Het verhaal achter 90 VU-doden

Ze hangen in veel Nederlandse bedrijfsgebouwen: plaquettes met daarop de namen van werknemers die tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn omgekomen. Zo ook bij de Vrije Universiteit in Amsterdam. Tegenover de ingang van de aula hangt een bronzen (of misschien messing) plaat met daarop negentig namen, ‘ter nagedachtenis aan de leden van de Civitas Academica die tijdens de bezetting 1950-1945 hun leven hebben gelaten voor Vaderland en Vrijheid’.

In het onlangs verschenen boek Een oorlogsplaquette ontrafeld wordt de totstandkoming van dit monument in kaart gebracht en het levensverhaal verteld van deze mannen die tijdens de bezetting van Nederland en Nederlands-Indië het leven lieten.

De VU was relatief laat met de onthulling van een namenmonument. Binnen de universiteit aan de (toen nog) Keizersgracht werd lang gediscussieerd over wie er nu op de plaat moesten komen. De leiding van de universiteit wilde aanvankelijk een prominente plek voor omgekomen bestuurders, onder wie oud-premier Hendrik Colijn, met daaronder de namen van in het verzet omgekomen studenten.

Daar werd bezwaar tegen aangetekend vanuit de zogenoemde civitasraad, waarin studenten, hoogleraren en alumni zitting hadden. De essentie van de civitasgedachte was dat de universiteit een gemeenschap was waar állen deel van uitmaakten. De raad stelde voor om niet alleen verzetsleden te gedenken, maar ook mensen die onder andere oorlogsomstandigheden waren omgekomen. Daarnaast moesten ook VU-alumni een plek krijgen op de plaquette. Aldus geschiedde. Op 3 mei 1952 werd een plaat met 86 namen onthuld. In later jaren zijn er daar nog vier aan toegevoegd.

Het indrukwekkendste deel van het boek zijn de biografieën van de overledenen. Wat bijvoorbeeld te denken van theoloog en verzetsman Gerrit van Arkel, die actief was in de hulp aan Joodse onderduikers? Op 5 augustus 1944 stierf hij toen geallieerde vliegtuigen de trein beschoten waarin hij op weg was naar een kerkdienst waar hij zou voorgaan. Zo wreed was in de oorlog soms het lot.

W. Berkelaar, A. Flipse, G. Harinck (red.):Een oorlogsplaquette ontrafeld. Het herdenkingsmonument 1940-1945 van de Vrije Universiteit Amsterdam. Boom. 335 blz. €24,90. ●●●●●