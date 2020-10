Amsterdam koopt helft van netwerk stadsverwarming

De gemeente Amsterdam wordt gedeeltelijk de directe eigenaar van het stadsverwarmingsnetwerk van vuilverbrander AEB. De stad betaalt 73 miljoen euro voor de helft van de aandelen in Westpoort Warmte (WPW), zo schrijft het college vrijdag in een brief aan de gemeenteraad. De andere helft van de aandelen blijft in handen van energiebedrijf Vattenfall. Begin volgend jaar hoopt het stadsbestuur de rest van AEB, waarvan het volledig eigenaar is, in de verkoop te doen.

Het college had al eerder het voornemen geuit om WPW af te splitsen van de vuilverbrander, die al jaren in een financiële en technische crisis verkeert. De stadsverwarming, die gevoed wordt door restwarmte van AEB, vormt een belangrijk instrument in de plannen van de gemeente om de stad aardgasvrij te maken. Door direct aandeelhouder te worden „behoudt de gemeente de regie over de toekomst van WPW”, zo schrijven wethouders Victor Everhardt (Deelnemingen, D66) en Marieke van Doorninck (Duurzaamheid, GroenLinks).

Lees ook onze reconstructie van de eerdere mislukte verkoop van AEB

De aankoop van het netwerk wordt sneller dan beoogd doorgevoerd vanwege druk vanuit de Europese Commissie, die toestemming moet geven voor staatssteun. De vuilverbrander raakte in de zomer van 2019 in acute geldnood toen vier van de zes ovens moesten worden stilgelegd omwille van de veiligheid. De gemeente behoedde het bedrijf vervolgens voor een faillissement met een noodkrediet van 35 miljoen euro. Later kwam daar nog een pakket van 45 miljoen euro bij.

Verplicht afstoten onderdelen

De Europese Commissie keurt deze staatssteun alleen goed als AEB bedrijfsonderdelen afstoot ter compensatie van de ontvangen steun.

Volgens het stadsbestuur is AEB na de bijna-ondergang in 2019 inmiddels financieel „weer in control”. De opbrengst van de verkoop van het stadsverwarmingsnetwerk zal AEB gebruiken om het eerste steunpakket van 35 miljoen euro bij de gemeente in stappen af te lossen. Ook wordt een deel terugbetaald van een extra krediet van 35 miljoen euro bij een consortium van vier banken.

Daarnaast heeft het AEB met de Belastingdienst afgesproken dat de belastingschuld de komende drie jaar gespreid kan wordt afgelost. „Dit betekent dat AEB geen acute liquiditeitsbehoefte meer heeft”, schrijft het college. Op het tweede gemeentelijke steunpakket van 45 miljoen euro hoeft het bedrijf nu geen aanspraak meer te maken.

In 2019 besloot het college AEB te privatiseren. Met die verkoop hoopt het stadsbestuur begin 2021 te kunnen beginnen, op voorwaarde dat de Europese Commissie de eerdere staatssteun goedkeurt.