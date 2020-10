LeBron James is bijna groter dan Los Angeles Lakers

Er komt een blauwe gloed van het Staples Center af, als een diamant van sporthistorie. De avond is vroeg gevallen over Los Angeles, op 11 februari, als het coronavirus nog een epidemie is. Uit alle windrichtingen stromen plukjes fans in geelpaars toe. Op straat is het opvallend rustig. Een steward wijst de weg naar de Chick Hearn Court-ingang, waar een persbadge klaarligt. Rugtas door een scanner, zakken leeg please, en dan drie trappen naar beneden, naar een betonnen niemandsland. Twee agenten aan een tafeltje bewaken een ingang naar de basketbalvloer. Verderop krijgt een groep tieners een rondleiding.

Een perfect gekapte gastheer in pak wijst de perskamer waar journalisten samenkomen als scholieren in een kantine. De lockerroom is links een gang door, en dan rechts naar een felverlichte ruimte, omzoomd door ijzeren lockers met namen erboven. Aan de muur hangt een digitale klok met rode cijfers, die aftelt tot het begin van de NBA-wedstrijd tussen Los Angels Lakers en Phoenix Suns. Nog 71 minuten en 48 seconden. En dan ineens stapt hij op badslippers binnen, zonder acht te slaan op wie er meekijkt met zijn wedstrijdritueel. Een van de grootste en bestbetaalde sporters ter wereld.

LeBron James draagt een zwarte hoodie en om zijn hoofd heeft hij een do-rag geknoopt. Zijn blik is gericht op een televisiescherm waar beelden worden getoond van een wedstrijd tegen Denver Nuggets. Zo snel als hij de kleedkamer binnenkwam, zo snel verdwijnt hij ook weer. Hij gaat zich douchen voor de wedstrijd begint, zoals de meeste van zijn teamgenoten.

Onder zijn locker liggen acht paar basketbalschoenen, uiteraard van zijn sponsor Nike, het merk dat hem op zijn achttiende een contract ter waarde van 90 miljoen dollar liet tekenen dat later werd opgeschaald tot een levenslange deal van 1 miljard. Blauwe exemplaren, paarszwarte, grijze, witte, gele, met ernaast reserveveters in allerlei kleuren. Op een plank staat een fles Johnson babyolie naast een pot vaseline, 100 procent extra vergine kokosolie, en bodylotion.

Aan een kledinghanger zijn wedstrijdshirt, nummer 23, net als zijn voorbeeld Michael Jordan. Ernaast, als in een omhelzing, in de functie van een talisman, een fysieke herinnering, het singlet van de man die in januari omkwam bij een helikopterongeluk en Los Angeles in verbijstering achterliet. ‘24, Kobe Bryant’. Ook zijn dochter Gianna (13) overleed.

LeBron James en Kobe Bryant herkenden in elkaar eenzelfde soort monomane drang om in het basketbal boven zichzelf uit te stijgen en hun naam onsterfelijk te maken. Met Team USA wonnen ze zij aan zij twee keer olympisch goud – in Beijing 2008 en Londen 2012. In een indrukwekkende afscheidsspeech, in een volgepakt Staples Center, zei James, de spotlight op hem gericht: ‘Kobe was als een broer voor me. Ik zal zijn nalatenschap voortzetten.’ Een belofte waaraan hij zich zou houden, in een jaargang die in vele opzichten in het collectieve geheugen zou worden gegrift omdat de NBA maandenlang stil kwam te liggen en het seizoen werd afgemaakt in een verzegelde bubbel in Disney World te Orlando. En LeBron James zou uitgroeien tot veel meer dan de beste basketballer van zijn generatie – met luidere stem dan ooit gaat hij voorop in de strijd tegen politiegeweld en racisme.

Hype sinds tienerjaren

De Amerikaanse sportjournalistiek is al verslaafd aan ‘King James’ sinds hij als tiener de sterren van de hemel speelde op de St. Vincent St. Mary High School in Akron, Ohio. Op zijn zeventiende sierde hij de cover van het gezaghebbende blad Sports Illustrated. James werd zo gehypet dat hij een jaar later door de Cleveland Cavaliers van highschool werd geplukt. Waar hij ging zorgde hij voor opschudding, vooral als hij van club wisselde – James was door basketbalfans publiek eigendom gemaakt.

