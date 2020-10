Door Trump en corona vrezen Republikeinse senatoren voor hun herverkiezing

Een optimistisch groepje Democratische kiezers – dat is weer eens wat anders. Zo’n zeventig mensen staan op een zonnige parkhelling bij het meertje in Nicholasville, Kentucky. Korte broeken, klapstoelen en borden met ‘Amy McGrath zal ons redden’. Het ruikt naar gras en paarden.

De ene toehoorder hoopt dat McGrath voor sneller internet op het platteland zal zorgen. De ander vindt dat ze de corruptie in de politiek moet bestrijden. Een derde zegt dat een nieuw zorgstelsel bovenaan de agenda moet staan. Allemaal vinden ze dat Trump uit het Witte Huis en Mitch McConnell uit de Senaat moeten worden gejaagd – en ze denken dat het zal lukken, dankzij McGrath.

Voormalig gevechtspiloot Amy McGrath (45) is de Democratische kandidaat voor de ene senaatszetel van Kentucky die op 3 november ter beschikking staat. Ze is daarmee de uitdager van Mitch McConnell (78) in diens thuisstaat. De Republikeinse senaatsleider, in Democratische ogen de Lord Voldemort van cynische machtspolitiek, is al 36 jaar heer en meester in Kentucky. McGrath lijkt eindelijk een serieuze tegenstander voor de minst geliefde man in de Amerikaanse politiek. Niet meer dan een kwart van alle kiezers vindt dat hij goed werk verricht.

Terwijl de meeste aandacht uitgaat naar presidentsverkiezingen tussen Donald Trump en Joe Biden, is de senaatsrace van soortgelijk belang voor de machtsverhoudingen in het land. Zeker de laatste acht jaar heeft de Senaat de sleutel tot de macht in handen gehad. In de tweede ambtstermijn van president Obama hielden de Republikeinen alles tegen wat uit het Witte Huis kwam. In de eerste twee jaar van president Trump plaveiden ze juist de weg voor zijn plannen. En de afgelopen twee jaar blokkeerden ze vooral alles wat uit het in meerderheid Democratische Huis van Afgevaardigden kwam. Op de tafel van de Republikeinse senaatsleider McConnell ligt een stapel van honderden wetsvoorstellen die hij nooit zelfs maar in stemming wilde brengen. „Hij is een kankercel in de Amerikaanse politiek”, zegt McGrath in Nicholasville.

De Trump-revolutie die in 2016 de Democratische Partij uit bolwerken als Wisconsin, Pennsylvania en Michigan verjoeg, lijkt vier jaar later zijn eigen kinderen op te eten. Door de adoratie voor en afkeer van Trump is de hele verkiezingskaart van de VS in de war geraakt. Ditmaal hebben vooral de Republikeinen daar last van. Elke twee jaar wordt een derde van de senaat (totaal honderd zetels) gekozen. Twee jaar geleden stonden er voornamelijk door Democraten bezette senaatszetels op de stembiljetten. Dit jaar moeten meer Republikeinse senatoren vechten voor hun herverkiezing. Dat betekent dat Democraten per definitie kans hebben om meer zetels te veroveren dan ze nu hebben – en vier verslagen Republikeinen betekent al een Democratische meerderheid in de senaat.

Ongegeneerd affakkelen

In staten waar een Republikeinse overmacht soms decennia onaantastbaar was, zoals Arizona, South Carolina, Iowa, Montana, sidderen de zittende senatoren. Democratische geldschieters geven dit jaar recordbedragen uit om president Trump en zoveel mogelijk Republikeinen uit Washington te jagen. Anders dan in 2018, toen de Democratische afgevaardigden vooral campagne voerden over het zorgstelsel dat de Republikeinen aan het afbreken waren, gaan de meeste campagnes nu ongegeneerd over het affakkelen van Republikeinse tegenstanders.

