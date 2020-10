Check de warmte op volle zee

Zelden zal een hete, droge zomer zo abrupt geëindigd zijn als die van dit jaar. Op 15 september werd het nog 31 graden, inmiddels staat half Nederland onder water en hangt de temperatuur al dagen onder de 16 graden. Elke hoop op een Indian summer is vervlogen.

De hitte van 15 september was een record, zegt het KNMI, dat meestal niet zo wild is met dagrecords. Nooit eerder werd het zó laat in het jaar nog tropisch. Een aanvullend bericht beschrijft hoe Noordzee en IJsselmeer de weeromslag verwerkten. Satellieten zagen dat het water bij Scheveningen en in het IJsselmeer op 15 september nog ruim 20 graden was. Twee dagen later was de watertemperatuur bij Scheveningen al twee en die van het ondiepe IJsselmeer al drie graden gedaald. Zeker zo interessant is het om te zien dat het zeewater langs de Engelse oostkust veel kouder was dan bij ons. Voor Hull lag een bel water van maar 13 graden terwijl het in Kingston upon Hull op 17 september toch ook nog wel 22 graden werd. In de Noordzee bestaat een evenwicht tussen aanvoer van warm water uit het zuiden en toestroming van koud water uit het noorden.

Het water was warmer

De vraag rees of er ook in de meer nabije omgeving zulke uiteenlopende watertemperaturen te vinden zouden zijn. Afgelopen dinsdag is met een elektronische thermometer Amsterdams water onderzocht. En waarachtig. De Amstel bij de Magere Brug stond op 14,4 graden, de Kostverlorenvaart op 15,0 en het IJ bij de Silodam op 15,8. Het hondenstrandje bij het Stenen Hoofd haalde 16,7 graden. Let wel: dinsdag lag de luchttemperatuur tussen 11 en 15 graden met een gemiddelde van 13. Het water was warmer.

Nog dichter bij huis? Ook tussen de bakjes, pannen en emmers op het balkon van het AW-lab, zie het plaatje, manifesteerde zich een hardnekkige spreiding van 0,6 graad. Uitstraling, verdamping en contact met de betonnen ondergrond hadden elk een ander effect op de containers die natuurlijk ook verschilden in oppervlakte/inhoud-verhouding. Het verschil met de luchttemperatuur bleef beperkt tot 0,7 graden maar toch noemen we dat vandaag significant.

Waar wil hij heen, denkt de lezer. Naar de klimaatverandering! Naar de wereldopwarming. In de map openstaande vragen zat nog een vraag over de betrouwbaarheid van de waarde die voor de klimaatopwarming wordt gegeven. Niet iedereen weet dat voor de berekening van de mondiaal gemiddelde temperatuurstijging voornamelijk zeewatermetingen worden gebruikt. Het is raar maar waar. Ja: de opwarming boven land wordt afgeleid uit de reeksen waarnemingen waarvoor al die weerhutten zijn neergezet. Maar de wereld bestaat voor meer dan tweederde uit zee en op zee gaat het anders, op zee staan geen weerhutten. Voor de berekening van de opwarming boven zee was men tot vijfentwintig jaar geleden bijna volledig aangewezen op metingen door zeevarenden. Die hadden er een cursus in gekregen, waren van geijkte thermometers voorzien en deden ook werkelijk hun best maar slaagden er niet in met bruikbare metingen tevoorschijn te komen. ’s Nachts ging het nog wel, maar overdag, als de zon scheen, lukte het gewoon niet.

Al vroeg besloten klimatologen de nautische metingen aan de luchttemperatuur maar te laten voor wat ze waren. In plaats daarvan gebruiken ze de temperatuurmetingen aan het zeewater. Tot 1940 maten zeelui de temperatuur van zeewater dat in een emmer aan dek werd gehesen, later is dat steeds meer vervangen door metingen aan binnengelaten koelwater. In beide gevallen wijken de gevonden waarden af van de werkelijke temperatuur van de zee vlak onder het wateroppervlak en de buitenstaander kijkt raar op van de eindeloze correcties die op de historische metingen zijn aangebracht. Na 2000 werden steeds meer automatische meetboeien (zoals de Argo-boeien) ingezet die geen correcties nodig hebben. (Satellietmetingen worden in dit verband nauwelijks gebruikt.)

Het laatste IPCC-rapport (AR5 uit 2013) toont reconstructies van de zeeopwarming sinds 1850 die aardig lijken op de opwarming boven land, maar slechts half zo groot zijn. Uit de combinatie van de twee wordt de wereldopwarming berekend: ongeveer één graad tussen 1850 en 2010. Het IPCC-rapport zwijgt in alle talen over de fundamentele vraag of je de zeewatertemperatuur wel als maat voor de luchttemperatuur kunt gebruiken. De waarnemingen bij Hull en Scheveningen en die bij het Stenen Hoofd bieden weinig hoop. Het leek wel eens aardig om daarmee het KNMI in het nauw te brengen. Waarop berust die aanname?

Onderzoeker Geert Jan van Oldenborgh geeft geen krimp. De aanname berust op theoretische beschouwingen én waarnemingen. Ruwweg is het theoretisch beeld dat in de tropen de oceaan de atmosfeer ‘forceert’, dus dat daar de luchttemperatuur de zeewatertemperatuur volgt. Op hogere breedten is het omgekeerd, daar worden de variaties in de temperatuur van het zeewateroppervlak grotendeels door de atmosfeer bepaald, zij het dat in gebieden waar warme zeestromen naar hogere breedten stromen toch nog wat invloed van de zee op de lucht ontstaat. De nauwe relatie tussen lucht- en zeewatertemperatuur (over voldoende lange tijd en voldoende grote oppervlakten beschouwd) is ook gebleken uit het vergelijken van zeewatertemperaturen en de luchttemperaturen zoals zeevarenden die ’s nachts registreerden: de nighttime marine air temperatures. Voor zo’n check zijn die metingen uiteindelijk toch wel bruikbaar gebleken.