LeBron James knielt tijdens het volkslied. Naast hem Anthony Davis (links) en Quinn Cook. Foto Mike Ehrmann/Getty Images/AFP

Dat was niet anders toen hij in 2018 naar de Lakers verkaste. Wat hij had klaargespeeld in de Eastern Conference – twee NBA-titels met Miami Heat en één met de Cavaliers – zou hem niet lukken in de sterkere Western Conference. Zeker niet met de Lakers, dat geen schim meer was van de ploeg waarmee Kobe Bryant vijf keer kampioen werd. Critici beoordeelden zijn komst naar Hollywood niet als een sportieve keuze, maar als een zakelijke transactie. James tekende in LA een vierjarig contract ter waarde van 154 miljoen dollar. In de loop der jaren bouwde hij met zijn compagnon Maverick Carter een omvangrijk zakenimperium op. Hij werd mede-eigenaar van de populaire Beats by Dre-koptelefoons en kocht zich voor 2 procent in bij voetbalclub Liverpool.

Geen betere plek om neer te strijken met zijn productiebedrijf SpringHill Entertainment, vernoemd naar het appartementencomplex waarin hij opgroeide, dan in the city of stars. Volgend jaar komt Space Jam: A New Legacy uit, het vervolg op de gelijknamige film uit 1996, met Michael Jordan in de hoofdrol. Door James geproduceerd, met James in de hoofdrol.

Zijn eerste jaar bij de Lakers liep uit op een sof, door een beroerde eerste seizoenshelft en een zeldzame blessure aan zijn lies, die hem zeventien wedstrijden aan de kant hield. James investeert naar verluidt anderhalf miljoen dollar per jaar om zijn lichaam in topconditie te houden, maar ook zijn fysiek kent grenzen. Voor het eerst in acht jaar miste hij de play-offs. Misschien was het beste er wel af bij James, met 35 jaar een van de oudste spelers van de NBA.

De twee agenten in de catacomben, Alex Dosh en Marc K., vertelden dat LeBron James nog bepaald niet populair is in Los Angeles. „Omdat hij altijd tégen ons speelde, en te goed was. Veel mensen haatten hem hier. Ook omdat hij in 2010 naar Miami Heat ging alleen maar om kampioen te kunnen worden.” Ron Rose, een 74-jarige Lakers-fan: „Kobe groeide op bij de Lakers, maar LeBron is al jaren zijn eigen merk. Hij komt in LA nog even in de schijnwerpers staan voor hij ermee stopt. Hij misbruikt ons merk. Niemand is groter dan de Lakers.”

Maar er veranderde veel toen de Lakers er vorig jaar zomer na lang getouwtrek in slaagden Anthony Davis van New Orleans Pelicans te ruilen tegen drie van hun spelers én drie draft picks. Met James-Davis werd een nieuw superduo geboren; James als mentor, en de acht jaar jongere Davis als diens pupil. In het veld weten ze elkaar blind te vinden, en in de kleedkamer van het Staples Center zitten ze naast elkaar.

Terwijl James staat te douchen komt zijn medespeler Quinn Cook zich voorstellen. Met een handdruk – „How are you doin’?” De vraag aan hem is hoe het is om met de grote LeBron James in een team te spelen. In Amerikaanse sportmedia wordt hij als vaderfiguur geportretteerd. De man ook die met al zijn ervaring, fysiek talent en onovertroffen spelinzicht een ploeg op sleeptouw kan nemen. Naast Cook begint Avery Bradley hardop te lachen. „Ik heb zelf drie kinderen. Hoe kan hij nou een vaderfiguur zijn?” Cook: „LeBron is als een broer. En een teamgenoot met wie je altijd kan lachen.”

Een paar meter verderop heeft Kentavious Caldwell-Pope zijn Beats-speakers aangezet. Bastonen vullen de kleedkamer. James is teruggekeerd uit de douche en begint mee te zingen, te brullen zelfs.

