Hoe de tweede golf tot stand kwam

Terwijl de cijfers op het coronadashboard opliepen, het systeem dat het kabinet nou juist had opgetuigd om een tweede golf te voorkomen, duurde het tot eind september voordat er landelijke maatregelen werden genomen.

In deze Haagse Zaken hoor je van Wouter van Loon en Pim van den Dool hoe deze tweede golf tot stand kwam, wat er gebeurde achter de schermen terwijl de cijfers opliepen, hoe Nederland er nu voor staat én of we op de nieuwe stroom aan besmettingen voorbereid zijn.

U kunt de deze aflevering van Haagse Zaken in de player hierboven beluisteren (en u hier abonneren via iTunes). We zijn benieuwd wat u vindt. Luister ook de vorige aflevering van Haagse Zaken: Hoe Mark Rutte 10 jaar premier bleef.