Hoe de Ierse diaspora de Amerikaanse verkiezingen beïnvloedt

De boerderij van Patrick Grennan is met zijn koeien, stallen en blaffende honden niet zo heel anders dan de andere boerderijen in het glooiende graafschap Wexford. Toch komen er al decennia bedevaartgangers op af. „Als kind vond ik het wel apart”, zegt Grennan. „Wat doen al die mensen hier? De ene dag tien, dan weer honderd in het weekend. Soms wrikten ze als aandenken de stenen uit de muur.” Dat zijn boerderij Ierse heilige grond is, komt door de man die het hutje met witte muren 175 jaar geleden bewoonde. Grennan: „Hier begon in oktober 1848 de reis van Patrick Kennedy.”

Het was misère in Ierland. Aardappelziekte had de oogst verwoest, er was honger. Een miljoen Ieren stierven. De Kennedy’s waren relatief goed af: ze pachtten 31 hectare landbouwgrond en verbouwden tarwe. Maar Patrick Kennedy was de derde zoon van het gezin. Kleine kans dat hij ooit de boerderij kon overnemen.

Kennedy wandelde vanaf het erf tien kilometer naar New Ross aan de rivier de Barrow en stapte op een schip naar Liverpool, het knooppunt van het Britse empire. Van daar reisde de 26-jarige per stoomschip naar Boston, werd in de haven kuiper van beroep, stierf negen jaar later aan cholera, maar stichtte in de tussentijd een gezin dat binnen drie generaties zou uitgroeien tot een van de rijkste en machtigste Amerikaanse dynastieën.

Daarom bezoeken mensen de Kennedy Homestead, de boerderij in Dunganstown, en willen ze praten met Grennan. Hij is een verre achterneef van John F. Kennedy, de 35ste Amerikaanse president, en belichaamt de bloedband tussen Ierland en de Verenigde Staten. „Zijn voorvaderen gingen naar Amerika, die van mij bleven hier. Maar we komen uit dezelfde clan”, zegt Grennan, die Kennedy op zijn Iers uitspreekt (klinkt als candy, een snoepje).

Tien procent van alle Amerikanen heeft Iers bloed. En die verwantschap speelt een rol in de politiek. Andrew Jackson, de zevende Amerikaanse president (1829-1837), was de eerste bewoner van het Witte Huis van (protestantse) Ierse komaf. „In totaal hebben 25 van de 45 Amerikaanse presidenten ergens in hun familiegeschiedenis een migrant uit Ierland”, zegt Liam Kennedy, hoogleraar Amerikanistiek aan University College Dublin. „En ja, ik kan volmondig zeggen dat dat nog steeds beïnvloedt hoe de Amerikaanse politiek omgaat met Ierland, het Verenigd Koninkrijk en Europa.”

Bijval uit Washington

Dat merkte Boris Johnson de afgelopen weken ook. De Britse premier wil een wet invoeren die het mogelijk maakt scheutiger te zijn met staatssteun voor Britse bedrijven. Daarvoor moet hij wel de afspraken schenden die hij vorig jaar maakte om de grens op het Ierse eiland na de Brexit onzichtbaar te houden. De Ierse regering is daar woest over en verwijt Johnson dat hij zo ook niet voldoet aan de Britse verplichting om de vrede en stabiliteit in Noord-Ierland te bewaren. Kort gezegd: hij zou het Goede Vrijdagakkoord schenden, het Noord-Ierse vredesverdrag uit 1998.

En de Ieren krijgen bijval uit Washington. De Democratische presidentskandidaat Joe Biden zei op Twitter dat Johnson een handelsdeal kan vergeten als hij zijn omstreden wetsvoorstel doordrukt. „Ieder handelsakkoord tussen de VS en het VK is afhankelijk van respect voor het vredesverdrag en moet terugkeer naar een harde grens voorkomen. Punt”, aldus Biden. Een handelsakkoord met de VS is voor brexiteers als Johnson de heilige graal na de uittreding uit de EU.

Nancy Pelosi, de Democratische voorzitter van het Huis van Afgevaardigden, oordeelde eveneens dat een handelsverdrag met de VS „kansloos” is als Johnson „internationaal recht” overtreedt door het Goede Vrijdagakkoord te ondermijnen.

