Australische werkgever moet boete betalen na dood Belgische backpacker

Een Australische werkgever voor backpackers moet een boete van 65.000 dollar (40.000 euro) betalen voor het overtreden van de arbeidswet. Dat schrijft de BBC vrijdag. Een 27-jarige Belgische backpacker overleed in 2017 door uitdroging tijdens het werken op een pompoenplantage in de Australische deelstaat Queensland.

Volgens de rechtbank heeft de werkgever van het slachtoffer, Bradford Clark Rosen, onvoldoende zorg gedragen voor de veiligheid van zijn personeel op de boerderij.

De Belg Olivier Max Caramin werkte pas drie dagen op de boerderij van het bedrijf Pumpkin Pickers toen hij die dag in november niet lekker werd. Hij had in 35 graden Celsius urenlang pompoenen geplukt in de brandende zon, zonder schaduw in de buurt, aldus de Britse omroep. Toen hij tegen collega’s zei dat hij zich niet goed voelde, werd hem verteld dat hij moest blijven plukken om aan een „quotum” te voldoen. Caramin zakte in elkaar en werd naar een nabijgelegen ziekenhuis gebracht, waar hij kort daarna overleed.

Onderbetaalde backpackers

De dood van Caramin heeft veel stof doen opwaaien over de werkomstandigheden in de Australische fruitpluksector. Daar zouden veelal onderbetaalde buitenlandse backpackers werken om op die manier hun werkvakantievisum te verlengen.

Een bekende zaak is die van de vermoorde Britse Mia Ayliffe-Chung (20). Zij werd in 2017 door een Franse backpacker vermoord in een overvol hostel bij een boerderij in Queensland. Volgens haar moeder had „een agressieve sfeer” bijgedragen aan haar dood. Ze riep op tot betere arbeidsomstandigheden op Australische boerderijen.