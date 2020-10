Ict-storing ziekenhuizen opgelost, aanmeldzuilen doen het weer

De storing waar ziekenhuizen aangesloten bij ict-dienstverlener ICTZ donderdag mee kampten, is verholpen. Aanmeldzuilen in de ziekenhuizen doen het weer en patiënten kunnen weer videobellen met hun arts, bevestigt een woordvoerder van ICTZ vrijdagochtend. De problemen werden gedurende donderdagavond opgelost.

Donderdagmiddag rond 12.30 uur kwam de digitale omgeving waarin elektronische patiëntendossiers worden opgeslagen, plat te liggen. Daardoor konden ook afspraken en uitslagen niet worden ingezien. De problemen deden zich voor bij de Noordwest Ziekenhuisgroep (met vestigingen in Alkmaar, Den Helder, Heerhugowaard, Limmen, Schagen en op Texel), het Dijklander Ziekenhuis (gevestigd in Hoorn, Purmerend en Volendam) en in het St. Jans Gasthuis in Weert.

Volgens de woordvoerder lag het probleem bij de provider van het datacentrum waarmee ICTZ samenwerkt. Bij de ziekenhuizen wordt nog onderzocht wat de gevolgen van de storing zijn. Gedurende de storing moesten patiënten met een fysieke afspraak zich bij de balie aanmelden in plaats van bij een aanmeldzuil. Het beeldbellen tussen patiënt en arts werd telefonisch gedaan.