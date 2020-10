Het Nederlands-Franse beursbedrijf Euronext neemt het Milanese Borsa Italiana over van de London Stock Exchange Group. Dat meldt Euronext vrijdag op de eigen website. Euronext telt 4,3 miljard euro neer om Borsa over te nemen.

Door de overname wordt Euronext naar eigen zeggen het grootste beursbedrijf in Europa met meer dan 1.800 bedrijven met een notering die samen 4.400 miljard euro waard zijn. Euronext verwacht direct kostenvoordelen te ondervinden van de overname. Ook Deutsche Börse en het Zwitserse SIX zouden interesse hebben getoond voor Borsa Italiana. Aandeelhouders van Euronext stemmen 20 november over de deal, die bij goedkeuring van zowel de aandeelhouders als toezichthouders in de eerste helft van volgend jaar afgerond moet worden.

De Italiaanse overheid doet ook mee in de overname via Cassa Depositi e Prestiti, dat in bedrijven van nationaal belang investeert. De Italiaanse regering wil zo zeggenschap houden over het platform waarmee het staatsobligaties verhandeld. Borsa Italiana was in 2019 goed voor een omzet van 464 miljoen euro en een bedrijfsresultaat van 264 miljoen euro.

Euronext exploiteert naast de AEX onder andere ook de beurzen van Parijs, Brussel en Lissabon. Het beursbedrijf is de laatste jaren bezig met uitbreiden. In 2017 nam het de beurs in Dublin over en twee jaar later die van Oslo.