En ook Republikeinen gaven Johnson een standje. „De regering van Trump, het ministerie van Buitenlandse Zaken en het Amerikaanse Congres trekken samen op in hun wens dat het Goede Vrijdagakkoord gehandhaafd wordt en de grens onzichtbaar blijft”, zei Mick Mulvaney, de voormalige stafchef van Donald Trump en daarna benoemd tot Noord-Ierlandgezant van de president. Trump en zijn adviseurs zijn voorstander van de Brexit en zien de EU liever ten onder gaan, maar ze weten ook dat het electoraal onhandig is Ierse belangen te verkwanselen.

Vraag hoge Ierse diplomaten op de as Washington-Dublin-Londen-Brussel of de Amerikaanse opstelling het gevolg is van historisch besef of actief lobbyen en je krijgt een dikke glimlach. „De Amerikanen handelen geheel in lijn met de doorlopende gesprekken die wij met alle betrokkenen in Washington voeren. De opmerkingen van de laatste tijd zijn voor ons geen verrassing”, zegt een van hen. Met andere woorden: de regering van Johnson heeft weer niet goed geluisterd naar de trans-Atlantische mood music.

Kennedy veranderde niet alleen de Verenigde Staten, maar ook Ierland Patrick Grennan verre Ierse achterneef van JFK

Air Force One in Dublin

Op de binnenplaats van zijn boerderij, waar zon en regen elkaar elke vijf minuten afwisselen, lacht Grennan. Ierland is geen groot land, zegt, hij, iedereen weet volgens hem dat de Britse regering Ierland niet als gelijke ziet. „Het is fijn om te weten dat we rugdekking krijgen van een wereldmacht. Dat geeft Ieren zelfvertrouwen. Ik denk dat dat ook de kracht was van John Kennedy. Hij veranderde niet alleen de Verenigde Staten, maar ook Ierland.”

In juni 1963 landde Air Force One in Dublin. Per helikopter vloog JFK naar de streek van zijn overgrootvader. Zodra hij het erf van de boerderij opstapte, kreeg hij een spontane klapzoen van Mary Ryan, zijn verre achternicht en tevens de grootmoeder van Patrick Grennan. Zij had sandwiches met zalm klaarstaan en ging arm in arm met de president op de foto.

Voor hij een dag later weer huiswaarts vloog, gaf Kennedy op het vliegveld van Shannon een toespraak. Hij haalde een gedicht aan van Sinéad de Valera, een bekende dichter en de vrouw van Eamon de Valera, de Ierse vader des vaderlands. Hij roerde het idee aan van Ierland als migratienatie, waar de zonen en dochters vertrekken, heimwee hebben en op een dag, zoals hij, terugkeren om het groene Ierse land en de fonkelende beekjes te zien. „Oh! the sight entrancing/ Thus return from travels long/ years of exile, years of pain”, citeerde Kennedy.

Achterneef Grennan, die zelfs als hij zijn mondkapje en plexiglas-masker afzet geen enkele gelijkenis met JFK vertoont, legt uit waarom het bliksembezoek van monumentale betekenis is. „Natuurlijk ging het erom dat de machtigste man op aarde even in ons land was, maar het was zo veel meer dan dat.” Geëmigreerde Ieren in de negentiende eeuw waren voor altijd weg. Ze hadden in de Nieuwe Wereld een zwaar leven en gingen vroeg dood, zoals Patrick Kennedy, of ze waren succesvol en keken niet meer naar hun vaderland om. „Achterblijvers hielden Amerika-waken, ze herdachten de familieleden alsof ze overleden waren. En opeens was daar Kennedy die liet zien trots te zijn op zijn afkomst van migrantenzoon. Het voelde als erkenning: heel even stond ook Ierland volop in de zon.”