„Foreigner (Grrt) / Foreigner (Bah) / Foreigner (Bah) / Foreigner (Woo)”

Het is een nummer van Pop Smoke, een twintigjarige rapper uit New York, die een week later thuis in de Hollywood Hills zou worden doodgeschoten door een groep tieners. Zijn muziek zou in mei vaak gedraaid worden tijdens protesten als reactie op de dood van George Floyd. James danst alsof hij een cheerleader is, compleet met danspasjes en armbewegingen. Zijn ploeggenoten gieren het uit van het lachen. Het draait om hém bij de Lakers. En hij neemt zijn rol serieus. Als hij zijn shirt uittrekt en zich naar de lockers omdraait wordt de enorme tatoeage op zijn schouderbladen zichtbaar – ‘CHOSEN 1’ – een verwijzing naar die eerste Sports Illustrated-cover in 2002. Alsof zijn gestalte (James is 2,06 meter lang, 113 kilo zwaar) nog niet indrukwekkend genoeg is.

Hij knipt gaten in zijn compressiemouwen zodat ze comfortabeler zitten. Op zijn lippen smeert hij balsem, en in zijn handen wrijft hij crème. Hij stroopt zijn broekspijp op en graait naar de vaseline. Op zijn bovenbeen een tattoo van een mamba, een gifslang. Het is de bijnaam van Kobe Bryant. De tatoeage is zo vers dat de wond moet worden verzorgd.

LeBron James speelt met nummer 23, net als zijn voorbeeld Michael Jordan. Foto Kim Klement/USA TODAY Sports

Pluim van talkpoeder

Even voor half negen worden de lichten gedoofd in het Staples Center, waar in de nok de shirts van Kobe en Gianna Bryant hangen. Eén voor één worden ‘your Lakers’ voorgesteld, James als laatste. Hij wrijft talkpoeder in zijn handen en gooit een pluim de lucht in alsof hij postduiven loslaat. Het publiek vindt het prachtig.

Elke aanval begint bij James. Hij zet de lijnen uit, gebaart druk met de bal in de hand, coacht voortdurend. Waar hij zijn team in zijn beginjaren bij de Cavaliers scorend op de been hield, veranderde dat in de loop der jaren langzaam in een rol als spelverdeler die anderen in staat stelt te schitteren. Voor het eerst in zijn zestienjarige carrière is hij volgens de statistieken dit jaar niet de beste speler van zijn ploeg. Dat is Anthony Davis.

Indrukwekkend zijn de passes die een heel veld bestrijken. James ziet lijnen en situaties waar anderen overheen kijken. En heeft een kalmte over zich die afstraalt op zijn ploeggenoten. De Suns zijn kansloos, worden vermorzeld met 125-100. Het is de opmaat voor het beste seizoen van de Lakers in tien jaar.

Terug in de kleedkamer heeft James een zwarte handdoek om zich heen geslagen. In interviews gaat over het over de Olympische Spelen van Tokio, waarvoor hij voorgeselecteerd is. Het zouden zijn vierde Spelen worden. „Het hangt af van mijn lichaam, of ik er mentaal klaar voor ben. En of mijn familie vindt dat ik dat ben. Bovenal wil ik klaar zijn voor een lang play-off-seizoen.” En lang zou het worden.

Dan draait hij zich af van de aanwezige journalisten en begint hij zijn lichaam in te vetten met allerhande verzorgingsproducten. Op zijn benen en voeten strooit hij talkpoeder. Iedereen kijkt weg als de grootste sporter van de VS zijn onderbroek laat zakken. Hij trekt een spijkerbroek en een houthakkershemd aan, eronder de blauwe Nikes. Om zijn nek gaan een zilveren en een gouden ketting. Een pet schuin op zijn hoofd, de do-rag eronder. Tegelijk met Anthony Davis verlaat hij de kleedkamer. De mannen hebben een toilettas in hun handen en worden geëscorteerd door brede bewakers. Aan het eind van de catacomben wacht hun familie.

Samen stappen ze in een Mercedes, de zwoele avond van LA in. Onwetend van de bizarre periode die eraan zit te komen.