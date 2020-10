‘Er is niet één plek waar ik stevig thuis ben’

‘Ik ben opgegroeid in een klein stadje niet ver van Zagreb. In een ander tijdperk, een ander systeem, zelfs in een land dat er niet meer is: Joegoslavië. Dat ik Kroaat was, wist ik, maar dat was in het dagelijks leven niet belangrijk. Mijn moeder was verpleegster, mijn vader financieel directeur bij een zuivelfabriek. Ik kwam er later achter dat mensen in het Westen een vrij naar beeld hadden van hoe het was achter het IJzeren Gordijn, maar ik had een heel fijne jeugd. Al pasten we niet helemaal in het systeem – mijn ouders waren gelovig en gingen naar de kerk. Ze waren blij toen Joegoslavië uiteenviel en Kroatië kwam. Dat voelden zij meer als hun identiteit: Kroaat en katholiek, in plaats van Joegoslaaf en communist. Ik vond het zelf niet fijn een kant te moeten kiezen. Ik was in die tijd vooral aan het studeren. Ik wou reizen, de wereld zien en later internationale projecten gaan doen.

„Ik was nooit van plan om uit Kroatië te vertrekken, maar in 1994 ontmoette ik een leuke Nederlandse jongen en een jaar later woonde ik hier. De eerste tijd ben je aan het verkennen. Er zijn dingen waar je je over verbaast. Zomerjasjes: dat dat bestaat. Dat je gaat wandelen in een bos dat vlak is. What’s the point? Als je gaat wandelen ga je de berg op. Er wordt hier ook anders omgegaan met vrouw zijn. Ik werd zwanger en mensen vroegen of ik bleef werken! Dat is een van de voordelen van het socialistische systeem: er was op veel gebieden veel meer gelijkheid.

„Heimwee had ik niet. Wel realiseerde ik me dat ik hier niet dezelfde moeder kon zijn als daar. De eerste paar jaar heb ik Kroatisch gesproken tegen mijn zoon, maar toen hij naar school ging, raakte zijn Kroatisch achterop. Hij moest een ‘broodtrommel’ mee naar school. Een wat? En hoe meld je een kind aan bij een sportvereniging? Mijn zoon had een moeder die dat niet wist. Daar word je toch onzekerder van.

„Nederlanders en Kroaten gaan anders met elkaar om. In Kroatië doen mensen veel voor je en dat wordt ook terug verwacht. En mensen willen veel van je weten. Hier word je meer vrijgelaten. Dat is heel fijn, maar je kunt ook minder van anderen verwachten. Als ik tegen mijn moeder zei: ‘Ik heb een ziek kind’, dan kwam ze. Ze stapte gewoon op het vliegtuig.

Het is lastig om de diepgang die je in je eigen taal had opnieuw te bereiken. Soms weet ik niet of wat ik zeg helemaal klopt met wat ik bedoel

„Mijn zoon, nu 22, had een goede band met zijn grootouders, elke zomer was hij drie, vier weken bij hen. Nog steeds komt hij regelmatig in Kroatië, hij heeft er vrienden. Maar verder is hij vooral een Nederlander.

‘Ook ik voel me in Nederland thuis. Maar niet alléén in Nederland, óók in Kroatië. Twee jaar geleden heb ik een sabbatical van drie maanden genomen en in Kroatië een bedrijf opgezet met mijn broer: verhuur van vakantiehuizen. Het is gemakkelijker om daar te zijn. Je ziet iemand en kan hem plaatsen. Je weet hoe dingen functioneren. Je snapt hoe je een gesprek kunt aangaan. Hier druk ik me uit in een geleende taal, dat kost altijd iets meer moeite. Ik hou van taal, ik heb in Kroatië een paar romans geschreven. Het is lastig om de diepgang die je in je eigen taal had opnieuw te bereiken. Soms weet ik niet of wat ik zeg helemaal klopt met wat ik bedoel.

„Ik werk bij een consultancybedrijf dat zich richt op ontwikkelingslanden. Een paar keer per jaar ben ik in Oost-Afrika en Azië. Hoe mijn identiteit dáár tevoorschijn komt is voor mij soms ook verrassend. Als mensen vragen waar ik vandaan kom, zeg ik soms: uit Nederland, soms: uit Kroatië. Er is niet één plek waar ik helemaal stevig thuis ben. Dat voelt breekbaar, alsof je uitwaaiert naar te veel verschillende kanten. Je brengt van huis al een dubbele identiteit mee en daarmee probeer je weer verbindingen te maken met mensen dáár.

„Thuis zijn in twee culturen heeft ook een positief effect: je wordt er tolerant van. Ik zou elk schoolkind op uitwisseling sturen, het zou ontzettend helpen om andere mensen minder vreemd te vinden. Ik heb zelf een keer een uitwisseling georganiseerd van de school van mijn zoon met mijn oude school.

„Ik denk niet dat ik ooit helemaal terug ga naar Kroatië. Of dat ik helemaal hier blijf. Een keer was ik in Spanje bij een expositie die door bezoekers werd gebouwd: je mocht op een kaartje schrijven wat je identiteit het beste samenvat. Zonder veel nadenken schreef ik op: ‘Ik ben een brug’.”

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 10 oktober 2020