats en München speelt een belangrijke rol in Galileo, de Europese tegenhanger van gps.

De ruimtevaartgroep van de Technische Universiteit München heeft bovendien een sterke reputatie. Isar is een van de bedrijven die uit die groep is voortgekomen. Topman Metzler studeerde aan de universiteit af, net als zijn mentor en adviseur Bulent Altan. Die laatste ging in 2004, tot verbijstering van zijn kennissen in de ruimtevaartwereld, in de VS aan de slag in het technische team van ene Elon Musk. Altan werkte vervolgens elf jaar bij SpaceX en is nu een van de eerste investeerders in Isar, net als Airbus.

Metzler en zijn twee jonge mede-oprichters beschikken niet over het startkapitaal dat miljonair Musk begin deze eeuw had voor SpaceX, na de verkoop van Paypal. Om de fabriek te bouwen haalde Isar 17 miljoen euro op. Komend jaar staat een investeringsronde van 100 miljoen euro gepland, op te halen bij private partijen.

‘Een Europees verhaal’

Metzler is blij met de erkenning die zijn bedrijfstak krijgt van de regionale en ook landelijke politiek, die op dit moment nadenkt over aanleg van een lanceerplatform voor kleine raketten in de Noordzee. Geen gek idee, maar open zee is logistiek niet de handigste plek voor een raketlancering, merkt Metzler droogjes op. „Als het op land zou kunnen, zou ik denken: doe het daar. Dat scheelt een hoop heen en weer varen met technici, brandstof en noem maar op. Er bestaat zoiets moois als de Europese Unie. Daar zijn al tal van initiatieven voor kleine lanceerplatforms. Op de Azoren bijvoorbeeld, en in Noord-Zweden. En daar kunnen wij zonder al te veel papierwerk naartoe.”

De Isar-topman gelooft sterk in commerciële initiatieven in deze sector in Europa. „In ons kleine team werken zo’n 25 nationaliteiten. Die kunnen in München een stuk makkelijker aan de slag dan in de VS, waar je op z’n minst een green card of Amerikaans paspoort nodig hebt. Dat is een enorm voordeel.”

Het heelal wordt het komende decennium het belangrijkste infrastructurele platform

Maar is dat niet wat karig? Amerikaanse bedrijven als SpaceX en Amazon hebben jaren voorsprong, miljarden op de bank en een overheid die bereid is op voorhand voor miljarden aan orders te verstrekken. Hoe moet Europa daarbij aanhaken?

„Het is waar dat er in de VS, maar ook in China, miljarden naar deze bedrijfstak vloeien, zowel vanuit de overheid als vanuit het bedrijfsleven. Europa loopt daarin achter en moet wakker worden. Het heelal wordt het komende decennium het belangrijkste infrastructurele platform.”

Metzler doelt op de initiatieven van onder meer Amerikaanse en Chinese bedrijven om een ring van satellieten rond de aarde te hangen voor snel internet. Met het project Starlink brengt Elon Musk nu 12.000 kleine satellieten in een lage aardbaan, om zo vanaf 2024 de telecomaanbieders te beconcurreren. Google is een belangrijke investeerder. Amazon is met Project Kuiper iets soortgelijks van plan.

De gebruikte satellieten, die qua omvang en uiterlijk wel iets weghebben van vliegende ijskasten, scheren dicht over het aardoppervlak, op veel kortere afstand dan de traditionele kunstmanen die op een vaste plek verder van de aarde hangen. De Chinezen hebben het GalaxySpace-project. Wil Europa enigszins aanhaken bij deze nieuwe miljardenrace, dan ligt de sleutel volgens Metzler vooral in Brussel, dat goede voorwaarden moet scheppen.

Wat zou de EU volgens hem moeten doen? „In Amerika zijn het bedrijven met private investeerders die de satellietmarkt bedienen. Zij kunnen meedingen naar overheidscontracten; zo is SpaceX ook ooit begonnen.” De overheid plaatst orders om bijvoorbeeld een ruimtestation te bevoorraden en bedrijven als SpaceX gaan aan de slag om dat te regelen. „De overheid ontwikkelt daar lang niet alles zelf meer, maar laat dat over aan de markt. Ze stelt zich op als klant. Dat werkt voor investeerders ook prettig. Je weet: als het dit bedrijf lukt een commercieel bruikbaar voertuig te bouwen, liggen er overheidscontracten te wachten.”

