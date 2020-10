Ledenaantal Forum voor Democratie niet vastgesteld, subsidie in geding

Het ledenaantal van Forum voor Democratie (FVD) voor 2018 kan niet vastgesteld worden door een accountant. Dat blijkt uit het financiële jaarverslag van de politieke partij, dat donderdagavond door het ministerie van Binnenlandse zaken gepubliceerd is. Als een accountant het aantal leden niet voor 1 november kan vaststellen, komt de overheidssubsidie voor de partij in het geding.

De accountant van FVD, Van Noort Gassler & Co, schrijft in het verslag dat de incassobestanden van leden van FVD en de jongerenvleugel van de partij „niet meer reproduceerbaar” zijn. De accountant kan daarom „geen oordeel geven over de juistheid” van het aantal betalende leden. De partij had wel op andere wijze aannemelijk gemaakt dat de ledenaantallen kloppen, maar dat was niet goed genoeg voor een handtekening van de accountant.

Een accountantsverklaring is nodig voor de subsidie die politieke partijen ontvangen op basis van hun ledenaantallen. De partij had die al voor 1 juni moeten indienen, maar krijgt nu tot 1 november om dat alsnog te doen. Als dat niet lukt, komt de subsidie in het geding. Om welk bedrag het gaat, kon het ministerie niet zeggen. Uit het jaarverslag blijkt dat Forum over 2019 reeds 460.000 euro subsidie ontving en nog 162.000 euro verwacht te ontvangen.

‘Absurde lariekoek’

Forum voor Democratie stelt via Twitter dat het ledenaantal inderdaad niet vastgesteld kon worden doordat de inmiddels vertrokken penningmeester Henk Otten de administratie niet had bijgehouden. Volgens de partij is het ledenaantal begin dit jaar wel door de accountant vastgesteld.

Otten reageert op zijn beurt ook via Twitter. Volgens hem is de beschuldiging „absurde lariekoek” en was partijsecretaris Rob Rooken verantwoordelijk voor de ledenadministratie. Het is niet de eerste keer dat Forum Otten de schuld geeft van malversaties met de boekhouding sinds Otten uit de partij is gezet. Vorig jaar werd Otten beschuldigd van fraude door de partij, waarop hij aangifte deed van smaad en laster.