Daar komt de tot de verbeelding sprekende familiegeschiedenis van de Amerikaanse Kennedy’s nog bij, zegt Grennan. Hij vliegt door de stamboom: Zoon PJ van Patrick Kennedy is succesvol als kastelein, importeur van whiskey en Democratische partijbons in Boston. Zijn zoon Joe kan naar de juiste scholen en rolt na zijn studie aan Harvard het bankwezen in. Joe huwt Rose Fitzgerald, de dochter van de burgemeester van Boston, is op zijn dertigste miljonair en sticht een gezin zo rijk, mooi en slim dat zij ondanks hun katholieke geloof schitteren als nieuwe adel tussen de protestantse elite van de Amerikaanse oostkust. De kinderen van Joe en Rose veranderen de loop van de Amerikaanse geschiedenis. John wordt president, Robert (Bobby) zijn adviseur. Nakomertje Edward (Teddy) werd senator en speelde een cruciale rol in de vredesonderhandelingen in Noord-Ierland.

Het is zo gruwelijk hard gegaan, zegt Grennan. In de tijd dat PJ doorkrijgt dat zijn nageslacht tot de elite gaat behoren, leven zijn volle neven in Ierland nog zonder stemrecht onder het juk van de Engelsen. „De Kennedy’s zijn het bewijs dat Ieren wel degelijk talent hadden, maar naar een ander land moesten trekken om het waar te maken. Zij konden niet hun eigen vaderland vorm geven. Dat is tegelijk een opbeurende en een treurige gedachte en daardoor op zichzelf zeer Iers.”

Bill Clinton

De Ierse diaspora oefent op effectieve wijze druk uit op de Amerikaanse politiek, beaamt hoogleraar Liam Kennedy. „Zonder de inmenging van Edward Kennedy in de Senaat en Tip O’Neill in het Huis van Afgevaardigden, was Bill Clinton waarschijnlijk nooit tot de overtuiging gekomen dat hij zich moest mengen in het Noord-Ierse vredesproces.”

Ook toen, halverwege de jaren negentig, wist de Ierse lobby de Britten te ringeloren. Leider Gerry Adams van Sinn Féin, de politieke tak van de IRA, kreeg van de Amerikanen met regelmaat visa, terwijl de Britten wilden dat hij tot persona non grata werd verklaard wegens betrokkenheid bij geweldcampagnes van de IRA. In de VS gaf Adams interviews, ontmoette hij sympathisanten en sprak hij met politici. Hoogleraar Kennedy: „Britse diplomaten werden er horendol van. Adams was de grote vijand. Maar bezien vanuit het perspectief van Ierland en Clinton was het effectief.” Clinton masseerde Adams richting vrede.

Joe Biden kan na JFK de tweede Democratische katholieke president van Ierse komaf worden. Biden decoreerde de aanleunwoning die hij bij zijn eigen huis liet bouwen voor zijn inmiddels overleden moeder Jean (meisjesnaam Finnegan) met Keltische details, inclusief groene luiken en kussens met distelpatronen, bleek onlangs uit een interview in The New Yorker. „Maar het is een misvatting te denken dat Biden het alleenrecht heeft op het imago van Iers-Amerikaan”, zegt Kennedy. „Er zijn behoorlijk wat steunpilaren van Trump die ook van Ierse komaf zijn, zoals Fox News-presentator Sean Hannity en pr-adviseur Kellyanne Conway.”

Er bestaat dus niet zoiets als dé Iers-Amerikaanse stem en Iers-Amerikanen zijn niet als afgebakende doelgroep interessant voor politici. Academicus Kennedy maakt onderscheid tussen Iers zijn en het etaleren van Irishness, waarmee hij doelt op karaktertrekken als benaderbaar, menselijk, emotioneel, uitgesproken, gepassioneerd en melancholisch. „Die Irishness tonen is voor Biden wel degelijk zeer belangrijk. Zo’n humane en warme opstelling kan zeer effectief zijn. Biden laat zo zien dat hij bijvoorbeeld meeleeft met al het coronaleed in de Verenigde Staten.”

In een essay in the New York Review of Books noemde de vooraanstaande Ierse intellectueel Fintan O’Toole Biden de ‘designated mourner’. Rouw overstijgt volgens hem bij Biden het persoonlijke: het auto-ongeluk waarbij hij zijn eerste vrouw en dochter verloor en het sterfbed van zijn zoon Beau. Aan het begin van zijn politieke loopbaan vertelde Biden met regelmaat in toespraken dat hij huilde na de moord op Robert Kennedy, dat hij de pijn van onrecht voelt en daarom wit en zwart Amerika poogt te verbinden. Net als JFK, aldus O’Toole.

