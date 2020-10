CoronaMelder moet zich in de praktijk bewijzen

Na een lange proefperiode is de CoronaMelder vanaf deze zaterdag in alle 25 GGD-regio's actief. Gebruikers kunnen via de app na een positieve coronatest anderen waarschuwen, zónder dat daar een bron- en contactonderzoek van de GGD aan te pas hoeft te komen. Vier vragen over de langverwachte app.

1 Hoe werkt de app CoronaMelder?

De CoronaMelder werkt door iedere paar minuten unieke signalen via bluetooth uit te zenden. Tegelijkertijd luistert en registreert de app de signalen die andere telefoons op dezelfde manier uitzenden.

Het vastleggen van die signalen leidt zo tot een privacyvriendelijk logboek waarin contacten bijgehouden worden op basis van informatie die niet tot personen herleidbaar is. Persoons- of locatiegegevens worden niet door de app gebruikt.

Het logboek wordt ingezet voor het waarschuwen van de contacten van nieuwe besmettingsgevallen. Positief getesten publiceren, na goedkeuring van de GGD, de unieke codes die zij uitzonden. Als die signalen teruggevonden worden in de logboeken van andere telefoons volgt een waarschuwing als bleek dat sprake was nauw contact. Het contact moet ook langer duren dan een kwartier.

2 Zijn de meldingen betrouwbaar?

De waarschuwingen zijn niet feilloos. Uit veldtests bleek dat in ongeveer een op de vier gevallen iemand een waarschuwing kreeg, terwijl voldoende afstand gehouden werd. Binnen drie meter is de betrouwbaarheid negentig procent. In combinatie met de relatief hoge drempel voor de duur van het contact zijn de meldingen volgens wetenschappers en experts die het ministerie van Volksgezondheid adviseren betrouwbaar genoeg.

3 Wat moet ik doen na een waarschuwing?

Gewaarschuwden hebben een grotere kans gelopen om besmet te zijn. Zij worden – net als alle nauwe contacten – geadviseerd om thuis te blijven, tot tien dagen na het risicovolle contact. Zo wordt voorkomen dat zij op hun beurt anderen infecteren. Bij klachten moeten ze zich laten testen.

De adviseurs denken dat het vooruitzicht op een quarantaine het gebruik van de app minder aantrekkelijk maakt. Zij zien liever dat gewaarschuwden zich direct kunnen laten testen, ook zonder klachten. Dat zou de grootste voordelen van de app – sneller, meer nieuwe besmettingsbronnen vinden – het beste tot hun recht laten komen. Dat kan niet onder het huidige testbeleid. Als blijkt dat deze vorm van testen effectief is, wil minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid, CDA) het OMT nog eens naar de het testbeleid laten kijken.

Nu de CoronaMelder invoeren is niet ideaal, zeggen de adviseurs. Toch zal de app helpen. Zeker nu de GGD's vanwege de toenemende besmettingen steeds meer moeite hebben om het analoge contactonderzoek volledig uit te voeren.

4 Wat zijn de ervaringen in het buitenland?

In de andere EU-lidstaten die Nederland inmiddels voorgingen werden de corona-apps vaak door miljoenen geïnstalleerd. Harde cijfers over de effectiviteit ontbreken vooralsnog, ook omdat het privacyvriendelijk ontwerp het moeilijker maakt om betrouwbare gegevens te verkrijgen.

De CoronaMelder is in Nederland al bijna anderhalf miljoen keer gedownload. Al 615 keer werd in de vijf GGD-testregio's een besmette status met anderen gedeeld. Of de waarschuwingen het gewenste effect hebben - en geen ongewenste bijeffecten - zal met alle beperkingen moeten blijken uit de „doorlopende evaluaties” die De Jonge straks met de Tweede Kamer zal delen.

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 10 oktober 2020