De prominente Republikeinse senator Lindsey Graham (South Carolina) verscheen vorige week bijna huilend bij Sean Hannity van Fox News. „Help me, ze slachten me af met hun geld”, snikte Graham. Hij staat tegenover een zwarte, zeer linkse uitdager, Jaime Harrison. In februari leek alles nog normaal: de Republikein lag 13 procentpunt voor op zijn rivaal. Maar Covid-19 en vooral de onmacht of onwil van Trump om een helder volksgezondheidsbeleid uit te stippelen heeft de politieke verhoudingen door elkaar gegooid.

Graham heeft al zijn kaarten op Trump gezet. In 2016 hoorde hij nog bij het Republikeinse establishment dat zich met hand en tand tegen nieuwkomer Trump verzette. De senator noemde de populistische kandidaat een „idioot” en een „mafketel”. Dat geluid is verstomd nadat Trump president werd. Graham gaat sindsdien prat op zijn speciale relatie met de president. Alleen op het gebied van buitenlands beleid wil hij nog wel eens iets kritisch laten horen, voor het overige is hij een trouwe lakei. Het maakte hem een begeerlijk doelwit voor de Democraten. Met een ongekende schatkist van 20 miljoen dollar heeft Democraat Harrison Graham in het nauw gedreven. Advertenties vóór Harrison tonen een foto van alleen zijn tegenstander. ‘Versla Lindsey Graham’ luidt de tekst. Van Grahams voorsprong in de peilingen is nog 1 procentpunt over.

Nog zo’n vanouds ‘rode’ staat, Arizona. Twee jaar geleden verloor de Republikeinse kandidaat onverwachts het gevecht om de senaatszetel hier. Dat verraste alle politieke analisten. Zij zagen wel een demografische verschuiving op de lange termijn, van heel wit naar overwegend hispanic, maar ze zeiden allemaal dat het nog wel een generatie zou duren eer de electorale gevolgen merkbaar zouden worden. Was de Democratische overwinning een bewijs van het tegendeel? En is de huidige nek-aan-nekrace dat ook?

Veranderende opvattingen

Nee, zegt peiler en politiek consultant George Khalaf in zijn kantoor in hoofdstad Phoenix. „Wat we zien is geen gevolg van demografische verschuivingen, maar van veranderende opvattingen onder kiezers in met name de voorsteden. De middenklasse worstelt met Trump.”

Khalaf, die louter Republikeinse klanten heeft, zegt dat Covid-19 de onvoorspelbaarste variabele is. Hij kan niet geloven dat hij nog steeds Republikeinse politici moet adviseren die denken dat ze tegen kiezers over belastingverlaging en economische statistieken kunnen beginnen. „Misschien dat zo’n boodschap mannen boven de 55 jaar nog aanspreekt. Alle andere kiezers willen simpelweg weten of ze over een jaar zekerder en veiliger zijn dankzij jou. Dat wil niet zeggen dat ze automatisch voor de Democratische kandidaten zullen kiezen. Dat hangt af van de vraag of ze banger zijn voor Covid dan voor het verlies van hun baan, of de vraag of hun kinderen naar school kunnen.”

Kiezers onder de 55 en vrouwen gaan de uitslag van de komende verkiezing bepalen, zegt Khalaf. „Iedereen probeert die groep te bereiken.” Het is de groep die woont in een suburb als Scottsdale, die tegen Phoenix aan ligt. Hier wonen hoger opgeleide, meer welgestelde kiezers. Een middag praten bij de uitgang van apotheek Walgreens laat zien hoe geschakeerd hun wensen en angsten zijn. Wie het meest vreest voor zijn gezondheid, is geneigd Democratisch te kiezen. Wie de sluiting van bedrijven de grootste bedreiging voor het land vindt, zegt Republikeins te stemmen. Daarbij valt op dat in deze buurt Trump, precies zoals Khalaf zei, steun voor de Republikeinse Partij eerder in de weg zit. Zijn grofheid, die in landelijker gebied vaak wordt geprezen als stoer of op z’n minst noodzakelijk, wordt hier vrij algemeen afgewezen.

Khalaf denkt dat de Republikeinen in Arizona zullen winnen. „Trump wint zeker”, zegt hij. „De senaatsrace is lastiger te voorspellen.”

