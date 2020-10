De nieuwe Peugeot 3008 is het ultieme undercoverscheurijzer

Die man bij de McDrive, in die witte Peugeot-suv, dat ben ik. Grote kans dat de klant achter mij dezelfde auto rijdt. Het is de populaire 3008, en omdat hij dat is, ligt er een driecilinder in met 130 pk, de veelgeroemde PureTech-motor van Peugeot. Die bestellen de leasebroeders allemaal omdat hij zuinig, vlot en niet te duur is. De geluksvogel heeft een inch meer wieldiameter dan de ander en daarmee houden de verschillen op, want het 3008-leger markeert de opmaat naar de totale nivellering van de strijdrossen der werkende klasse.

Ach wat, men kan zich vertonen. Men heeft een digitaal dashboard en een vet aanraakscherm met alle modieuze gadgets, een achterbank voor het toekomstige kantoorgebroed, men rijdt in rust en relatieve weelde voor een pakkend maandtarief. De 3008 is de nieuwe Kadett voor de recruiters klantcontacten en de salesmanagers. Die zien mij bij hun Cappuccinotankstation en denken: Jij bent net als ik.

Mooi niet. Na de koffie zijn zij bij het stoplicht de verblufte getuigen van een wonder. Wanneer ik plankgas door oranje schiet, gaat de dienstlobbes er als een raket vandoor. En hij volgt de scherpe bocht naar rechts strak in het spoor, sterk staaltje voor ruim 1.800 kilo elefantiasis. Ontmoet de HYbrid4, het HY in wrede hoofdletters tot eer en glorie van de krachtigste plug-inhybride in het 3008-gamma. Met 300 pk en vierwielaandrijving vliegt hij in 5,9 seconden naar de honderd. Dat deed een Porsche 911 in 1990.

Excessief? Hoge vermogens zijn bij grotere plug-inhybrides de uitkomst van een vicieuze eco-cirkel. Om ze elektrisch redelijke afstanden te laten afleggen is een grotere, zwaardere batterij vereist, voor de verplaatsing van het hogere gewicht meer aandrijfkracht. Maar het voert wat ver de 225 paarden van de gewone, voorwielaangedreven 3008 plug-in met nog eens 75 pk te willen overtreffen.

Vreemd genoeg valt de opsmuk van het topmodel bescheiden uit. Wellicht heeft men de minderwaardigheidsgevoelens van de PureTech-paupers willen sparen. Optisch tapt hij uit dezelfde vaten als zijn zwakke broeders. Uitlopers van de sculpturaal vormgegeven voorbumper haken als de slagtanden van een cartoonzwijn in de koplampen. Onder de zijkanten van de motorkap loopt een van Range Rover gekopieerde koelsleuf, die licht verkeerd wordt opgevat. „Je motorkap staat open”, zegt iemand. Nee, antwoord ik, dat is design – tegenwoordig mijn standaardwederwoord op alle redelijke vragen uit de lekenwereld. Onder de achterbumper hengelt tussen twee brievenbusvormige nepuitlaten een trekhaak deerniswekkend naar een fietsendrager. De designer heeft hem opgerekt tot een haast smekende ode aan de vrije dagen, die de bestuurder met zijn medelemmingen doorbrengt op een mountainbike waarmee hij alle wandelpaden in mijn bos tot modderpoel vertrapt.

Wolf in schaapskleren

Toch deed Peugeot er goed aan om zijn licht onder de korenmaat te houden. Zijn geheim maakt hem aantrekkelijk. De HYbrid4 is wat liefhebbers van pikante surprises een sleeper noemen, een auto die uiterlijk niets van zijn innerlijke krachten prijsgeeft. Toevallig heb ik zelf zo’n wolf in schaapskleren, een stokoude Volvo S60 turbo. Een neutrale sedan die op wielen van bescheiden, burgerlijk formaat door niemand opgemerkt 250 haalt. Maar de Peugeot verslaat hem met een straatlengte als het ultieme undercoverscheurijzer. Ik ben nog dankbaar ook. In mijn provincie zijn gelikte inhaalsprints een godsgeschenk. Hier versla je de vertragingsoverlast van trekkers en vakantieboomers slechts met bruut passeergeweld. Baar je nog eens een stukje opzien in de auto waarvan niemand het vermoedde. Het geluk duurt uiteraard maar even. Daarna wordt men weer gewoon als alle andere 3008-rijders. Met tuft te groot, te zwaar met 100 even anoniem over de snelwegen als vroeger met een Peugeot 306 of 307.

Ik wil mij niet laten verblinden door zijn veile gaven. De über-Peug heeft een spaaropdracht. Hij moet wel aanslaan bij de ecoman die voor zijn toko net een duurzaamheidscampagne heeft ontwikkeld. Gelukkig maakt de HYbrid4 een onverwacht royaal gebaar naar Het Milieu. Op de elektromotoren, mans genoeg om al die kilo’s met zijn tweeën aan te drijven, haal je met een volle accu 50 kilometer. Moet je wel net zo mutsig rijden als de door flitspalen geknechte cappuccinojongens, waardoor die Porsche-kracht een beetje voor de vaak meelift, maar dan heb je je A-milieulabel ook dubbel en dwars verdiend. Ik reed 1 op 38 over 530 kilometer. Correct, u hoort mij schateren. Kom maar door met die slogan, Peugeot. ‘Duurzaam doorpakken!’

Peugeot 3008 HYbrid4 Motor viercilinder turbo benzine, 1.598 cc

Vermogen 200 pk

Elektromotoren (2) 223 pk / 486 Nm

Systeemvermogen 300 pk

Aandrijving voor en achter

Transmissie automaat, acht versnellingen

Topsnelheid 235 km/u

Acceleratie 0 – 100 5,9 seconden

Verbruik gemiddeld 1,5 l / 100 km (fabrieksopgave)

CO 2 -uitstoot 34 g/km

Energielabel A

Basisprijs 54.210 euro

Prijs testauto 59.420 euro

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 10 oktober 2020