Hoogmoed hindert ‘weerbare’ landen in coronacrisis

Nederland rekent zich graag rijk, en niet alleen voor een internationaal voetbaltoernooi. Aan het begin van de zomer leek een ‘tweede golf’ coronabesmettingen nog ver weg, en zou, wie weet, zelfs imaginair blijken. „Als die al komt”, zei RIVM-chef Jaap van Dissel eind juni in de Tweede Kamer.

Hoe het zo is gelopen, zal nog lang stof voor discussie zijn, maar Nederland heeft zich laten verrassen. Net als in het voorjaar: toen keken we eerst glazig naar Wuhan, daarna een tikje meewarig naar Bergamo en vervolgens liepen alsnog de ziekenhuizen over. Intussen is de herfst net twee weken oud en is Nederland met 161 besmettingen per 100.000 inwoners – and counting – een koploper in Europa. De druk op de zorg is nog relatief laag, maar Duitsland is alweer gevraagd om bij te springen met IC-bedden. Terwijl we zeker wisten dat dat niet nog eens nodig zou zijn. „Zo staan wij klaar om in het najaar een mogelijke tweede golf te voorkomen en effectief te bestrijden”, schreef minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid, CDA) aan de Kamer voor het zomerreces.

De kloof tussen de optimistische, haast frivole toonzetting van toen en de werkelijkheid van vandaag is even slikken voor een land dat zich met enig recht als medisch gidsland kon zien. Nederland stond vorig jaar op de derde plaats in de Global Health Security Index. Die lijst, een project van onder meer de gezaghebbende Johns Hopkins Universiteit, rangschikt 195 landen in de wereld op ‘weerbaarheid’ bij gezondheidsrisico’s, met name de uitbraak van besmettelijke ziekten.

Nog opmerkelijker: de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk stonden respectievelijk op de eerste en tweede plaats. Met elk circa 64 coronadoden per 100.000 inwoners doen die twee landen het internationaal zeer slecht, maar met 38 doden per 100.000 inwoners is ook Nederland zeker geen uitblinker.

Hoe kan het dat sommige landen die volgens die index tot de meest weerbare horen het zo slecht doen in de pandemie, vroeg Martha Lincoln, een Amerikaanse antropoloog, zich vorige maand af in het tijdschrift Nature. Zij noemt naast de VS en het VK ook Brazilië en Chili. „Een ding wat deze landen met elkaar gemeen hebben is ‘exceptionalisme’ – een beeld van zichzelf als heel speciaal, anders dan andere landen.”

Anders, als in: beter. Zo’n rooskleurig, exceptionalistisch zelfbeeld leidt tot onderschatting van het virus, gelooft ze: „De pandemie zorgt voor een natuurlijk experiment met de effecten van hubris, overmoed, op de volksgezondheid”.

Hogere macht

Donald Trump, kampioen van het magisch denken, is dan de hubris in persoon. Dat hij en zijn Braziliaanse collega Bolsonaro liever geen mondkapje dragen, ligt voor de hand. Wie het opzet, erkent het virus als hogere macht – onverteerbaar voor een macho. Oost-Aziaten droegen het mondmasker daarentegen al vóór corona, minder uit angst zelf besmet te raken dan om een ander niet te besmetten met de griep.

Sommige landen die gezien hun plek op de weerbaarheidsindex beter wat minder ‘eigendunk’ konden hebben, doen het in de coronacrisis inderdaad beter. Lincoln noemt Vietnam, waar ze zelf onderzoek deed. Het „ging er nooit van uit dat het beschermd zou zijn en de regering trad meteen drastisch op na rapporten over een vreemde longontsteking in [buurland] China”.

Ze had ook Griekenland kunnen noemen, met nog geen vier doden per 100.000 inwoners wel een Europese uitblinker (met Litouwen, Letland en IJsland). „Onze gezondheidszorg had zelfs een gematigde besmettingsgolf niet aangekund, niet met de tekorten in de ziekenhuizen en niet met het aantal intensivecarebedden dat we hadden”, zei epidemioloog Gkikas Magiorkinis. „We waren dus pro-actief.”

Allemaal ongelukkig

Dit is glibberige materie. Pakistan (105) staat bijvoorbeeld ver onder Griekenland (37), maar doet het nog beter. Denemarken staat op 8 en doet het ook beter. ‘Exceptionalisme’ is net zo ongrijpbaar. Er zijn genoeg landen met een fors ego die relatief goed door de pandemie gekomen lijken te zijn, zoals China of Polen. Toch is er een lijn te zien. „Landen als Duitsland, Zuid-Korea en Singapore, die met succes op het virus reageerden, lijken allemaal eenzelfde draaiboek te hebben gevolgd van massaal testen, contactonderzoek en collectieve waakzaamheid”, schreef The New Yorker in mei. „Elk land dat faalde, heeft waarschijnlijk zijn particuliere verhaal over wat mis ging. We zijn allemaal ongelukkig op onze eigen manier.”

Blijft staan dat de leiding van de vier landen die Lincoln noemt – VS, VK, Brazilië en Chili – liever naar binnen dan naar buiten kijkt. Het Britse besluit om de Europese Unie te verlaten en de ontkenningsfase over corona waarin premier Johnson zo lang verkeerde, „bazuinden overmoed rond”.

Ironisch: Italië eist nu van Nederlanders een negatieve test

Als het virus iets duidelijk maakt, is het wel dat het alleen vroegtijdige, coherente veiligheidmaatregelen en discipline respecteert, en maling heeft aan welk ‘nationaal narratief’ dan ook. „De zelfgenoegzame verdeeldheid door ras, nationaliteit en etniciteit, economische status en politiek separatisme – dat alles kan op de knieën gedwongen worden door een virus dat geen enkel onderscheid maakt”, schreef het Indiase tijdschrift Outlook Magazine. In dat opzicht is het virus een gelijkmaker.

Natuurlijk heeft elk land toch zo’n verhaal nodig, „dat we elkaar vertellen om ons compleet te voelen”, schreef BBC-journalist Andrew Marr.

Oude stereotiepen, zoals ‘het eenzame heldendom van 1940’ waaraan veel van zijn landgenoten verslaafd zijn, werken niet meer voor jongere generaties. Een nieuw verhaal moet zin geven aan „de zorgen van deze tijd” – vergroening, technologie – en „burgers van verschillende leeftijden en herkomst focus geven”, zegt Marr.

Morele borstklopperij, een Nederlandse variant van het exceptionalisme, helpt niet. Dat ondervond ook Wopke Hoekstra (minister van Financiën, CDA) met zijn hier breed gedeelde kritiek op vermeend spilzieke zuidelijke landen die geen ‘coronabuffers’ hadden. Ironisch: Italië eist nu van Nederlanders een negatieve test.

Terwijl overal besmettingen oplopen, is de tweede golf in Duitsland relatief vlak. Is het toeval dat de succesvolle aanpak hand in hand gaat met een kalm leiderschap dat zich niet laat voorstaan op eigen voortreffelijkheid? Het land dat al een tijd van zijn exceptionalisme is genezen, wil vooral een goede Europese buur zijn. De Nederlandse IC-patiënten die Duitsland opneemt, vallen zo bezien in dezelfde categorie als de vluchtelingen uit Moria die er asiel krijgen.