Daarmee is het niet gedaan, zegt Khalaf. „Alles in deze race wordt voor de rechter gesleept. Alleen in dit district hebben we al drie rechtszaken gehad over de regels voor het stemmen. De enigen die baat hebben bij de verkiezingen van 2020 zijn advocaten. Die worden ongenadig rijk.” Denktank Brennan Center houdt bij hoeveel zaken er rond de verkiezingen zijn aangespannen: 222 tot nog toe, waarvan tien in Arizona.

Bill Clinton op het strand

Amy McGrath wandelt over het grasveld in zwarte spijkerbroek en blauwe slobbershirt, en geeft alle aanwezigen een elleboogstootje ter begroeting. Daniel Kemph wacht met enige spanning tot ze zijn elleboog aanraakt. Twee jaar geleden was hij nog een van de vijf Democraten die het in de voorverkiezing voor het Huis van Afgevaardigden tegen McGrath opnam. Hij was een stuk linkser dan zij, zegt hij. „En zij zag er toen een stuk mannelijker uit, met van dat militair opgeknipte haar.” Hij heeft zeker vijf keer met haar op een en hetzelfde podium gestaan in die tijd. Dan stoot McGrath hem aan. „Fijn dat je er bent”, zegt ze. Maar geen enkele blijk van herkenning.

Kemph vertelt dat hij in 1993 als twintiger Bill Clinton zag hardlopen met zijn bewakers op het strand bij San Diego, Californië. Met een vriend liep hij op de president af en maakte een praatje. „Dat kon toen nog.” Twintig jaar later was hij op een partijbijeenkomst in Kentucky. Bill Clinton is er ook. Hij schudt hem de hand. Zegt Clinton: „Ik ken jou! San Diego toch?”

Op het podium somt McGrath de vijf punten op die haar agenda vormen. De hervorming van het zorgstelsel staat erop. Waarom dat maar niet lukt? „Door Mitch McConnell!” Achterstallig onderhoud aan de infrastructuur. „De Republikeinen hadden twee jaar lang zowel de president als de meerderheid in beide huizen van het congres. McConnell had alle macht. Hij heeft er niets mee gedaan.” En dan wil ze de invloed van het grote geld afschaffen. „Twee derde van het geld voor de reclamespotjes van Mitch McConnell is dark money.” Deze donaties komen via speciaal opgerichte stichtingen die geld mogen geven terwijl de individuele donors (of bedrijven) anoniem blijven.

Lees ook: Hoe de Ierse diaspora de Amerikaanse verkiezingen beïnvloedt

De Democraten bij het meertje jubelen. Kemph steekt zijn handen in zijn zakken. „Holle frasen”, zegt hij. „Waar is ze nou vóór? Wat wil ze nou dóen?”

In juni bleek McGrath McConnell tot op 1 procentpunt te zijn genaderd. In de zomer, toen hij met de Democraten in het Huis van Afgevaardigden verwikkeld was in een gevecht over nieuwe steunmaatregelen voor het door ziekte en economische tegenslag getroffen land, staakte de leider van de senaat die strijd een volle maand lang en reisde hij naar Kentucky om zijn herverkiezing veilig te stellen. Daarna liep hij in de peilingen weer uit.

Net toen hij terug was in Washington, overviel hem het overlijden van Supreme-Courtrechter Ruth Bader Ginsburg. Binnen een uur na haar dood deed McConnell een verklaring uitgaan dat hij de voordracht van Trump voor een nieuwe kandidaat mogelijk zou maken – belangrijk, want de senaat moet de voordracht van de president bekrachtigen. Een en ander leverde de Democraten diezelfde avond nog een onvoorstelbare hoeveelheid donaties op: een uur lang stortten kiezers 100.000 dollar per minuut. De 45 miljoen dollar die naar schatting werd gestort na de dood van Bader Ginsburg, gaat naar de meest veelbelovende races voor senaatszetels. Lindsey Graham, voorzitter van de senaatscomissie die de kandidaat-rechter moet horen, klaagde in het laatste debat met zijn Democratische tegenstrever: „Iedereen haat mij.”