Twintig OK-medewerkers van ziekenhuis Zuyderland besmet met corona

China sluit zich aan bij internationaal vaccinverbond Covax

China heeft zich aangesloten bij een internationaal samenwerkingsverband van onder andere de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) dat zich bezighoudt met coronavaccins. Het land wil er zeker van zijn dat ontwikkelingslanden toegang krijgen tot goede en veilige vaccins, zegt het ministerie van Buitenlandse Zaken vrijdag. Het verband (Covax) kan helpen de middelen die in China ontwikkeld en geproduceerd worden beter te verdelen.

De Chinese regering zegt dat in het land meerdere vaccins in een gevorderd ontwikkelingsstadium zijn, en dat het land over „meer dan genoeg productiecapaciteit” voor inentingen beschikt. „We zetten deze concrete stap om zeker te zijn van een eerlijke verdeling van vaccins, met name in ontwikkelingslanden, en hopen dat meer landen die daartoe in staat zijn zich bij Covax aansluiten en ondersteuning bieden.” Hoe de Chinese steun er precies uit zal zien, is nog niet bekendgemaakt.

De ambitie van Covax is om eind 2021 twee miljard doses van een coronavaccin beschikbaar te krijgen, waarmee mensen die groter risico lopen om ziek te worden en mensen die in de zorg werken in te enten. Het idee is dat rijke landen die zelf deals sluiten met de producenten van vaccins aan Covax bijdragen zodat ook armere landen of landen die niet met de farmaceuten onderhandelen toegang krijgen tot een inenting zodra die beschikbaar komt. Zo wordt voorkomen dat die landen onnodig brandhaarden worden omdat hun toegang niet toereikend is.

Meer dan negentig landen komen in aanmerking voor steun van de organisatie, en zo’n tachtig landen hebben inmiddels beloofd die steun te bieden. Donderdag zei de organisatie 1,8 miljard dollar (1,5 miljard euro) binnengehaald te hebben. Dat geld komt van landen, bedrijven en goede doelen. De Europese Unie draagt 400 miljoen euro bij aan Covax. Het project wordt naast de WHO geleid door vaccinorganisaties Gavi en CEPI.