Donderdag geen tweede debat met Biden nadat coronapatiënt Trump virtuele opzet afwijst

Het tweede tv-debat tussen de Amerikaanse president Donald Trump en zijn uitdager Joe Biden gaat volgende week donderdag niet door. De onpartijdige commissie die de debatten organiseert, had bepaald dat beide kandidaten elkaar dan nog niet fysiek konden treffen, zo kort na de coronabesmetting van Trump. Biden zei eerder deze week niet met Trump in één ruimte te willen verkeren zolang die nog positief test. De organisatie besloot tot een debat via videoverbinding om „de gezondheid en veiligheid van alle betrokkenen te beschermen”. Trump noemde die op Fox Business „belachelijk”. „Dan zit je achter een computer en ontnemen ze je het woord.” Het eerste debat verliep chaotisch door Trumps vele interrupties. (NRC)

