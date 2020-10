Krèg de kerauna met je saucial distessing

Kankâhkop, teringmegaul, en nu ook: krèg de kerauna. Eigenlijk is het geen verrassing dat juist in Den Haag coronataal – ‘keraunataal’ – is ontstaan. Hagenezen wensen elkaar nu eenmaal graag een breed assortiment aan ziektes toe, 90 procent van het Haags zou daar zelfs uit bestaan.

En alleen in Den Haag kan kerauna om die reden „een mooie nieuwe ziekte” en „een prachtige pandemie” worden genoemd. Vinden althans Robert Jan Rueb en Sjaak Bral, de auteurs van de nieuwste editie van Ut Groen-Geile Boekie, het verklarende woordenboek Haags met knipoog, dat deze week in een kerauna eidisie is verschenen.

Edammer Jan van Zanen, deze donderdag 100 dagen burgemeester van Den Haag, was volgens hen voldoende ‘gemarineerd’ (ingeburgerd) om het eerste exemplaar aan te nemen. Hij had al „wat exemplaren” van de vorige editie, bekende hij: „Iedereen vindt het een toepasselijk cadeau.” Of is het een reddingsboei voor een importhagenaar? Ook de koning leerde zichzelf immers Haags als „overlevingstactiek” op zijn middelbare school, destijds met behulp van Tedje van Es (Wim de Bie) en F. Jacobse (Kees van Kooten). Dat uitgerekend boekhandel Paagman in het Statenkwartier, waar geen Hagenezen wonen maar Hagenaars, als eerste aanklopte bij Rueb en Bral dat ze door hun voorraad van de vorige editie heen waren, is ook betekenisvol.

Hagenezen gebruiken het platte graag om iets zinnigs te zeggen. Ze komen misschien „agressief over voor de buitenwacht”, zegt cabaretier Sjaak Bral. Maar: „Ze zijn positief-kritisch. Ze schuwen harde woorden niet en zeggen de dingen zoals ze zijn.” En meestal ook met harde humor.

Daar past dan een no-nonsens voorwoord bij van gebarentolk en Hagenaar Irma Sluis, die door de auteurs wordt geroemd („Irma roels”). Ze schreef het in het handalfabet, speciaal „vôah dauve en slechthorende leizâhs”.

Voor omzichtigheid is in Den Haag ook tijdens een epidemie geen plaats: een mondkapje is gewoon een bekbedekkâh. Dat wattenstaafje in de tesstraat een nùiswissâh, en influwenzâhs zijn „mensen die veel impact hebben door het virus te verspreiden”.

Engels is nergens voor nodig, maar als er eenmaal een Engelstalige term is, kan je die ook best op z’n Haags uitspreken: er is nu sprake van saucial distessing om flette de kurref te krijgen. De tweede ‘o’ in corona krijgt op z’n Haags een toepasselijke au: keraunah.

De mooiste nieuwe woorden zijn wel de woehendsjeek (mekaar op z’n Chinees de tyfus schoppen, of in het Nederlands: de voetgroet) en de gangpaddanse (het onvrijwillige danspatroon in een winkel als het gangpad geen kans geeft tot anderhalve meter, ook wel winkelwagewalse genoemd).

En voor wie moeite heeft de woorden te vatten die hierboven cursief staan, wijlen Marnix Rueb, geestelijk vader van stripfiguur Haagse Harry en van Ut Groen-Geile Boekie, gaf al in zijn eerste stripboek Kap Nâh een belangrijke aanwijzing voor vlot begrip van het Haags: „Hagtop leize!”

