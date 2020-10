Carola Schouten achter lijsttrekker Segers op kandidatenlijst ChristenUnie

Minister Carola Schouten (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) komt na lijsttrekker Gert-Jan Segers op de tweede plaats van de kandidatenlijst van de ChristenUnie voor de verkiezingen van maart volgend jaar, maakte het partijbestuur vrijdagavond bekend. De rest van de top vijf bestaat uit kandidaten die nog niet eerder in de Tweede Kamer zaten.

In april werd al bekend dat fractievoorzitter Segers de lijst zou aanvoeren en nu krijgt hij zoals verwacht minister Schouten van Landbouw als running mate. „Naast partijleider Gert-Jan Segers is ook huidig vicepremier Carola Schouten al jaren een bepalend boegbeeld van onze partij”, stelt partijvoorzitter Piet Adema op de website van de ChristenUnie. „Met haar optreden en werk heeft ze een plek veroverd in de harten van velen, zowel binnen als buiten de partij.”

Op nummer drie staat senator Mirjam Bikker, op plek vier fractievoorzitter Don Ceder van de Amsterdamse CU-fractie en op plek vijf het Haagse raadslid Pieter Grinwis. „Kandidaten die stuk voor stuk geloofwaardige vertegenwoordigers zijn van ons christelijk-sociale geluid”, zegt Adema.

De huidige Kamerleden Stieneke van der Graaf en Eppo Bruins staan op plek zes en zeven en moeten vrezen voor hun plekje, want momenteel heeft de ChristenUnie vijf zetels in de Tweede Kamer.