Het onderwijsbeleid hobbelt achter de coronacrisis aan

Steeds meer leerlingen en leraren raken besmet met het coronavirus, maar op de persconferentie van 28 september zegt premier Rutte niets over scholen. Zelfs als er twee dagen later een ‘dringend advies’ komt van het kabinet om mondkapjes te dragen in openbare binnenruimtes worden de scholen niet genoemd.

Tot donderdag 1 oktober: het ‘dringende advies’ geldt dan ineens óók voor de gangen van alle middelbare scholen. Ouders en leraren reageren verward: waar komt dit plotseling vandaan? Of: waarom nu pas?

Het is niet voor het eerst dat het coronabeleid voor scholen tot verwarring leidt. Bleven de scholen half maart open toen de rest van het land thuis moest blijven, een paar dagen later moesten ze toch dicht. Mochten verkouden basisschoolleerlingen na de zomervakantie eerst niet naar school, een paar weken later was een snotneus meer of minder geen probleem.

En terwijl de middelbare scholen voor de zomervakantie een ingewikkelde puzzel in elkaar zetten van looproutes en hybride roosters vanwege de anderhalvemeterregel, mochten pubers wél weer buiten samen sporten zonder afstand te houden.

Hoe kwamen deze beslissingen tot stand en wie trekken er achter de schermen aan de touwtjes?

Meeste stemmen gelden

Al sinds het begin van de coronacrisis komen alle onderwijsorganisaties – vakbonden, schoolbesturen, leerling- en ouderorganisaties – vrijwel wekelijks samen voor overleg met minister Arie Slob (Onderwijs, ChristenUnie). Aanvankelijk bij hem op het ministerie, later alleen nog digitaal. Tijdens die besprekingen vertellen ze welke onderwerpen en zorgen er bij hun achterban spelen. En ze maken afspraken. Die vormen de basis van het onderwijsbeleid in coronatijd.

Slaat hun minister daar wel met de vuist op tafel? Het onderwijs lijkt niet de grootste prioriteit te hebben in de regering.

Soms zijn één of twee partijen het niet met een beslissing eens, maar de meeste stemmen gelden. En gemaakte afspraken worden niet verbroken. Zo beslissen ze vrijdag 13 maart na overleg met RIVM-directeur Jaap van Dissel dat de scholen open blijven, ondanks onrust onder leraren. Twee dagen later draaien ze die beslissing wegens maatschappelijke druk terug.

Een paar keer worden afspraken tóch verbroken, en dat komt volgens betrokkenen uit het onderwijs vrijwel altijd door communicatie bínnen het kabinet. Slaat hun minister daar wel met de vuist op tafel? Onderwijs lijkt niet de grootste prioriteit te hebben in de regering.

Dat blijkt bijvoorbeeld als Slob tijdens de persconferentie van maandag 23 maart opeens niet op het toneel verschijnt. Er worden een heleboel nieuwe coronamaatregelen aangekondigd door premier Mark Rutte, maar over de eindexamens gaat het niet. Terwijl Slob uitgerekend die middag met alle onderwijspartijen heeft afgesproken dat de examens niet doorgaan. Hoe kan dat? Een dag later legt Slob het zijn achterban uit. Het kon niet, vertelt hij, omdat door het kabinet werd besloten niet „te veel boodschappen tegelijk” te brengen. Scholieren die dinsdag naar school vertrekken om hun schoolexamen te maken, horen daar pas om 11.00 uur dat de schoolexamens worden opgeschort en de eindexamens niet doorgaan.

Bevrijdende coronatest

Een paar maanden later is er opnieuw verbazing als minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge (CDA) op vrijdag 18 september opeens bekendmaakt dat kinderen tot en met twaalf jaar weer naar school mogen met een snotneus – zónder coronatest. Huh, denken onderwijsorganisaties, hoezo wisten we daar niks van? Drie weken eerder hadden ze om dit besluit gevraagd. En eerder die vrijdag informeerden zij opnieuw bij minister Slob of er al duidelijkheid was. Het antwoord: nee. Tot frustratie van de onderwijspartijen, want de druk loopt hoog op.

Door de dan nog geldende RIVM-richtlijnen zit soms wel een derde van de kinderen in de klas thuis met een onschuldige verkoudheid. Schoolleiders hebben dagelijks in de gang heftige discussies met ouders die hun snotterende kind tóch naar school willen sturen. Onnodig, blijkt vrijdagavond na de persconferentie van De Jonge. Onderwijsorganisaties zijn opgelucht, maar geïrriteerd dat ze nu amper nog tijd hebben om ouders en leraren voor te bereiden: het nieuwe snotneusbeleid gaat maandag 21 september al in.

Sorry, zegt het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) later: „Door de snelheid van de beleidsvorming is de communicatie niet op de manier gelukt zoals we dat eerder hebben gedaan.”

