De lunch als het nieuwe diner

Sinds de horeca om tien uur ’s avonds moet sluiten, is het voor restaurants nog moeilijker geworden om een fatsoenlijke omzet te draaien. Vorige week gaf horeca-trendwatcher Gijsbregt Brouwer in deze rubriek een aantal handvatten voor hoe wij, consumenten, onze favoriete restaurants kunnen helpen overeind te blijven. Door niet moeilijk te doen over shifts bijvoorbeeld. Maar ook: door vaker uit lunchen te gaan. Om een saaie werkdag te onderbreken, of op zondag, met het hele gezin.

Een verstandig, zij het ietwat cynisch gezegde luidt: never waste a good crisis. Is dit dan misschien het perfecte moment om ons, na vijftig jaar lunchen met een broodje kaas, te bekeren tot de uitgebreide, warme lunch? Die te verheffen tot een maaltijd die tevens de hoofdmaaltijd van de dag is? We zouden er op z’n minst onze spijsvertering een plezier mee doen.

Tot ergens in de jaren 60 van de vorige eeuw wás de lunch ons belangrijkste maal. Vaders fietsten om 12 uur van hun werk naar huis om warm te eten met het gezin. Ook de scholen hadden een middagpauze van anderhalf uur, precies genoeg om naar huis te huppelen, een bord aardappels, groente en vlees naar binnen te schuiven en met een volle buik en frisse tegenzin weer terug naar school te lopen.

Maar toen begon het grote forenzen. Werknemers gingen steeds verder van hun werk wonen. Of steeds verder van hun woonplaats werken, het is maar hoe je het ziet. Moeders gingen ook buiten de deur werken. Scholen voerden de mogelijkheid tot ‘overblijven’ in. De maatschappij versnelde, alles ging steeds meer draaien om efficiëntie. En wat is er efficiënter dan tussen de middag even je honger stillen met een broodje kaas?

In veel landen om ons heen is een warme lunch nog steeds de norm. In Frankrijk, Spanje, Italië, maar tot op zekere hoogte ook in Duitsland en België, schuift men aan het begin van de middag aan tafel voor een echte maaltijd, soms bestaande uit meerdere gangen. Natuurlijk, ook daar wordt het weleens een snelle baguette of pizzapunt. Maar op dagen dat het kan – in elk geval in het weekeinde – wordt er uitgebreid getafeld.

Om terug te keren naar de oproep van Gijsbregt Brouwer: is het nu, midden in de coronacrisis, wellicht tijd voor een cultuuromslag? Kan ook hier de warme, uitgebreide lunch weer gemeengoed worden? En dan zo vaak mogelijk buiten de deur natuurlijk, want daarmee steunen we de horeca. Maar waarom niet ook meteen binnenshuis? Nu we massaal thuiswerken is dat opeens een haalbare optie geworden.

Enkele dagen nadat premier Rutte de nieuwe, aangescherpte maatregelen voor de horeca had verkondigd, plaatste romancier en culinair auteur Ronald Giphart een aansporing op Twitter om toch vooral vaker te gaan lunchen. Aan de telefoon legt hij uit wat daar zo fijn aan is. „Van een goede maaltijd maak je endorfines aan en die geven een geluksgevoel. Na een diner ga je al snel naar bed en dan is dat rozige gevoel weg. Maar als je uitgebreid, warm luncht, liefst natuurlijk met een glas wijn erbij, heb je er nog de hele dag plezier van.”

#lunchishetnieuwediner was de hashtag die Giphart gebruikte in zijn tweet. Zou het dan eindelijk echt? Waarom niet? Zoals de schrijver het formuleert: „Het is goed voor de horeca én voor je eigen geluk.”

