De Tweede Kamer debatteerde deze week twee dagen over de coronawet. Deze moet de tijdelijke noodverorderingen vervangen. De afgelopen weken was er veel weerstand tegen de wet die vrijheidsbeperkende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus in te dammen vastleggen. Kritiek was er onder meer over het gebrek aan democratische controle, nu is vastgelegd dat de Kamer in principe voorafgaand aan de maatregelen moet instemmen met de plannen. Minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid, CDA) temperde wel de verwachtingen enigszins: “We zullen een beroep op spoed doen als het nodig is, anders zal het virus zich vrolijk blijven verspreiden.’’ In de Kamer is er nu voldoende steun voor de wet.

Foto Peter Hilz/ANP