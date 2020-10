Beroemd door de kussen van Laila

Bruno Majcherek en Otto Zerdoner leefden als jongens voor de muziek. Zerdoner: „We probeerden in de jaren vijftig zoveel mogelijk artiesten te zien optreden in Heerlen en omgeving.” Zelf speelden ze ook in orkestjes. Majcherek onder meer klarinet, Zerdoner trompet.

Heerlen gold als een van de welvarendste steden van Nederland en kende een rijk uitgaansleven. De vaders van Majcherek en Zerdoner waren respectievelijk Pools en Sloveens en werkten in de mijn. Ze waren in de jaren twintig van de vorige eeuw op de werkgelegenheid in Zuid-Limburg afgekomen. Hun zonen gingen als vanzelf ook ondergronds aan het werk.

Na de teloorgang van een vorig orkest – door gebrek aan repetitiediscipline bij anderen, richtten Bruno en Otto een nieuwe band op: de Regento Stars. Otto’s latere vrouw Doortje sloot zich ook aan. Ze speelden tango’s, polka’s en walsen. Otto Zerdoner: „Ons repertoire was Duitstalig. En een andere Heerlense groep had in die tijd in Heerlen patent op Engelstalig. Bruno was onze beste zanger. Dus hij werd de frontman.”

In 1960 mochten ze in Amsterdam een single opnemen. Dat werd Laila, een van oorsprong Duits lied. De katholieke kerk sprak schande van de tekst. Vooral de zinsnede „Küsse mich und quäle mich” was over de rand. Het maakte het nummer alleen maar populairder, in Nederland maar ook over de grens. Otto Zerdoner: „Er werden naar schatting 1 tot 1,5 miljoen exemplaren van onze uitvoering verkocht.”

„Elke week luisterden we met spanning naar de hitparade op Radio Luxemburg”, herinnert Doortje Zerdoner zich. „Doris Day was onze grootste concurrente. Maar we hebben een hele tijd op één gestaan.”

De hit Laila kostte ook een leven. In een kroeg in de Hamburgse haven koos een matroos tot vervelens toe de plaat op de jukebox. Een collega werd er gek van en waarschuwde dat het moest ophouden. Toen dat niet hielp, schoot hij de Laila-fan dood.

Bruno’s latere vrouw Ivon stond achter de bar in het café van haar ouders, toen ze hem leerde kennen. „Thuis hoopte ze dat ik een zakenman zou trouwen. Een mijnwerker en artiest vonden ze maar niks. Een pak slaag kon ik krijgen.”

Volgens haar had Bruno veel meer uit zijn loopbaan kunnen halen. Kijk naar Rocco Granata, een mijnwerkerszoon met Italiaanse roots uit Belgisch Limburg, die in dezelfde jaren een grote hit scoorde met Marina. „Aan Bruno werd getrokken vanuit Amsterdam en Duitsland. Maar hij was bang dat de roem zou ophouden. Op de mijn had hij vastigheid.”

In 1966 stopte Majcherek zelfs met optreden. Hij wilde regelmaat en tijd voor zijn gezin. De Nederlandse mijnen gingen stilaan dicht. Ivon Majcherek: „We stonden op het punt om te verhuizen voor werk in Amsterdam, toen Bruno in de krant een advertentie zag staan van de kolenmijn in het Duitse Alsdorf, waar ze een opzichter zochten die ook kon spelen in het mijnorkest. Dat heeft hij daarna twintig jaar gedaan.”

Na een pauze van zestien jaar ging Majcherek in de jaren tachtig weer zelf optreden. „De verdiensten waren beter dan vroeger”, vertelt Ivon Majcherek. Met orkestband zong haar man („altijd live”) nog hetzelfde soort repertoire als vroeger.

Dankzij een ooit met niets naar de Verenigde Staten vertrokken streekgenoot, die schatrijk werd met de productie van diervoeding, volgden ook optredens in Amerika. „Onvergetelijk. Die fan zorgde dat het ons aan niets ontbrak: alles verzorgd, alles het duurste van het duurste. Bruno trad op in San José en Las Vegas. En zelfs op Hawaii, op een feest voor de bestverkopende diervoedingsvertegenwoordigers. Bruno, daar op het podium met Lionel Richie, werd door zijn Amerikaanse superfan altijd aangekondigd als ‘The Dutch Lionel Richie’.”

Bruno Majcherek in zijn tweede succesperiode als zanger. Foto collectie familie Majcherek

Majcherek wilde eigenlijk stoppen op zijn 65ste. „Maar Bruno had nog optredens staan die hij niet wilde afzeggen”, vertelt Ivon Majcherek. „Zo ging het ook bij 70 en 75. Zelfs op zijn 80ste stond Bruno nog te zingen.”

Kort daarna kreeg Majcherek dementie. De afgelopen drie jaar woonde hij in een verzorgingstehuis. De Zerdoners hadden toen al een halve eeuw ruzie met Majcherek over de royalty’s van hun platen. „Maar toen ik hoorde van zijn ziekte, moest ik naar hem toe”, zegt Otto Zerdoner. „We hebben hem bezocht tot aan de coronatijd, veel over vroeger gepraat en zelfs nog gezongen.”

Tweeënhalve week geleden viel Majcherek. Hij was lichamelijk te zwak voor behandeling. De zanger overleed op 29 september. Zijn vrouw wilde het stilhouden, maar „de begrafenisondernemer was nog niet weg en overal stond al te lezen dat Bruno was overleden”.

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 10 oktober 2020