En dan is er de geopolitieke component. SpaceX heeft, zeker nu het raketten bouwt die herbruikbaar zijn, de concurrentie in een hoek gedrukt. De Europese Ariane 5-raketten zijn te duur geworden en het is de vraag of de opvolgers, gefinancierd door de ESA, wél concurrerend te maken zijn. De nieuwe Ariane 6-raketten zijn nog altijd niet herbruikbaar. Juist dat zorgde volgens analisten bij de Falcon 9 van SpaceX voor een prijsdoorbraak, met een prijs vanaf circa 2.500 euro per kilo ruimtevracht.

Zo blijft de realiteit dat Europese landen en bedrijven afhankelijk zijn van andere geopolitieke spelers, vooral van de VS. En dat geldt ook voor de lancering van ‘gevoeliger’ soorten kunstmanen. Zo moesten de Duitsers al eens een spionagesatelliet lanceren via SpaceX . „Dat is gevaarlijk voor onze soevereiniteit”, zegt Metzler, die in de beginfase op een prijs van circa 10.000 euro per kilo hoopt uit te komen.

Isar wil dat de Spectrum ‘een taxi is, in plaats van een bus’

Gebrek aan alternatieven

Hij ziet het gebrek aan Europese lanceeralternatieven met lede ogen aan. „Brussel is nog erg bezig complete ontwikkelprogramma’s te financieren. Uit oogpunt van efficiency en tactiek kan het bedrijfsleven dat beter doen, want zo gaan we andere landen niet verslaan. We moeten ze kloppen op kosten en flexibiliteit. En Europese overheden moeten zeggen: als je dienst goed werkt, lanceren wij een bepaald deel van onze nationale satellieten bij jullie. Dat is een win-winsituatie voor iedereen.”

Metzler denkt dat veelbelovende bedrijven naar de met dollars wapperende Verenigde Staten zullen verkassen als Europa geen goede voorwaarden schept voor commerciële ruimtevaart. De Amerikanen proberen nu al start-ups zoals die van Metzler te verleiden, waarschuwde Elisabeth Braw van het Britse defensie-instituut RUSI onlangs in de Financial Times. Dat is volgens haar potentieel schadelijker dan de door Donald Trump aangekondigde terugtrekking van Amerikaanse troepen uit Duitsland.

Zoals het een echte techstart-up betaamt, is het doel van eind 2021 ‘agressief’ gesteld

De ervaring leert namelijk dat bedrijven na een oversteek niet terugkeren, waardoor Duitsland en Europa talent, kennis, technologie en economische groei mislopen. Zo is het hoofdkantoor van het Nieuw-Zeelandse Rocket Lab in 2013 vertrokken naar Californië. Het is nu wereldmarktleider in microlanceringen, waarbij maximaal een paar honderd kilo aan satellieten mee omhoog kan.

Enfin, eerst die Duitse Spectrum-raket maar eens de lucht in krijgen. Zoals het een echte technologische start-up betaamt, is het doel van eind 2021 „agressief” gesteld, erkent Metzler. Een raket lanceren is geen sinecure, werkelijk alles moet tot op de laatste millimeter kloppen. „Er kan zo veel misgaan. De raket kan breken bij een iets verkeerde baan, de motor kan uitvallen, noem maar op.”

Daar gaat de Isar-topman niet vanuit. De deadline is nu heilig en het bedrijf moet uiteindelijk toewerken naar tweewekelijkse lanceringen van Spectrum-raketten. En de raket moet in de nabije toekomst herbruikbaar zijn, waardoor de prijs omlaag kan. De technologie daarvoor heeft hij al, beweert Metzler.

En daarna? „Onze enige beperking is het menselijk voorstellingsvermogen”, sluit hij muskiaans af.