Achteraf blijkt vooral het tekort aan testcapaciteit de doorslag te hebben gegeven en niet het grote aantal thuiszittende kinderen. Om meer ruimte te maken in de teststraten voor leraren en zorgpersoneel, adviseert het Outbreak Management Team (OMT) kinderen onder de dertien jaar voortaan niet meer te testen, omdat zij „relatief weinig bijdragen aan de verspreiding van het virus”. En aangezien je kinderen niet eindeloos thuis kunt laten zitten zonder een bevrijdende coronatest, is de logische vervolgstap om ze voortaan met snotneus en al weer naar school te sturen.

En dan is er nog het akkefietje rondom ‘het telefoonnummer’. Onderwijsorganisaties mogen een nieuw speciaal telefoonnummer voor sneltesten voor leraren écht niet aan de grote klok hangen, wordt hun vrijdag 11 september op het hart gedrukt door ambtenaren van het ministerie van OCW. Dan zouden de GGD’s overbezet raken. De partijen gaan akkoord, zij het met tegenzin – zij willen het nummer dolgraag verspreiden onder hun achterban, die om snelle testen staat te springen. Maar wat zien ze maandag tot hun verbijstering staan op de website van de NOS én op het Twitteraccount van Hugo de Jonge? Het telefoonnummer.

Vriendelijke sfeer

Er is ook lof voor de aanpak van minister Slob in de coronacrisis. Hij betrekt alle betrokkenen bij de besluitvorming, en hangt continu met belanghebbenden aan de telefoon. Er is eenheid: van bestuurder tot leraar tot scholier. De overleggen gaan in een vriendelijke sfeer, al zijn ze formeel. Slob zit de vergaderingen voor, licht de onderwerpen toe en dan mag iedereen schieten.

Maar de keerzijde van dit polderen, zo klinkt het, is dat besluiten soms reactief zijn. Het beleid hobbelt achter de maatschappelijke onrust aan in plaats van dat het op de crisis vooruitloopt. Pas als een onderwerp ‘oppopt’ wordt er op hoog niveau over gesproken. Dát is geen regie, zeggen critici.

In afwachting van duidelijke landelijke regels gaan scholen op eigen houtje aan de slag. Sommigen voeren bijvoorbeeld in september al mondkapjes in.

Aan de andere kant: in een crisis is het moeilijk sturen. „We hebben te maken met een virus dat ons soms gewoon weer inhaalt”, zegt een van de betrokkenen. „Dat kun je zwabberen noemen, ik noem het liever voortschrijdend inzicht. En besef: scholen zoeken hun eigen weg. Die heb je niet altijd in de hand.”

Toch is er, nu de eerste scholen maandag alweer sluiten voor de herfstvakantie, ondanks de verwarring en onenigheid één gedeeld belang: zolang het kan, moeten de scholen open blijven. De situatie van voor de zomer, toen miljoenen kinderen thuis zaten, daar zit niemand op te wachten.

NRC sprak voor dit artikel met dertien betrokkenen binnen het onderwijs en baseerde zich op documentatie van het OMT en RIVM.

Tijdlijn

15 maart: Premier Rutte maakt bekend dat de scholen sluiten. 17 maart: De schoolexamens gaan door, zegt minister van onderwijs Arie Slob. Er wordt nog nagedacht over het centraal eindexamen in mei. 22 maart: De eindexamens gaan niet door. 11 mei: Alle basisscholen zijn weer open, aanvankelijk met halve bezetting. 28 mei: Pubers mogen weer buiten sporten zonder afstand. 2 juni: Ook middelbare scholen gaan weer open. 1 juli: De regel van anderhalve meter afstand wordt losgelaten voor leerlingen op middelbare scholen. 17 augustus: De eerste scholen beginnen weer na de zomervakantie en houden zich aan de richtlijnen van het RIVM: wie verkouden is, blijft thuis. 18 september: Basisschoolleerlingen met een snotneus mogen toch naar school. 21 september: Onderwijspersoneel krijgt voorrang bij coronatesten. 28 september: Het kabinet komt met het advies om mondkapjes te dragen. Op scholen hoeft dat niet. 1 oktober: Ook op middelbare scholen is het dragen van mondkapjes een dringend advies.

Slob-fluisteraars

Het onderwijs staat bekend om de enorme hoeveelheid belangenclubs, met allemaal hun eigen achterban. Sinds de lerarenstaking is de stem van ‘de leraar’ belangrijker geworden voor politici. De belangrijkste clubs zitten sinds het begin van de coronacrisis vrijwel wekelijks aan tafel bij minister Arie Slob. Dat zijn voor het voortgezet onderwijs de VO-raad, met als voorzitter voormalig GroenLinks-voorman Paul Rosenmöller. Hij heeft volgens betrokkenen een stevige vinger in de pap. Rinda den Besten is voorzitter van de PO-raad en vertegenwoordigt de schoolbesturen in het primair onderwijs. Eugenie Stolk, voorzitter van de algemene Onderwijsbond (AOb) en Jan de Vries van CNV Onderwijs zijn er voor de belangen van de leraren. Net als de new kids on the block, Jan van de Ven en Thijs Roovers, van het snel groeiende Lerarencollectief. Verder schuiven aan Petra van Haren, van de Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS), Nienke Luijckx van scholierenvakbond LAKS en Lobke Vlaming, van Ouders & Onderwijs.

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 10 oktober 2020