En hoe rechtvaardigt Biden dat, vraagt de Ierse schrijver zichzelf af. „Twee woorden: Iers-katholiek. Zijn claim op de nalatenschap van Kennedy is niet ervaringsgericht of bijster ideologisch. Het is etnisch en religieus”, schrijft O’Toole. „De Kennedy’s creëerden een Iers-Amerikaanse katholieke politieke identiteit — wit (en in hun geval opzichtig geprivilegieerd), maar door de grimmigheid van de Ierse geschiedenis en hun status van katholieke buitenstaander, zogenaamd niet schuldig aan de ernstige misdaden van raciale onderdrukking.”

En banale politiek speelt ook mee, betoogt ook hoogleraar Liam Kennedy. „Pennsylvania is een swing state, waar een betrekkelijk kleine groep katholieken het verschil kan maken. Dat zal Biden niet zijn ontgaan.”

Wachter van vrijheid

In 1999 besloot Patrick Grennan naast boer ook museumdirecteur te worden. Hij richtte een permanente expositie in, verzamelde documenten, foto’s en Kennedy-parafernalia. In 2013 bouwde de Ierse overheid na veel gedoe over financiering een fatsoenlijke ruimte voor zijn tentoonstelling. In een normaal jaar ontvangt hij vijftienduizend bezoekers. Soms staan er ook Kennedy-telgen op de stoep, af en toe onaangekondigd.

Grennan neemt niet direct stelling in de Amerikaanse politiek. De Biden-of- Trumpvraag ontwijkt hij soepeltjes. In plaats daarvan wijst hij naar een vitrinekast met een glimmend militair ponsplaatje en een rozenkrans. Vijf maanden na zijn knuffel met Mary Ryan werd JFK in Dallas doodgeschoten. Mary Ryan werd uitgenodigd voor de uitvaart. „Maar mijn grootmoeder hield niet van reizen. Dus nam Mary Ann, mijn tante, haar plaats in”, zegt Grennan.

Lees ook deze reportage vanuit Kentucky: Door Trump en corona vrezen Republikeinse senatoren voor hun herverkiezing

Mary Ann vloog met een vliegtuig vol hoogwaardigheidsbekleders naar Amerika. Na de begrafenis nodigde Jacqueline Kennedy haar uit in haar privévertrek op het Witte Huis. De rouwende weduwe was geraakt door de warmte en spontaniteit van de foto’s van het bezoek van haar overleden echtgenoot aan Dunganstown. Grennan: „Jackie gaf mijn tante de militaire identiteitsplaatjes van Kennedy die hij omhad als Commander in Chief, en het gebedssnoer dat hij bij zich droeg toen hij werd vermoord.”

Grennan, die jong zijn ouders verloor, werd opgevoed door tante Mary Ann. „Ze heeft mij hier amper over verteld. Ik moest alles bij elkaar puzzelen via andere aanwezigen en krantenstukken.”

De twee tastbare herinneringen aan JFK hebben voor Grennan ook symbolische waarde. Ze staan voor zijn patriottisme, moraal, gelijkheidsdenken, Ierse afkomst en zijn geloof. Boven de vitrine heeft Grennan een plakkaat hangen met de slotregels van de toespraak die Kennedy zou hebben uitgesproken op 22 november 1963 in Dallas: „wij, in dit land, in deze generatie, zijn – door lot, niet door keus – de wachters op de muren van vrijheid in de wereld. Wij vragen, daarom, dat wij deze macht en verantwoordelijkheid waardig zijn, en met wijsheid en terughoudendheid uitvoeren.”

Grennan leest de tekst stilletjes, voor de duizendste keer, en knikt. „Mooie woorden. Ook voor onze tijd.”

NRC Race naar het Witte Huis De laatste ontwikkelingen rond het Witte Huis en de komende presidentsverkiezingen Inschrijven

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 10 oktober 2020